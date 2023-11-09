«أكسفورد للأعمال»: أداء قوي لاقتصاد أبوظبي خلال 2023

أكد تقرير ((أبوظبي 2023))، الصادر عن مجموعة ((أكسفورد للأعمال))، المتخصصة في الأبحاث والاستشارات، أن أبوظبي نجحت في تحقيق أداء اقتصادي قوي خلال العام الجاري.

وذكر التقرير أن أبوظبي تعتمد في تعزيز جهود التنويع الاقتصادي على مبادئ رؤيتها الاقتصادية 2030، إذ تمثل تلك الرؤية خارطة طريق استراتيجية تهدف إلى تقليل الاعتماد على الموارد النفطية واستهداف تمثيل الناتج المحلي الإجمالي من القطاعات غير النفطية بنسبة 64% بحلول عام 2030.

وأضاف التقرير: بفضل الجهود الاستباقية للإمارة؛ فقد تمكنت من استقطاب العديد من الصناعات والقطاعات مثل الخدمات المالية وتقنيات الاتصالات والمعلومات وتقنيات الزراعة والطاقة النظيفة والسياحة والتصنيع المتطور إلى واجهة الأنشطة الاقتصادية، الأمر الذي يجعل الإمارة مصدر جذب لمزيد من الاستثمارات ويفتح آفاق أكثر ربحية للمستثمرين الأجانب. ويعد ذلك نتاج الاستراتيجيات التي اتبعتها الإمارة في السنوات القليلة الماضية على المستويين الاتحادي والمحلي، والتي حسنت من بيئة الأعمال، وتهيئة مناخ محفّز للنمو في القطاعات ذات الأولوية، مثل هدف ((مشروع 300 مليار)) التي سعت من خلاله الإمارات إلى دعم التصنيع عالي التقنية وتنمية حجم الصادرات غير النفطية، بالإضافة إلى الاستراتيجية الصناعية التكميلية التي نفذتها أبوظبي بهدف خلق منظومة صناعية ذكية ومستدامة.

وقال: تأتي فرص الأعمال والاستثمار المنبثقة من الالتزام الوطني بخفض الانبعاثات الكربونية وصولاً للحياد الكربوني في 2050 من بين أهم المجالات التي يعتني التقرير بدراستها، علماً بأن هذا الهدف يُحفّز الاستثمار والابتكار.

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