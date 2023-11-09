Friday, 10 November 2023 05:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سيف بن زايد يترأس وفد الدولة لاجتماع وزراء داخلية دول مجلس التعاون

11/9/2023 7:26:08 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

‏ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة للاجتماع الأربعين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد في سلطنة عُمان الشقيقة.

‏وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون والتنسيق في الجهود والمبادرات المشتركة التي تهدف لتعزيز أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي، والارتقاء بمسيرة التعاون الأمني الخليجي المشترك، بما يحقق تطلعات وتوجهات قادة دول المجلس، إلى جانب عدد من الموضوعات الفنية المتخصصة والتقارير المرفوعة من قبل وكلاء وزارات الداخلية بالمجلس.

وجرى على هامش الاجتماع تكريم الفائزين بجائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية للعام 2023، حيث حصلت وزارة الداخلية على مركزين في الجائزة.

فقد فاز مركز الأبحاث والتطوير بوزارة الداخلية بالمركز الثاني في فئة ((الصفة الاعتبارية))، كما فاز العميد الدكتور جمال سيف فارس آل علي بالمركز الثاني في فئة ((المشاركات الطبيعية)).

‏وكان الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، قد وصل إلى العاصمة العُمانية مسقط أول من أمس، حيث كان في استقباله السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية العُماني وعدد من المسؤولين.

و‏ضم وفد الدولة محمد بن نخيرة الظاهري، سفير الدولة لدى سلطنة عُمان، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير قطاع المهام الخاصة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وعدد من ضباط وزارة الداخلية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN09112023000110011019ID1107404186

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث