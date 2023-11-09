سيف بن زايد يترأس وفد الدولة لاجتماع وزراء داخلية دول مجلس التعاون

‏ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة للاجتماع الأربعين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد في سلطنة عُمان الشقيقة.

‏وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون والتنسيق في الجهود والمبادرات المشتركة التي تهدف لتعزيز أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي، والارتقاء بمسيرة التعاون الأمني الخليجي المشترك، بما يحقق تطلعات وتوجهات قادة دول المجلس، إلى جانب عدد من الموضوعات الفنية المتخصصة والتقارير المرفوعة من قبل وكلاء وزارات الداخلية بالمجلس.

وجرى على هامش الاجتماع تكريم الفائزين بجائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية للعام 2023، حيث حصلت وزارة الداخلية على مركزين في الجائزة.

فقد فاز مركز الأبحاث والتطوير بوزارة الداخلية بالمركز الثاني في فئة ((الصفة الاعتبارية))، كما فاز العميد الدكتور جمال سيف فارس آل علي بالمركز الثاني في فئة ((المشاركات الطبيعية)).

‏وكان الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، قد وصل إلى العاصمة العُمانية مسقط أول من أمس، حيث كان في استقباله السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية العُماني وعدد من المسؤولين.

و‏ضم وفد الدولة محمد بن نخيرة الظاهري، سفير الدولة لدى سلطنة عُمان، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير قطاع المهام الخاصة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وعدد من ضباط وزارة الداخلية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز