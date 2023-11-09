«أكسفورد للأعمال»: أداء قوي لاقتصاد أبوظبي خلال 2023

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد تقرير ((أبوظبي 2023))، الصادر عن مجموعة ((أكسفورد للأعمال))، المتخصصة في الأبحاث والاستشارات، أن أبوظبي نجحت في تحقيق أداء اقتصادي قوي خلال العام الجاري.
وذكر التقرير أن أبوظبي تعتمد في تعزيز جهود التنويع الاقتصادي على مبادئ رؤيتها الاقتصادية 2030، إذ تمثل تلك الرؤية خارطة طريق استراتيجية تهدف إلى تقليل الاعتماد على الموارد النفطية واستهداف تمثيل الناتج المحلي الإجمالي من القطاعات غير النفطية بنسبة 64% بحلول عام 2030.
وأضاف التقرير: بفضل الجهود الاستباقية للإمارة؛ فقد تمكنت من استقطاب العديد من الصناعات والقطاعات مثل الخدمات المالية وتقنيات الاتصالات والمعلومات وتقنيات الزراعة والطاقة النظيفة والسياحة والتصنيع المتطور إلى واجهة الأنشطة الاقتصادية، الأمر الذي يجعل الإمارة مصدر جذب لمزيد من الاستثمارات ويفتح آفاق أكثر ربحية للمستثمرين الأجانب. ويعد ذلك نتاج الاستراتيجيات التي اتبعتها الإمارة في السنوات القليلة الماضية على المستويين الاتحادي والمحلي، والتي حسنت من بيئة الأعمال، وتهيئة مناخ محفّز للنمو في القطاعات ذات الأولوية، مثل هدف ((مشروع 300 مليار)) التي سعت من خلاله الإمارات إلى دعم التصنيع عالي التقنية وتنمية حجم الصادرات غير النفطية، بالإضافة إلى الاستراتيجية الصناعية التكميلية التي نفذتها أبوظبي بهدف خلق منظومة صناعية ذكية ومستدامة.
وقال: تأتي فرص الأعمال والاستثمار المنبثقة من الالتزام الوطني بخفض الانبعاثات الكربونية وصولاً للحياد الكربوني في 2050 من بين أهم المجالات التي يعتني التقرير بدراستها، علماً بأن هذا الهدف يُحفّز الاستثمار والابتكار.
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