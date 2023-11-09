الدورة الـ 25 من «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية» تستقطب رعاية 75 مؤسسة وشركة محلية وعالمية

بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي الدورة الـ 25 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة ((ويتيكس)) ودبي للطاقة الشمسية، تحت شعار ((في طليعة الاستدامة))، في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

وبوصفه أكبر معرض في المنطقة في قطاعات الطاقة والمياه والتنمية الخضراء والمركبات الكهربائية والاستدامة والقطاعات ذات الصلة، وأحد أكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم، يعتبر ((ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية)) فرصة مثالية للتعرف على التقنيات المستقبلية، التي من شأنها تسريع عجلة العمل المناخي، وريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في استشراف وصنع المستقبل المستدام.

وتستقطب الدورة الحالية من ((ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية)) 75 جهة راعية، و37 مؤسسة شريكة وداعمة، وتشهد مشاركة 2.556 شركة من 62 دولة حول العالم، ويضم المعرض 24 جناحاً دولياً، ويمتد على مساحة 78,000 متر مربع.

إشادة

وقال معالي سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض ((ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية)):

((بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، وتضافر الجهود الوطنية، ودعم رعاة وشركاء معرض ((ويتيكس)) ودبي للطاقة الشمسية، بات المعرض حدثاً رئيسياً في جدول فعاليات الاستدامة العالمية، ويسهم المعرض في إبراز الجهود، التي تقوم بها الدولة في تعزيز العمل الجماعي الدولي، لمعالجة تحديات الاستدامة ودورها في البحث عن حلول مبتكرة، يستفيد منها الجميع على الساحة الدولية وخاصة في مجالات الطاقة والتغير المناخي، وغيرها من المجالات الملحة المتعلقة بالاستدامة.

وإلى جانب ذلك يسلط المعرض الضوء على إنجازات دبي في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة ورحلتها نحو تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، لتوفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050)).

وتكتسب دورة العام 2023 من المعرض زخماً كبيراً في عام الاستدامة، ومن المتوقع أن تشهد إقبالاً استثنائياً، لا سيما مع استعدادات الدولة لاستضافة الدورة الـ 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ((COP28)) في مدينة إكسبو دبي، خلال نوفمبر وديسمبر. ويعتبر المعرض منصة رائدة للمؤسسات والشركات العالمية لطرح أحدث حلولها ومنتجاتها.

والتعرف إلى التقنيات المبتكرة من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، والتعرف إلى احتياجات السوق والمشاريع المستقبلية، واستكشاف فرص المشاركة في مشاريع وبرامج الطاقة المتجددة في الإمارات والمنطقة بشكل عام، والاجتماع مع أبرز الشركات وصناع القرار والمستثمرين من مختلف بلدان العالم ضمن منصة واحدة.

رعاة اليوبيل

وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي: ((إن مشاركة هيئة الطرق والمواصلات في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة ((ويتيكس)) تأتي في إطار تضافر الجهود الوطنية، لدعم قضايا الطاقة والتغير المناخي.

وتفعيل وابتكار حلول مستدامة لها، والاطلاع على أحدث التقنيات الذكية والحلول المبتكرة في مجالات الطاقة المتجددة والمياه والبيئة، والالتقاء بالخبراء العالميين في مختلف مجالات الاقتصاد الأخضر، والمدن الذكية، والابتكار، والتنمية المستدامة)).

وأضاف معالي مطر الطاير: أصبح ((ويتيكس)) حدثاً رئيساً في جدول فعاليات الاستدامة العالمية، ومحطة أساسية في مسيرة ترسيخ مكانة دبي منصة رائدة للاقتصاد الأخضر، وتعزيز الجهود العالمية للوصول إلى الحياد الكربوني، وتكتسب الدورة الحالية للمعرض زخماً كبيراً كونها تنظم تزامناً مع جهود كبيرة، تقوم بها الدولة محلياً وعالمياً.

في سياق إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، 2023 ((عام الاستدامة))، تحت شعار ((اليوم للغد))، واستضافة الدولة لـ((مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ((COP28))، أكبر تجمع دولي في مجال العمل المناخي.

إينوك

من جانبه، قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة بترول الإمارات الوطنية ((إينوك)): يواصل معرض ((ويتيكس)) الاضطلاع بدور محوري في دعم توجهات الدولة نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز مكانة دبي وجهة عالمية للابتكار والاستدامة. وبصفتنا شركة عالمية رائدة ومتكاملة في مجال الطاقة نفخر بمشاركتنا المستمرة في ((ويتيكس)).

منذ ما يزيد على عقد من الزمان، إذ تنسجم مشاركتنا في المعرض مع التزامنا بدفع مسيرة تحول الطاقة ودعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 لبناء مستقبل مستدام لما فيه خير الجميع.

أكوا باور

وقال محمد أبونيان، رئيس مجلس إدارة أكوا باور: ((يسعدنا المشاركة في معرض ((ويتيكس)) ودبي للطاقة الشمسية، والذي يعقد تحت شعار ((في طليعة الاستدامة)). بصفتنا شركة وطنية سعودية رائدة في مجالها نفخر في ((أكوا باور)) بقيادة ودعم التحول في مجالات الطاقة الشمسية والرياح، والهيدروجين الأخضر، وتحلية المياه.

وذلك من خلال توفير حلول مبتكرة تنمي قدراتنا البشرية، بما يدعم التنمية المستدامة لقطاع الطاقة، بهدف ضمان مستويات متقدمة من الكفاءة والموثوقية والأداء، ويُشكل هذا الأمر دليلاً ملموساً على التزامنا الراسخ ببناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة للمملكة والعالم. إن تغييراً بهذا الحجم لا يمكن أن يحدث بشكل منفرد؛ نحن ممتنون للشراكة الوثيقة، التي تجمعنا مع هيئة كهرباء ومياه دبي.

والتي وفرت منصة عمل مكنتنا من العمل سوياً لتعزيز تبادل الأفكار والرؤى، والعمل على إقامة شراكات طويلة الأمد مع شركاء آخرين لديهم الطموح ذاته لتسريع عملية التحول نحو عالم مستدام.

سيمنس

وقال هيلموت فون ستروف، الرئيس التنفيذي لشركة ((سيمنس)) في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط:

((يعتبر معرض ((ويتيكس)) أحد أهم الأحداث العالمية الرائدة في قطاعات المياه والطاقة والتكنولوجيا، ونتشرف في شركة سيمنس بأن نكون راعي اليوبيل الماسي للنسخة القادمة من المعرض، ونتطلع إلى مناقشة أحدث الابتكارات في هذه القطاعات والتعلم من شركائنا.

كما سنشارك الحضور أفضل الحلول، التي تساعد العملاء في مشاريع الرقمنة الخاصة بهم، والتي تجعل هذه الصناعات أكثر استدامة وكفاءة)).

مجموعة وصل

بدوره قال هشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل: ((يعد ((ويتيكس)) حدثاً استراتيجياً على أجندة الإمارات للتنمية المستدامة؛ ويمثل منصة رئيسية لـ((وصل)) لاستكشاف فرص التعاون والشراكة، بما يتماشى مع رؤية الإمارات الخضراء الطموحة.

ونحرص في ((وصل))، بصفتنا أحد أبرز مطوري العقارات في إمارة دبي، على دعم المبادرات التي تتبنى أحدث الممارسات والسياسات الصديقة للبيئة. علاوة على ذلك تهدف مبادراتنا للتنمية المستدامة إلى تحسين الحياة في المجتمعات، التي نطورها، ومن خلال مشاركتنا في ((ويتيكس)) نتطلع إلى تبادل المعرفة والتفاعل مع أبرز الخبراء.

واستكشاف حلول مستدامة تعزز أنماط الحياة والمجتمع ككل. وتماشياً مع أجندة الحدث العالمي الأبرز خلال هذا العام ((COP28))، تلتزم ((وصل)) بإطلاق المبادرات والمشاريع، التي تعزز البيئة، وتساعد في التخفيف من تداعيات التغييرات المناخية)).

إعمار العقارية

من جانبه قال أحمد المطروشي، عضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة إعمار العقارية، المدير العام لمؤسسة إعمار الخيرية: ((إن مشاركة إعمار في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة تثبت التزامها بالاستدامة وتعرض حلولاً مبتكرة للحفاظ على المياه والطاقة في البيئة المبنية.

فما من شك في أن هذا المعرض المرموق يقوم بدور محوري بالنسبة إلى مطوري العقارات، من حيث توفيره منصة لاستعراض واستطلاع التقنيات والممارسات والحلول المستدامة المتعلقة بالمياه والطاقة، والحفاظ على البيئة. كما يوفّر فرصة قيّمة للشركات للبقاء على اطّلاع دائم بأحدث التطوّرات في هذه المجالات، والتواصل مع خبراء القطاع، واعتماد استراتيجيات مبتكرة تعزّز اعتماد الاستدامة في مشاريعها)).

الرعاة الماسيون

من جانبه قال هشام هلال السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة كابلات جدة المحدودة: ((بفضل مسيرتها الاستثنائية، التي تمتد لأكثر من 80 عاماً، طورت شركة ((إنيرجيا)) الدولية للكابلات الرؤية والمعرفة الضرورية، لضمان نجاح عملها في المنطقة.

ونفتخر بعلاقتنا المديدة والنوعية مع هيئة كهرباء ومياه دبي والتي تمتد لعقود، ونعتز بكوننا أحد أكبر موردي كابلات الطاقة لهيئة كهرباء ومياه دبي، وننظر إلى هذا على أنه من أهم إنجازاتنا المرموقة، وعلى اعتبار أن الهيئة أحد أهم شركائنا تسعدنا مشاركتنا المتواصلة على مدار أكثر من عقد كامل في معرض ((ويتيكس))، أحد أكبر معارض الطاقة في العالم)).

القابضة لحلول المياه المستدامة

بدوره قال المهندس أحمد الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة القابضة لحلول المياه المستدامة: ((بتعاوننا مع ((كهرباء دبي)) سنطلق العنان للإمكانات الكبيرة لحلول المياه المستدامة. يتيح لنا معرض ((ويتيكس)) فرصة نادرة للتفاعل مع قادة الصناعات الأخرى ومشاركة الآراء وتحقيق التقدم في المجال. كوننا الراعي الماسي نترقب بشدة المشاركة في ((ويتيكس)) في هذا العام.

هذا الحدث المرموق يعطينا منصة قوية لتعزيز التعاون والابتكار والعمل معاً لإيجاد حلول مستدامة. سمعة ((ويتيكس)) كأحد المعارض الرائدة في القطاع في مناطق عديدة كالشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا وأوروبا تجذب أصحاب المصالح وصنّاع القرار وذوي الرؤى الملتزمين بالمساهمة في مستقبل المياه مورداً مهماً)).

داماك العقارية

وقال حسين سجواني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة داماك العقارية: ((يشكل هذا العام علامة فارقة في تاريخ معرض ((ويتيكس))، الذي يعزز من جهود الدولة الرامية إلى تحقيق أهدافها في مجال الاستدامة.

ويدعم الرؤية المستقبلية لقيادتها الرشيدة في توفير مستقبل أفضل. مع مرور السنين تحول المعرض إلى منصة عالمية تجمع أبرز صنّاع القرار في قطاع الطاقة، بهدف تبني أفضل الممارسات البيئية المستدامة، التي تعزز من مكانة دبي والإمارات على الخريطة العالمية باعتبارهما مركزاً عالمياً للاقتصاد الأخضر. في داماك العقارية نتحلى بمسؤوليات كبيرة .

فيما يتعلق بحوكمة الشركات في قطاع العقارات، ونتفهم الحاجة الملحّة إلى ضرورة تبني أفضل ممارسات الاستدامة والبناء المستدام في مشاريعنا الرئيسية. سنستعرض في ((ويتيكس)) ممارساتنا المرتبطة بتوفير الطاقة وتصاميم المشاريع والمبادئ، التي تتماشى مع أهداف الاستدامة في أنظمة البناء والتشييد لدينا، والتي ستعكس التزامنا بتطبيق الاستدامة في مختلف مشاريعنا)).

الرعاة التيتانيوم

وقال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشـركة الاتحاد للماء والكهرباء، إن ((ويتيكس)) رسّخ مكانته باعتباره الحدث الأهم والأبرز من نوعه في المنطقة، والأكثر حضوراً وتأثيراً في قضايا الاستدامة والمناخ والطاقة، وأكد آل علي أن المعرض رسّخ أيضاً مكانة الإمارات مركزاً رئيساً يصاغ من خلاله مستقبل التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، ليس على مستوى المنطقة فحسب، بل على مستوى العالم ككل.

وأضاف: ((ندرك في الاتحاد للماء والكهرباء أهمية دور معرض ((ويتيكس)) ودبي للطاقة الشمسية، في توفير فرص مهمة للشراكة المثمرة ضمن القطاعات المعني بها، والتي تشكل في مجملها صميم عمل الشركة وتتواءم مع طبيعة الخدمات، التي توفرها.

لذلك نحرص على الوجود في المعرض بصفة سنوية، من أجل التعرف عن قرب على أحدث التقنيات وأفضل الممارسات، وتعزيز أواصر التعاون وتبادل الخبرات مع واضعي السياسات في تلك القطاعات الحيوية، فضلاً عما يتيحه ذلك الوجود من إمكانية للتعرف على احتياجات السوق واستكشاف الفرص الاستثمارية)).

شركة ((إيه جي باور))

وقال ك. جاكوب جون الرئيس التنفيذي لشركة ((إيه جي باور)): ((إيه جي باور)) هي شركة تابعة تعمل ضمن قطاع البناء في مجموعة الغرير للاستثمار، التي تعتبر واحدة من أبرز الشركات العائلية المتنوعة في الدولة، معترف بها على نطاق واسع في المنطقة بمهاراتها وبراعتها الكبيرة في تنفيذ مشاريع توزيع ونقل الطاقة.

ومن خلال تبني الهدف العام للمجموعة ((تحسين الحياة)) في قيمها تسعى ((إيه جي باور)) إلى تحقيق تأثير معنوي على المجتمعات التي تخدمها، من خلال تمكين الوطن ودعم النمو والتطور الاقتصادي.

تفخر الشركة كثيراً بشراكتها مع هيئة كهرباء ومياه دبي، الرائدة في اعتماد منهجيات من الطراز الأول لتقديم خدمات استثنائية وتعزيز أنماط حياة مستدامة للملايين، وتتطلع بشغف إلى مشاركتها كونها مقدمة خدمة متميزة لهيئة كهرباء ومياه دبي في معرض((ويتيكس)) ودبي للطاقة الشمسية.

((إس إيه بي))

قال مروان زين الدين، المدير التنفيذي بالإنابة لدى ((إس إيه بي)) في دولة الإمارات: ((تتشرف ((إس إيه بي)) بأن تكون جزءاً من معرض ويتيكس، لا سيما في وقت أصبحت فيه الاستدامة ضرورة وليست مجرد رفاهية. شراكاتنا وتعاوننا الوثيق مع مجموعة واسعة من شركات المرافق والخدمات في المنطقة وحول العالم تؤكد أهمية الجهود الجماعية نحو تحقيق مستقبل مستدام)).

الرعاة الإعلاميون الاستراتيجيون

وأكد محمد برهان الرئيس التنفيذي لمحطة CNBC عربية التلفزيونية أن الشراكة التي أطلقتها المحطة منذ سنوات مع هيئة كهرباء ومياه دبي، والتي تتجدد هذا العام، تهدف إلى منح معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة ((ويتيكس)) الزخم الإعلامي الذي تستحقه، وأشار برهان إلى أن الشراكة مع الهيئة تنسجم مع توجه المحطة لدعم وإبراز المبادرات الخلاقة في قطاع الأعمال الخضراء.

مثنياً على الحضور الفعال الذي تشهده أعمال المعرض والفعاليات المصاحبة كل عام، كما أشار إلى أن تغطية المحطة للحدث هذا العام ستتضمن مجموعة من التقارير واللقاءات الإعلامية المتميزة، التي سيتم بثها على شاشة المحطة وعلى مختلف مواقعها الإلكترونية، وقنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

دبي للإعلام

من جانبه، أشار محمد الملا، الرئيس التنفيذي لدبي للإعلام إلى أهمية المكانة التي يحظى بها معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة ((ويتيكس))، الذي يجمع تحت سقفه خبراء الطاقة والطاقة النظيفة من كل أنحاء العالم، ما يعزز من ريادة دبي ومكانتها على الخريطة العالمية، ويعد ((ويتيكس)) حدثاً مهماً على أجندة دبي ودولة الإمارات.

حيث يمثل منصة رئيسية لاستكشاف فرص التعاون والشراكة في قطاعات الطاقة، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وهو ما يتناغم مع تطلعات دبي، التي أصبحت مركزاً عالمياً للاقتصاد الأخضر، بفضل رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للأعمال.

ولفت الملا إلى أهمية الشراكات، التي تعقدها دبي للإعلام مع الجهات والمؤسسات المحلية، حيث يأتي ذلك انطلاقاً من حرصها على مواكبة أبرز المعارض والأحداث، التي تستضيفها إمارة دبي، وإيماناً بدورها الاستراتيجي في تحفيز أفراد المجتمع على استكشاف ما تمتلكه الإمارة من إمكانات ومقومات قادرة على جمع قادة العالم والخبراء في مختلف المجالات، وهو ما يسهم بدوره في تعزيز ريادة دبي ومكانتها العالمية، مؤكداً أن ذلك يصب في إطار التزامات دبي للإعلام الهادفة إلى دعم المبادرات والجهود، التي تخدم تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية.

شبكة الإذاعة العربية

وقال محمود الرشيد مدير عام شبكة الإذاعة العربية: نفخر بهذه الشراكة الاستراتيجية المتميزة مع هيئة كهرباء ومياه دبي والرعاية الإعلامية لمعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة ((ويتيكس)) ودبي للطاقة الشمسية في دورته الــ 25.

كما نفخر أن نكون الراعي الإعلامي، الذي يواكب عاماً بعد عام هذا الحدث الذي حقق نجاحاً عظيماً، خلال سنواته السابقة رغم كل الظروف، التي يمر بها العالم من أزمات اقتصادية إلى جائحة كورونا.

وأصبح ملتقى الخبراء والمختصين من جميع أنحاء العالم لمناقشة أحدث الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات التي تواجهها قطاعات الطاقة النظيفة والمتجددة والمياه والبيئة والنفط والغاز والاستدامة وغيرها. العالم اليوم بحاجة إلى التضامن أكثر وتبادل الخبرات والآراء والأفكار، من أجل المحافظة على كل هذه الموارد الطبيعية والأساسية.

الرعاة الاستراتيجيون

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل ((مصدر)): فخورون بمشاركتنا في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة ((ويتيكس)) ودبي للطاقة الشمسية راعياً استراتيجياً، حيث يسهم هذا الحدث في دعم جهود قطاع الاستدامة العالمي.

وتأتي مشاركتنا في المعرض لتعزز الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين هيئة كهرباء ومياه دبي ومصدر، التي تم توقيعها خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023، والتي ستكون بموجبها الهيئة الشريك الداعم لحفل الافتتاح الرسمي لأسبوع أبوظبي للاستدامة، خلال الفترة من 2023 إلى 2025، بينما ستكون مصدر راعي اليوبيل لمعرض ((ويتيكس)) ودبي للطاقة الشمسية خلال الفترة نفسها.

إمباور

ومن جانبه قال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ((إمباور)):

تعتز المؤسسة وتفخر بمشاركتها المرتقبة في ((ويتيكس))، لإلقاء الضوء على حرص ((إمباور)) وجهودها وإنجازاتها في مواكبة استحقاقات الثورة الصناعية الرابعة، ومساهمتها الملموسة في ترسيخ مسارات التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتوظيف التقنيات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في صناعة تبريد المناطق.

إن تجديد ((إمباور)) لرعايتها الاستراتيجية للحدث تترجم نهجها المؤسسي في دعم حدث إماراتي عالمي بات منصة دولية مرموقة، وأضاف بن شعفار: إن ((ويتيكس)) بات منصة عالمية مرموقة، تستقطب مؤسسات وشركات وعلماء وخبراء ومتخصصين في قطاعات المياه والطاقة والبيئة.

مجموعة كابلات الرياض

وقال بوريان سيهوفاك، الرئيس التنفيذي لمجموعة كابلات الرياض– المملكة العربية السعودية: ((بوصفنا أكبر شركة كابلات في الشرق الأوسط نفخر بكوننا جزءاً من معرض ((ويتيكس))، الحدث الأبرز في المنطقة.

يعتبر ((ويتيكس)) أهم منصة إقليمية تركز على التقنيات الخضراء والاستدامة والطاقة المتجددة، مما يجعله المكان المثالي لمجموعة كابلات الرياض لعرض منتجاتها من الكابلات، واستعراض الحلول المبتكرة، التي طورتها المجموعة خلال السنوات الأخيرة.

الواحة الخضراء للمقاولات العامة

وقال محمد عياد، الرئيس التنفيذي لشركة الواحة الخضراء للمقاولات العامة: يشرفنا أن نشارك بفاعلية في النسخة الـ 25 من معرض ((ويتيكس)) ودبي للطاقة الشمسية، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي، ونفتخر بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، ونلتزم بمشاركتنا الفاعلة للنهوض بقطاعي الطاقة والمياه في دولة الإمارات.

أسهمت شركة الواحة الخضراء بمشاريع استراتيجية عدة في الدولة، وخاصة مع هيئة كهرباء ومياه دبي. وتعكس مشاركتنا المستمرة في معرض ((ويتيكس)) رغبتنا في الحصول على خبرات جديدة، وتوثيق علاقتنا مع شركائنا في هذه المجالات، ونفتخر بكوننا أحد الرعاة الاستراتيجيين لهذا الحدث المهم.

شركة ((تيسار إس آر إل))

وقال ماتيو أنجيلوليني، العضو المنتدب لشركة تيسار إس آر إل: ((يجب تسريع عجلة إنشاء بنية تحتية جديدة لإنتاج واستخدام الطاقة المتجددة، واستخدام أحدث التقنيات المبتكرة والمستدامة لمواجهة آثار التغير المناخي، وتعزيز إمكانية العيش في عالم أفضل لنا وللأجيال القادمة، وتلعب شركة ((تيسار إس آر إل)) دوراً مهماً، لضمان إنتاج الطاقة من خلال استخدام محولاتنا منخفضة الفاقد.

شركة ((اتش دي هيونداي إلكتريك))

قال سيوك شو رئيس المكتب التنفيذي لشركة ((اتش دي هيونداي إلكتريك)): ((يسعدنا تقديم معدات طاقة صديقة للبيئة وعالية الكفاءة مع أحدث تقنيات اتش دي هيونداي إلكتريك، من خلال هذا المعرض. سنواصل تطوير تقنيات الطاقة وحلول الطاقة، التي تستجيب للعمل المناخي العالمي، وتسهم في التحرك نحو حياد الكربون)).

شركة عرعر يوتيليتي

من جانبه قال المهندس راميش مونياندي - الرئيس التنفيذي لشركة عرعر يوتيليتي: ((حظينا بفرصة استثنائية لتطوير خبراتنا وقدراتنا ومواردنا عن طريق شراكتنا مع الهيئات والشركات الحكومية والوطنية، لتطبيق الرؤية الحكيمة لدولة الإمارات في مشاريع التنمية المستدامة عن طريق المشاريع الاستراتيجية للدولة، التي ساعدتنا في صقل خبراتنا الهندسية والاستثمارية.

ليكون معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة ((ويتكيس)) ودبي للطاقة الشمسية فرصتنا الأمثل لمشاركة نتاج خبراتنا ومعرفتنا في هذا المجال، للمساهمة في مسيرة تطوير وازدهار دبي ودولة الإمارات بشكل عام)).

تاتا للخدمات الاستشارية

وقال سومانتا روي، نائب الرئيس ورئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا والبحر الأبيض المتوسط في تاتا للخدمات الاستشارية ((TCS)): فخورون بمبادراتنا الخضراء، وباعتبارنا شريكاً استراتيجياً لمعرض ((ويتيكس)) فإننا نعمل على حشد الجهود العالمية لتحقيق شعار ((معاً لتحقيق الحياد الكربوني)).

حيث تعتبر شركة تاتا للخدمات الاستشارية شركة عالمية، تؤثر حسب التقديرات على حياة أكثر من 2.5 مليار شخص في جميع أنحاء العالم، ويترتب عن هذا الرقم الكبير مسؤولية أكبر تتعلق بالأعمال المستدامة، ولتحقيق هذا الهدف التزمت الشركة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2030، إلى جانب العديد من الخطط الأخرى لخفض البصمة الكربونية.

الرعاة البلاتينيون

وقال تي. مادهافا داز المدير ونائب الرئيس التنفيذي لشركة لارسن آند توبرو: نفخر بتعاوننا المستمر مع ((ويتيكس)) ودبي للطاقة الشمسية، خلال السنوات العديدة الماضية. هذه المنصة المتميزة في المنطقة قدمت لنا الفرصة لعرض أحدث ابتكاراتنا.

والتعرف على المستجدات في مجال الطاقة والمياه، والتواصل مع قادة القطاع على الساحة العالمية. نحن حريصون على دعم رؤية دبي في بناء مستقبل أخضر ومستدام للإمارة، ونقدم حلولاً مبتكرة في مجال إنتاج الطاقة المتجددة، وتوفير المياه والكهرباء بكفاءة.

الرعاة الذهبيون

وقال أندرو جونز، نائب رئيس المبيعات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة ((إيترون)): تتمتع ((إيترون)) بخبرة تمتد لعقود طويلة في ابتكار طرق إدارة الشركات الخدماتية والمدن حول العالم للمياه والطاقة، ونتطلع إلى عرض الحلول، التي توفرها الشركة خلال مشاركتنا في الدورة الـ 25 من معرض ((ويتيكس)).

وإدراكاً منا للتحديات والعقبات، التي تواجه عملية دمج الطاقة المتجددة حول العالم فإننا فخورون بأن نكون أحد الرعاة الذهبيين لـ((ويتيكس))، الذي يجمع عدداً من أبرز القادة على مستوى العالم في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تعزيز الكفاءة في هذا القطاع المهم.

شركة ((تريليوم فلو تكنولوجي))

وبدوره قال ديفيد بارادايس، الرئيس التنفيذي لشركة ((تريليوم فلو تكنولوجي)): على غرار هيئة كهرباء ومياه دبي تعمل شركتنا على تعزيز الاستدامة البيئية والاجتماعية، ونولي أهمية بالغة لهذا الالتزام، مما دفعنا لجعله جزءاً من مهامنا، وعلى مدار 5 سنوات شكلت مشاركتنا ورعايتنا لمعرض ((ويتيكس)) مصدر فخر لنا، حيث نسلط الضوء خلال المعرض على مجموعة من منتجاتنا، التي تخدم قطاع الطاقة والمياه حول العالم.

مختبرات شفايتزر الهندسية

وقال جاسم الحمد، المدير الإقليمي لمختبرات شفايتزر الهندسية في منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا:

((نفخر في ((مختبرات شفايتزر الهندسية)) أن نكون جزءاً من الدورة الـ 25 من معرض ((ويتيكس)) ودبي للطاقة الشمسية، بوصفنا أحد الرعاة الذهبيين، ومواصلة شراكتنا طويلة الأمد مع هيئة كهرباء ومياه دبي. سيوفر المعرض فرصة ممتازة للتواصل مع المتعاملين وتعريفهم على أحدث تقنياتنا المتخصصة في حماية أنظمة الطاقة، والأتمتة، والتواصل وحلول الأمن السيبراني.

شركة تامكو للقواطع الكهربائية

وقال الدكتور المهندس سيغاران نارايانان، الرئيس التنفيذي لشركة تامكو للقواطع الكهربائية: تؤدي ((شركة تامكو للقواطع الكهربائية)) دوراً جوهرياً في توفير طاقة كهربائية موثوقة وآمنة. وبوصفنا أحد الرعاة الذهبيين لمعرض ((ويتيكس)) 2023 نعمل يداً بيد مع هيئة كهرباء ومياه دبي، لنكون في طليعة الاستدامة، ولدفع عجلة الابتكار، وترسيخ العلاقة المتناغمة بين التقدم والحفاظ على كوكبنا.

((دانوي للهندسة الكهربائية والميكانيكية))

وقال س. ج. نير، المدير الإداري والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة ((دانوي للهندسة الكهربائية والميكانيكية)): تعتبر ((دانوي)) شركة رائدة في مجال الهندسة والمشتريات والبناء في هذه المنطقة، ونفخر بتعاوننا مع هيئة كهرباء ومياه دبي منذ التسعينيات.

وتسجل ((دانوي)) مشاركة فاعلة منذ سنوات طويلة في معرض ((ويتيكس)) ودبي للطاقة الشمسية، الحدث السنوي الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي، ويعد إحدى الفعاليات العالمية الرائدة في قطاعي المياه والطاقة، ويوفر المعرض منصة ممتازة لعرض سجل إنجازاتنا وإمكاناتنا في قطاعات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية الجهد العالي والطاقة المتجددة والمياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

عمان العالمية للمقاولات والاتصالات

وقال سوريش كومار مدير عام عمان العالمية للمقاولات والاتصالات: ((يعتبر معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي، منصة مثالية لتبادل الأفكار مع مختلف المندوبين في جميع أنحاء العالم. تحافظ دبي على قدرتها التنافسية، التي تجتذب الاستثمارات الأجنبية، فهي واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.

وتثبت أنها مركز أعمال للحلول الفعالة من حيث التكلفة والمبتكرة. ويعد معرض ويتيكس منتدى مثالياً لتوسيع فرص أعمالنا ومشاركة خبراتنا مع الجمهور، ويوفر الحدث فرصة لاستكشاف أحدث توجهات السوق والتقنيات والمشاريع المستقبلية في السوق الدولية المتطورة.

رعاة قيادات الطاولة المستديرة

وقال طومسون مينغ، نائب رئيس مجموعة أعمال Sungrow PV & Storage، ورئيس Sungrow OSKA، والمدير العام لشركة Sungrow في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

((يسعدنا أن نعلن عن مشاركة Sungrow في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة ((ويتيكس)) ودبي للطاقة الشمسية، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي. يوفر معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية منصة استثنائية لاستكشاف التقنيات المتطورة، التي تدفع العمل المناخي وتعزز التنمية المستدامة، وريادة دولة الإمارات في صياغة مستقبل مستدام.

في Sungrow، نحن ملتزمون بالحلول المبتكرة الرائدة التي تعزز الاستدامة والإشراف البيئي. ستطلق Sungrow العنان لخبرتها البالغة 26 عاماً ومزاياها التكنولوجية في مجالات الطاقة الكهروضوئية والتخزين وشحن المركبات الكهربائية والهيدروجين الأخضر، وستتعاون بنشاط مع مختلف المؤسسات ذات الصلة للابتكار، وتحقيق إمكانات الطاقة المتجددة.

بنك دبي الإسلامي

وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: ((تماشياً مع هدفنا الاستراتيجي في المشاركة ودعم أهم الفعاليات، التي تسهم بدعم أجندة الاستدامة الشاملة، وفي إطار جهودنا لتعزيز مكانة بنك دبي الإسلامي الريادية فيما يتعلق بقضايا الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية فإنه ليشرفنا أن نكون جزءاً من الدورة الـ 25 من معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية.

وتمثل شراكة بنك دبي الإسلامي مع هذا الحدث المهم شهادة حقيقية على التزامنا القوي بمبدأ الاستدامة، تزامناً مع جهود دولة الإمارات في تعزيز الابتكار.

وذلك لتأمين مستقبل مستدام للأجيال القادمة، ونحن نهدف من خلال مشاركتنا في هذه الفعالية إلى استغلال الفرص، التي توفرها هذه المنصة الحية لتعزيز الحوار حول قضايا الاستدامة واتخاذ إجراءات فاعلة لتحقيق تأثير إيجابي ومستدام على مجتمعاتنا، وعلى العالم بأسره، ونتطلع من خلال تعاوننا مع المعرض هذا العام إلى بناء شراكات استراتيجية وتبادل الخبرات ومعرفة المزيد حول أحدث التقنيات، التي ستعرض خلال الفعاليات)).

مختبر المبتكرين







وقالت سمية آل علي، نائب رئيس للشراكات الحكومية في مدينة إكسبو دبي: ((تغير المناخ من بين القضايا الأكثر إلحاحاً، التي تواجه العالم اليوم، ويوفر معرض ((ويتيكس)) منصة متميزة للمبتكرين لمشاركة الحلول والأفكار والتقنيات، التي يمكن أن تحدث أثراً إيجابياً.

نفخر بأن نكون بين المشاركين في هذا الحدث العالمي، لنعرض إنجازاتنا وطموحاتنا، بما في ذلك خريطة طريق مدينة إكسبو دبي لإزالة الكربون، التي تحدد رحلتنا إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، لأن التعاون والعمل المشترك من أجل مستقبل أفضل وأكثر استدامة كان ركيزة أساسية في كل ما قمنا به في إكسبو 2020 دبي، وما زال يقود رؤيتنا في مدينة إكسبو دبي)).

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