711 شركة وعلامة تشارك في أكبر نسخ «أبوظبي الدولي للقوارب»

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، انطلقت أمس فعاليات الدورة الخامسة لمعرض أبوظبي الدولي للقوارب 2023، والتي تعد الأكبر في تاريخ المعرض منذ انطلاقته الأولى في عام 2018، والذي ينظم من قبل مجموعة ((أدنيك)) ويقام في الفترة ما بين 9 إلى 12 نوفمبر الجاري.

وتشهد الدورة الحالية للمعرض مشاركة قياسية من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في صناعة اليخوت والقوارب ومعدات صيد الأسماك والرياضات البحرية، حيث ارتفع عدد الشركات العارضة والعلامات التجارية المشاركة إلى 711 شركة وعلامة بنسبة زيادة 30% مقارنة بالدورة السابقة.

كما ارتفع عدد الدول المشاركة إلى 50 دولة مقارنة مع 41 دولة الدورة السابقة وبنسبة زيادة 17%، ويشهد مشاركة 10 دول جديدة وهي كل من: السعودية وقطر والنرويج وبلجيكا ولتوانيا وإندونيسيا وقبرص والمالديف وسريلانكا، إضافة إلى هونغ كونغ.

وعلى صعيد متصل، ارتفعت المساحة الكلية للمعرض لتصل إلى 65 ألف متر مربع وبنسبة زيادة 55% مقارنة بالفترة ذاتها، في حين ارتفع عدد الشركات الوطنية المشاركة في الدورة الحالية لتصل إلى 70% من عدد الشركات والتي تمثل ما يزيد على 91% من العلامات التجارية الدولية المشاركة في المعرض.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ((أدنيك)): استطاع معرض أبوظبي الدولي للقوارب منذ انطلاقته الأولى من التأكيد على مكانته كإحدى أبرز الفعاليات المتخصصة في قطاع صناعة اليخوت والقوارب والرياضات البحرية في المنطقة، والتي تسهم وبشكل فاعل في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة سياحية رائدة.

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