«مصدر» تدشن محطة للطاقة الشمسية في إندونيسيا

دشنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل ((مصدر))، وشركة ((بي إل إن)) التابعة لشركة الكهرباء الحكومية في إندونيسيا، محطة ((شيراتا)) للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة بقدرة 145 ميجاواط في إندونيسيا (192 ميجاواط عند الذروة)، التي تعد أكبر محطة من نوعها في جنوب شرق آسيا. تم ذلك بحضور الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية.

وتعد محطة ((شيراتا)) أول مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة تطوره ((مصدر))، وأول مشروع طاقة متجددة للشركة في منطقة جنوب شرق آسيا. وتم بناء المحطة على مساحة 250 هكتاراً على سطح مياه سد ((شيراتا)) الواقع في مقاطعة جاوة الغربية. وستسهم المحطة في تزويد 50 ألف منزل بالكهرباء وتفادي انبعاث 214 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

وكانت ((مصدر)) قد وقعت مؤخراً اتفاقية مع ((بي إل إن نوسانتارا باور)) لتطوير المرحلة الثانية من مشروع محطة ((شيراتا)) بقدرة تصل إلى 500 ميجاواط، وذلك بعد القوانين الأخيرة الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والإسكان في إندونيسيا، التي تسمح بزيادة مساحة المسطحات المائية المخصصة لاستخدامات الطاقة المتجددة لتصل إلى 20%.

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف ((كوب 28))، رئيس مجلس إدارة ((مصدر)): ((تماشياً مع رؤية القيادة في الإمارات بتعزيز التعاون الدولي في مجال التنمية المستدامة ونشر حلول الطاقة النظيفة ودعم العمل المناخي، يأتي تدشين محطة ((شيراتا)) للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة ليعكس الجهود الرائدة لشركة ((مصدر)) في تطوير مشاريع طاقة متجددة توظف أحدث التقنيات المبتكرة وترتكز على شراكات فاعلة ومتينة)).

إنجاز

من جانبه، توجه معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، بالتهنئة إلى رئيس جمهورية إندونيسيا وشعبها الصديق على تحقيق هذا الإنجاز البارز في إطار مساعيهم لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2060. وقال: ((يعكس المشروع الصداقة الوثيقة التي تربط الإمارات وإندونيسيا في مختلف المجالات، وكذلك علاقات الشراكة الوطيدة بين ((مصدر)) الشركة الإماراتية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، وشركة ((بي إل إن نوسانتارا باور)) الإندونيسية، وهو امتداد لتاريخ طويل من التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والابتكار. ونتطلع إلى تعزيز صلات التعاون في المستقبل بما يسهم في دعم تحقيق التحول في قطاع الطاقة الإندونيسي)).

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