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عبد الله بن طوق: شراكة استراتيجية متطورة تجمع بين الإمارات وكوريا

11/9/2023 7:25:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن الإمارات وكوريا تجمعهما شراكة استراتيجية متطورة تتميز بالقواسم المشتركة في المجالات الاقتصادية، والتي تعكس حرص قيادتي البلدين على تعزيز أواصرها. جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الرئيسة لمعرض ومنتدى ((COMEUP 2023))، بالعاصمة سيؤول، بحضور أكثر من 60 ألف زائر و100 متحدث.

وأشار معالي عبد الله بن طوق إلى أن عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، بلغ 557 ألف شركة بنهاية 2022، ولدينا مستهدف وطني بزيادتها إلى مليون شركة بحلول 2030، كما أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ساهم بنحو 63.5% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للاقتصاد الوطني خلال 2022.

المشاريع الصغيرة

وأضاف معاليه ((إن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعد من القطاعات الرئيسة في التعاون الاقتصادي بين البلدين، وذلك إيماناً بأنه يلعب دوراً محورياً في تعزيز نمو واستدامة الناتج المحلي لاقتصادهما، وفي هذا الإطار، وقّعت وزارة الاقتصاد ووزارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في كوريا الجنوبية، مذكرة تفاهم خلال مايو الماضي، كما أن الدولة حريصة على جذب المزيد من الشركات الكورية إلى السوق الإماراتي خلال المرحلة المقبلة)).

وتابع معاليه: ((يمثل معرض ومنتدى 2023 COMEUP، منصة عالمية لتبادل أفضل الخبرات والممارسات في ريادة الأعمال، والاطلاع على أحدث التقنيات الرقمية، كما تدعم خلق الفرص أمام الشركات الناشئة، وتعزز من التواصل بين الشركات الناشئة الإماراتية والكورية، وتحفيزها على وصول منتجاتها إلى الأسواق الاستراتيجية)).

وقال معاليه إن 2023 يعد عاماً مميزاً في تاريخ العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وجمهورية كوريا، كونه شهد العديد من محطات العمل المتسارعة والريادية في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، والتي تضمنت استضافة الإمارات لفعاليات يوم الأعمال الكوري بالشرق الأوسط، وانعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، والتي أسفرت عن تعزيز مسارات التعاون في 11 قطاعاً استراتيجياً، إضافة إلى إنجاز البلدين مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، ونختتم هذا العام المميز بحضور قوي، ومشاركة فعالة لدولة الإمارات في فعالية ((2023 COMEUP))، مشيراً إلى أن هذه المحطات تشكل دوراً بارزاً في تعزيز مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين، ودفعه لمستويات أكثر تنافسية، وستفتح فرصاً جديدة أمام مجتمعي الأعمال الإماراتي والكوري في العديد من القطاعات.

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