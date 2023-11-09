الأسهم العالمية.. تقييم إشارات «الاحتياطي» حول الفائدة

استقرت مؤشرات الأسهم العالمية، أمس، حيث يعكف المستثمرين على تقييم إشارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حول أسعار الفائدة.

إلى ذلك، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بشكل طفيف حيث يكافح مؤشر السوق الواسع للبناء على أطول سلسلة مكاسب له منذ نوفمبر 2021. وزاد ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2%، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.1% وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 5 نقاط أي حوالي 0.03%.

الأوروبية

واستقرت الأسهم الأوروبية،، بعد أن قلصت مواقف صناع السياسة بالبنك المركزي الأوروبي تفاؤل السوق بشأن تخفيضات أسعار الفائدة، وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7%.

وأشار صناع سياسة بالبنك المركزي الأوروبي، الأربعاء، إلى أن هناك حاجة لإحراز مزيد من التقدم في كبح التضخم، وأن الشركات والحكومات بحاجة إلى التعاون لتجنب المزيد من تشديد السياسة.

وصعد سهم أسترازينيكا 1.6%، بعدما عززت توقعاتها للأرباح السنوية، وأعلنت عن أرباح وإيرادات أفضل من المتوقع للربع الثالث. وقفز سهم شنايدر إلكتريك 5.8%، بعد الكشف عن نظرة الشركة المستقبلية طويلة المدى.

ونزل سهم فلاتر 8.3%، بعدما توقعت أكبر شركة في العالم للمراهنات عبر الإنترنت، أن تأتي أرباح العام ككل عند الحد الأدنى من نطاق توقعاتها السابقة، الأمر الذي قاد بدوره إلى هبوط قطاع السفر والترفيه 2.2%.

اليابان

حقق المؤشر نيكاي الياباني مكاسب قوية عند الإغلاق، منهياً خسائر مني بها على مدى يومين، مدعوماً بنتائج أعمال قوية، ساعدت في رفع أسهم شركات الطاقة والسلع الاستهلاكية.

وأغلق نيكاي على ارتفاع نسبته 1.49%، مسجلاً 32646.46 نقطة، معوضاً أغلب التراجع الذي بلغت نسبته 1.66 في المئة على مدى الجلستين السابقتين. ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر، وعددها 225، ارتفع 169، وتراجع 54، واستقر سهمان. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.26%.

ورغم أن شركة كوزمو إنرجي ليست مدرجة على نيكاي، لكنها دفعت أسهم شركات طاقة أخرى للارتفاع، بعد أن قفز سهمها بنحو تسعة في المئة، إثر مراجعتها لتوقعات الأرباح بالرفع. وزاد سهم إديميتسو كوسان 3.11%، وسهم إنيوس 1.67%. وحقق سهم شركة كاسيو المصنعة للساعات والحاسبات الآلية، أكبر نسبة صعود على نيكاي، إذ قفز 7%، بعد إعلان نتائج مالية إيجابية.

وزاد سهم نينتيندو للألعاب 5.57%، مواصلة مكاسب نسبتها 6.09%، حققتها الجلسة السابقة بفضل إعلان توقعات تسجيل أرباح ومبيعات قوية.

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