مريم المهيري: استراتيجية الحياد المناخي تسهم في تعزيز التنمية المستدامة

استضافت وزارة التغير المناخي والبيئة في متحف اللوفر أبوظبي، أمس، المجلس الثاني ضمن مبادرة ((مجلس COP28 لصنّاع التغيير))، التي تتألف من ثمانية مجالس من المقرر عقدها قبل انطلاق مؤتمر الأطراف ((كوب28)) نهاية الشهر الجاري في الإمارات، وذلك برئاسة كل من معالي مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وعويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي.

ويأتي عقد المجلس في أعقاب إطلاق ((استراتيجية الإمارات للحياد المناخي بحلول 2050)) أول من أمس، حيث توفر الاستراتيجية خريطة طريق ملموسة على مستوى الدولة لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات.

وأكدت معالي مريم المهيري أن استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، إحدى أهم المحطات في مسيرة الإمارات في العمل المناخي، وتعزز دور الدولة لتسهم بشكل أكبر في مواجهة التغيرات المناخية العالمية وفي الحد من ارتفاع حرارة الأرض بحلول عام 2030.

واستعرضت معاليها الاستراتيجية وأهم ركائزها وأهدافها التي تتضمن استهداف 6 قطاعات رئيسية هي الطاقة والنفايات والبناء والنقل والزراعة والصناعة، بالإضافة إلى استحداث أكثر من 25 برنامجاً حكومياً يتضمنون عدداً من المبادرات والمشاريع لخفض الانبعاثات وإزالة الكربون.

وبينت معاليها أن الاستراتيجية ستسهم في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال خلق أكثر من 200 ألف فرصة عمل وزيادة الدخل المحلي الإجمالي بنسبة 3 %، مع تعزيز الصادرات.

وتركزت نقاشات المجلس الثاني في أبوظبي على برامج المسرعات لتحقيق الحياد المناخي والمعوقات التي تحول دون ذلك وناقش الحضور إجابات عن الأسئلة المتعلقة بالشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص، والمبادرات المحلية التي يتم تنفيذها في مجال تحول الطاقة وكيفية تعزيزها، وما هي الحواجز التشريعية أو السياسية أو الابتكارية التي تحد من التقدم الكامل نحو مستقبل أكثر استدامة، وما هي أشكال التعاون اليوم بين المجموعة الحاضرة التي يمكن أن تسهم في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف ((كوب28)) وفي المستقبل.