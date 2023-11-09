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تراجع طلبات إعانة البطالة في أمريكا

11/9/2023 7:25:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تراجع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي بما يشير إلى استمرار سوق العمل في إظهار القليل من المؤشرات على التباطؤ.

وقالت وزارة العمل الأمريكية إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت بمقدار ثلاثة آلاف طلب إلى 217 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية خلال الأسبوع المنتهي في الرابع من نوفمبر. وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تسجيل 218 ألف طلب في ذلك الأسبوع.

ينظر إلى طلبات إعانة البطالة على أنها تمثل عدد حالات تسريح العمال في أسبوع معين. وارتفع المتوسط المتحرك للطلبات لأربعة أسابيع، وهو مقياس أقل تقلباً، بمقدار 1500 إلى 212250 طلباً.

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