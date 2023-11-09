2.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

بلغت التصرفات العقارية في دبي 2.1 مليار درهم، أمس، مع 397 مبايعة بقيمة 1.78 مليار درهم، منها 111 مبايعة للأراضي بقيمة 1.21 مليار درهم، و286 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 571.64 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 123.66 مليون درهم في منطقة معيصم الثانية، تلتها مبايعة بقيمة 45.6 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي، تلتها مبايعة بقيمة 43.35 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وتصدرت معيصم الثانية المناطق في عدد المبايعات مع 28 مبايعة بقيمة 388.49 مليون درهم، تلتها منطقة نخلة جبل علي بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 517.07 مليون درهم، وثالثة في وادي الصفا 2 بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 31.91 مليون درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 21.5 مليون درهم في نخلة جميرا كأهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة، وأخيراً مبايعة بقيمة 11.3 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3.

وتصدرت مرسى دبي المناطق في عدد مبايعات الشقق والفلل مع 26 مبايعة بقيمة 80.17 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 206.44 ملايين درهم منها 25 رهن أراضٍ بقيمة 74.39 مليون درهم، و93 رهن فلل وشقق بقيمة 132.05 مليون درهم أهمها بمنطقة ند الحمر بقيمة 23.3 مليون درهم.

وتم تسجيل 30 هبة بقيمة 183.38 مليون درهم، أهمها بمنطقة الحبية الأولى بقيمة 100 مليون درهم.

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