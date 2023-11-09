25 طناً من المساعدات العاجلة للأشقاء الفلسطينيين

أرسلت الإمارات، صباح أمس، طائرة تحمل على متنها 25 طناً من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية المتنوعة إلى مدينة العريش في جمهورية مصر العربية، تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح، بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

وواصل الجسر الجوي الإماراتي نقل تجهيزات المستشفى الميداني الإماراتي إلى مدينة العريش المصرية، عبر 4 طائرات إماراتية تحمل مستلزمات للمستشفى الميداني المزمع إقامته داخل قطاع غزة ليصل بذلك إجمالي عدد الطائرات إلى 20 طائرة.

وكانت دولة الإمارات قد سيرت جسرا جويا لنقل معدات المستشفى في إطار عملية ((الفارس الشهم 3)) التي أطلقتها ضمن جهودها للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين ودعم المنظومة الصحية في قطاع غزة والتي تواجه ظروفاً استثنائية حرجة.

ويأتي إرسال المساعدات، في إطار حملة ((تراحم من أجل غزة)) المتواصلة، والتي أطلقتها الدولة أكتوبر الماضي، لتجميع وتعبئة حزم الإغاثة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهها الشعب الفلسطيني الشقيق، خصوصاً من الفئات الأكثر ضعفاً.

وفي مقدمها الأطفال والنساء، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة تنمية المجتمع، وبالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، وبمشاركة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وعدد من المؤسسات الإنسانية والخيرية في الدولة، ومراكز التطوع والقطاع الخاص، وبمشاركة كبيرة من المتطوعين، ووسائل الإعلام.

مشاركة

وشارك سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، صباح أمس، برفقة كل من مريم محمد الحمادي مدير عام مؤسسة القلب الكبير، والدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، وعبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، في فعاليات حملة ((تراحم من أجل غزة))، في جامعة الشارقة، بالتعاون مع مؤسسة القلب الكبير.

وجمعية الشارقة الخيرية، لإغاثة المتضررين من الحرب في غزة، حيث أقيمت في المبنى الرئيس للجامعة ، وتهدف إلى دعم المتضررين من الحرب في قطاع غزة، من خلال استقبال التبرعات العينية، وتجهيز الطرود الإغاثية المتنوعة، ما يعكس أواصر الأخوة والتراحم لمساعدة المحتاجين، وتقديم العون للأشقاء الفلسطينيين المتأثرين من الحرب.

جهود

واطلع سموه على الجهود الكبيرة التي يبذلها القائمون على الحملة، والطلبة المتطوعون للمساهمة في توفير حزم الإغاثة العاجلة للمتضررين من الأطفال والأسر الفلسطينية، تضامناً مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وتجسيداً لروح وقيم الخير، ومشاعر الأخوة تجاه الأشقاء العرب، مطلعاً سموه على طرق حفظ وتغليف وتخزين الطرود الإغاثية التي تضمن وصول الشحنات للمتضررين من الحرب في غزة بأفضل الحالات.

وشارك سموه الطلبة في تعبئة الحزم الإغاثية، وما تضمها من مجموعة متنوعة من الطرود الغذائية والصحية، والطرود الخاصة للأطفال والملابس الشتوية، موجهاً سموه شكره الجزيل لكل المساهمين في نجاح هذه الحملة، ومد يد العون للإخوة في قطاع غزة.

من جهة أخرى زار الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط - عجمان صباح امس، مركز حملة ((تراحُم – من أجل غزة)) في عجمان المقام في قاعة الإمارات للضيافة.

والتقى الشيخ راشد بن حميد النعيمي بعدد من المتطوعين في المركز خلال الجولة، وأشاد بجهود المتطوعين والمتطوعات والمؤسسات الحكومية والخاصة والفعاليات المجتمعية والمواطنين والمقيمين وحرصهم على الإسهام في إغاثة الفلسطينيين المتضررين في غزة.وتفقد سير العمل في الحملة، وشارك في تجهيز الحزم الإغاثية، وذلك بحضور الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية العالمية، وراشد مبارك المنصوري أمين عام هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومحمد عمر الشمري، مدير فرع هيئة الهلال الأحمر في عجمان وعدد من المسؤولين.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أن الحملة تجسد القيم الراسخة لمجتمع دولة الإمارات وتضامنه الإنساني مع المتضررين من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، كما جاءت استمراراً لمسيرة الخير التي أسس لها المغفور له- الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي كان السبّاق والمبادر دائماً بمساعدة الدول المنكوبة في أنحاء العالم كافة.

وتواصلت صباح أمس، فعاليات الحملة في كل من الشارقة وعجمان، والتي تهدف إلى دعم الأشقاء في فلسطين، وذلك ضمن الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات لتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة للمتأثرين في قطاع غزة، حيث تم تجميع وتعبئة حزم الإغاثة للمتأثرين من الأشقاء الفلسطينيين، خصوصاً حزم الأطفال والنساء، فجمعت 3 آلاف طرد غذائي من حملة عجمان، والتي شارك فيها 1000 متطوع ومتطوعة.

وأكد سلطان الشامسي مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، أنه استمراراً للجسر الجوي الإنساني لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، تم إرسال طائرة تحمل 25 طناً من المساعدات، صباح أمس، منها مواد غذائية وطبية وإغاثية متنوعة، لإدخالها للقطاع، للتخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية.

ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، خصوصاً الأطفال، الذين يشكلون نحو نصف سكان القطاع، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار مواقف دولة الإمارات الأخوية، ونهجها الراسخ تجاه دعم الأشقاء في أوقات الأزمات.

من جهته، أكد راشد مبارك المنصوري الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي لـ ((البيان))، أن حملة ((تراحم من أجل غزة))، والتي أتت بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تهدف إلى تقديم الإغاثات العاجلة من منطلقات إنسانية ودوافع أخوية إلى الأشقاء في فلسطين من المتضررين من الحرب الدائرة في قطاع غزة، بهدف التخفيف عنهم، وتقديم العون والغوث لهم، من الحرب في دولة فلسطين الشقيقة.

لافتاً إلى أن الحملة التي تم إطلاقها صباح أمس بقاعة الإمارات للضيافة، وشارك فيها الشيخ راشد بن حميد النعيمي ، وتفاعل معها المجتمع الإماراتي بكل أطيافه، وشارك فيها أكثر من 1000 متطوع ومتطوعة من كافة الجنسيات، ستجمع 3 آلاف طرد غذائي للأشقاء في فلسطين، خصوصاً فئة الأطفال والنساء.

استجابة فورية

ولفت إلى أن عدد الشحنات من المواد الغذائية والصحية التي وصلت إلى مطار العريش، 200 طن من المواد الغذائية، وما زال الجسر الجوي مستمراً، لافتاً إلى أن استجابة الإمارات الفورية، والدعم المباشر للجوعى والمعوزين داخل وخارج أرض الوطن، جعل كل دول وشعوب العالم تنظر بإعجاب لتلك الحملات الإغاثية، التي تطلقها في كافة المناسبات.

مؤكداً أن تلك الحملة تأتي ضمن الجهود المتواصلة التي تقوم بها الإمارات في تقديم الإمدادات الإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها، مؤكداً أن تلك الحملة وغيرها من المبادرات، تعكس مواقف دولة الإمارات الأخوية، ونهجها الراسخ تجاه دعم الأشقاء في مختلف الظروف.

استنفار

واستنفر مكتب هيئة الهلال الأحمر في عجمان، الجهود الإنسانية لتلبية نداء إغاثة الأشقاء في فلسطين، لتوفير آلاف الحزم الإغاثية العاجلة للمتضررين، لاستكمال مشروع الحملة من مختلف الجهات الإنسانية والأفراد، بما يترجم قيم الإمارات، التي رسخها المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث انطلقت الكثير من الحملات الخيرية، التي تهدف إلى إغاثة الجوعى واللاجئين في مختلف بقاع العالم.

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