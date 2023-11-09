مهرجان «ديوالي».. تجارب استثنائية ومشغولات ذهبية وهدايا فاخرة

يحل موسم مهرجان الأضواء ((ديوالي)) في دبي، ليضيء بأجوائه المميزة في المدينة حتى 16 نوفمبر. وتتنوع فعاليات المهرجان مع مجموعة من العروض الحصرية على الذهب والمجوهرات والهدايا والأزياء في المتاجر المنتشرة في جميع أنحاء المدينة، حيث يضم المهرجان، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، العديد من قوائم الطعام والسحوبات التي تحمل طابع مهرجان الأضواء. لا تفوتوا فرصة حضور فعالياته المبهجة لمجتمع دبي النابض بالحياة الذي يضم أكثر من 200 جنسية.

وستكون التجربة هذا الأسبوع مميزة مع مجموعة دبي للمجوهرات ومجموعة مراكز التسوق في دبي لتوفير فرص رائعة للفوز بالذهب، ما يضفي لمسة من الفخامة على تجربة مهرجان الأضواء ((ديوالي)) لهذا العام. استكشفوا العروض الرائعة في دبي فستيفال سيتي، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر الشندغة، لتحظوا بتجربة تسوّق لا تُنسى حقاً، ولا تفوتوا فرصة تذوق النكهات الشهيّة المرتبطة بمهرجان الأضواء في العديد من المطاعم الشهيرة في جميع أنحاء المدينة، التي أعدت قوائم طعام خاصة بالمهرجان.

فرص للتسوق والربح

وتقدم مجموعة دبي للمجوهرات تخفيضات مذهلة تصل إلى 50% على مجموعات المجوهرات الخاصة بمهرجان ((ديوالي))، وسيحصل المتسوقون الذين يشترون مجوهرات مختارة من الألماس واللؤلؤ بنصف السعر على عملة ذهبية مجانية من المتاجر المشاركة. وهذا ليس كل شيء، فمع كل عملية شراء تقومون بها ستحصلون على فرصة للفوز بمبلغ كبير، فهناك قسائم مجوهرات بقيمة إجمالية تصل إلى 150,000 درهم، حيث سيحصل 30 فائزاً محظوظاً على 5,000 درهم لكل منهم. لا تفوتوا هذه العروض والجوائز الرائعة.

واستعدوا أيضاً لتجربة رائعة في سيتي سنتر ديرة وسيتي سنتر مردف، حيث ستقام العديد من الفعاليات المميزة حتى 12 نوفمبر، بينما يمكن للمتسوقين الاستفادة من عروض مهرجان الأضواء ((ديوالي)) من خلال إنفاق أكثر من 300 درهم للدخول في السحب اليومي مع إمكانية الفوز بعملة ذهبية عن طريق مسح إيصالاتهم على تطبيق SHARE. إضافة إلى ذلك، عند التسوّق في سيتي سنتر الشندغة بمبلغ 200 درهم أو أكثر، ومسح الإيصالات باستخدام تطبيق SHARE، ستدخلون السحب على تذكرتين من العربية للطيران، كما يمكن للمتسوقين أيضاً الحصول على نقاط SHARE إضافية خلال المهرجان.

وعند زيارة دبي فستيفال سيتي مول، وإنفاق 300 درهم أو أكثر ستحظون بفرصة أن تكونوا أحد الفائِزَيْن المحظوظَيْن بـ100 غرام من الذهب، وكل ما عليكم فعله هو زيارة مكتب الاستعلامات.

ولا تفوتوا فرصة الفوز بجائزة ((ديوالي)) الكبرى من أي ديلز، عن طريق شراء البطاقة الأساسية من أي ديلز مقابل 7 دراهم فقط، لتحظوا بفرصة ربح كيلوغرام واحد من الذهب. وسيتم الإعلان عن الفائزين المحظوظين بهذه الجائزة المذهلة في 10 نوفمبر، أو يمكنكم شراء مجوهرات بقيمة 500 درهم أو أكثر في المتاجر المشاركة في عرض ((ديوالي)) من داماس للحصول على طقم من الألماس، كما يمكنكم عند إنفاق 10,000 درهم على شراء الألماس الحصول على عملة ذهبية عيار 22 مجانية تزن غراماً واحداً، إضافة إلى الدخول في سحب للحصول على فرصة للفوز بمجموعة من المجوهرات الماسية.

وهناك مجموعة رائعة من الأطباق الشهية مع عرض ((تذوّق واربح)) برعاية ((زوماتو)). كل ما عليكم فعله هو تناول الطعام مرتين أو أكثر في أي من مطاعم زوماتو جولد المشاركة، وذلك للحصول على فرصة الفوز بعملات ذهبية بقيمة 30,000 درهم. لا تفوتوا هذه الفرص الرائعة للفوز بجوائز قيّمة خلال موسم المهرجان.

وتقدّم دبي خلال مهرجان الأضواء ((ديوالي)) مجموعة كبيرة من الأطباق والمأكولات، بدءاً من المأكولات الهندية الشعبية، وصولاً إلى الأطباق الراقية في المطاعم الحائزة جائزة ميشلان، ومن بينها مطعم ذا كروسينج في فندق ((إتش))، الذي يقدّم تجارب تناول طعام مصممة خصيصاً لهذه المناسبة، حيث سيقوم الشيف جيتين جوشي الحائز جائزة ميشلان بإعداد قائمة محددة تضم أطباقاً مميزة، مثل ((باتي شات))، ودجاج ((ماخان مالاي))، وذلك حتى 12 نوفمبر، إلى جانب الأطباق الخاصة باحتفالات ((ديوالي)).

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