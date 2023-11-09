حمد الشرقي: بدعم القيادة الرشيدة شبابنا يسهم في رفع مكانة الوطن

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في قصر الرميلة أمس، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، رائدي الفضاء هزاع المنصوري وسلطان النيادي، يرافقهما سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، وفريق مهمة ((طموح زايد 2)).

ورحب سموه برائدي الفضاء ووفد المركز، مهنئاً إياهم بنجاح أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، مشيراً إلى أن مهمة سلطان النيادي إلى محطة الفضاء الدولية، وما أنجزه على متنها، حدث تاريخي ومحطة فارقة ضمن سجل الإنجازات الوطنية، كما أشاد سموه بفريق مركز محمد بن راشد للفضاء ودعمهم للمهمة خلال مراحلها المختلفة.

وأشار صاحب السمو حاكم الفجيرة إلى أهمية ما أنجزته الإمارات في الأبحاث الفضائية والرحلات الاستكشافية والبحثية التي تمثل إنجازاً فريداً ورمزاً للتطور والتقدم التكنولوجي، متمنياً له التوفيق في مواصلة دوره في برنامج الفضاء الوطني.

وأكد سموه أنه بفضل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، واهتمامه بتطوير بيئة ملهمة وداعمة للإبداع والابتكار، من خلال توفير الدعم والتشجيع لتنمية مهاراتهم وتحفيزهم على تحقيق الإنجازات الملهمة، تمكن شباب الوطن من الإسهام في بناء الهوية الوطنية ورفع مكانة الوطن على الصعيد العالمي.

أبحاث

وتسلم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي هدية تذكارية من رائد الفضاء سلطان النيادي، وهي علم الدولة الذي حمله طوال فترة مهمته التاريخية إلى محطة الفضاء الدولية، تقديراً لدعمه الكبير.

واطلع صاحب السمو حاكم الفجيرة، خلال اللقاء، على تفاصيل المهمة التي أنجزها سلطان النيادي من تجارب وأبحاث علمية على متن محطة الفضاء الدولية، بالتعاون مع عدد من وكالات الفضاء الدولية.

كما اطلع سموه، من هزاع المنصوري، أول عربي مسؤول عن متابعة بعثة إلى المحطة الدولية، على دوره خلال المهمة الذي تضمّن دعم النيادي وزملائه من أفراد الطاقم في تنسيق التجارب والمهام اليومية، وغيرها من الأنشطة على متن محطة الفضاء الدولية. حضر اللقاء محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، والدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي العهد.

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