سعود بن صقر: الإمارات سطرت إنجازات تاريخية في استكشاف الفضاء

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ((حفظه الله))، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ((رعاه الله))، سطرت إنجازات تاريخية في مجال استكشاف الفضاء رسخت اسمها إقليمياً ودولياً وعززت من مكانتها ودورها العالمي في الإسهام في دعم مسيرة البشرية العلمية والحضارية .

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، في مجلس الضيافة أمس، رائدي الفضاء سلطان النيادي، وهزاع المنصوري، يرافقهما سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، وفريق عمل مهمة ((طموح زايد 2)) في مركز محمد بن راشد للفضاء، عقب إنجاز أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.

وأشاد سموه بروح الفريق والعمل الجماعي اللذين كانا سبباً مباشراً في إنجاز أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب إلى محطة الفضاء الدولية، مشيرا إلى أن المهمة هي إنجاز ملهم للأجيال القادمة، وقفزة نوعية في مسيرة الإمارات في استكشاف الفضاء التي بدأت برؤية طموحة من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ((طيب الله ثراه))، لتصبح اليوم واقعاً بهمة وعزيمة أبناء الوطن ووفق خطط وبرامج علمية متقدمة. وتسلم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، هدية تذكارية من رائد الفضاء سلطان النيادي، وهي علم الدولة الذي حمله طوال فترة مهمته التاريخية إلى محطة الفضاء الدولية، تقديراً لدعم سموه الكبير.

وقدم رائد الفضاء سلطان النيادي خلال اللقاء شرحاً عن تفاصيل المهمة والتجارب العلمية والأبحاث المتقدمة التي أجراها على متن محطة الفضاء الدولية، والتي شملت مجالات متنوعة، معبراً عن شكره وامتنانه لدعم ومتابعة القيادة الرشيدة له في جميع مراحل المهمة، وحرص دولة الإمارات على تأهيل جيل واعد من الشباب الإماراتي ليشارك في مسيرة التنمية والتطور العالمية.

كما اطلع سموه، من رائد الفضاء هزاع المنصوري، أول عربي مسؤول عن متابعة بعثة إلى محطة الفضاء الدولية، على دوره خلال المهمة الذي تضمّن دعم النيادي وزملائه من أفراد الطاقم في تنسيق التجارب والمهام اليومية، وغيرها من الأنشطة على متن المحطة الدولية.

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