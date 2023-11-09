منصور بن محمد: دبي قادرة على استضافة أكبر الأحداث الدولية باقتدار

زار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، أمس، مطار آل مكتوم الدولي، للوقوف على آخر الاستعدادات لاستضافة دبي الدورة 18 من معرض دبي للطيران، الذي يُقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، من 13 إلى 17 الجاري في مطار آل مكتوم الدولي (دبي وورلد سنترال)، والتحضيرات الجارية لاستقبال الوفود المشاركة في مؤتمر الأطراف (COP28).

كفاءة

وفي تغريدة على منصة ((إكس))، قال سمو الشيخ منصور بن محمد: ((تفقدنا اليوم (أمس) خلال زيارة لمؤسسة خدمات الملاحة الجوية في دبي (دانز) ومطار آل مكتوم الدولي جاهزية المؤسسة والمطار لانطلاق معرض دبي للطيران 2023 الأسبوع المقبل ومؤتمر الدول الأطراف (COP28) خلال نهاية الشهر الجاري... نثق بفرق دبي وقدرتها على تقديم صورة مشرفة تليق باسم ومكانة دولة الإمارات العربية المتحدة وقدرتنا على استضافة أكبر الأحداث الدولية بكل كفاءة واقتدار)).

وأثنى سموه خلال الزيارة على جهود فرق العمل المشاركة في تنظيم الحدث على الصعيد الأمني والتشغيلي، والتي تأتي في إطار توجيهات سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، بتوفير كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح الحدثين الكبيرين المرتقبين في دبي، مشيداً سموه بإسهامات مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية ((دانز)) في نمو قطاع الطيران في دبي ودولة الإمارات، بإرساء معايير جديدة لكفاءة وجودة خدمات الملاحة الجوية، وتوظيف أحدث التقنيات المبتكرة والحلول المتطورة والخبرات الرائدة في هذا المجال.

أعلى المعايير

وأشاد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بخدمات المؤسسة المُقدمة وفق أعلى المعايير العالمية، منوِّهاً بالحضور الفاعل للكوادر والكفاءات الوطنية ضمن مُختلف التخصصات. كما أثنى سموه على استعدادات وتجهيزات المؤسسة لاستضافة نسخة هذا العام من معرض دبي للطيران، والتي تعد الأكبر على الإطلاق في تاريخ المعرض، وجاهزية المؤسسة والتزامها بتوفير كافة ضمانات الأمن والسلامة وتعزيز تجربة المشاركين أثناء هذا الحدث العالمي الأبرز في مجال الفضاء والطيران، بمشاركة أكثر من 1400 شركة من 95 دولة.

جولة

وشملت جولة سمو رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، زيارة مبنى دبي لخدمات الملاحة الجوية، وتفقد سموه التجهيزات الأمنية للمطار الخاص بكبار الشخصيات؛ وغرفة الطوارئ بمعرض دبي للطيران، والمنفذ المخصص لمؤتمر الأطراف (COP28) المقرر إقامته في مدينة إكسبو دبي من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، حيث اطلع سموه على آخر الاستعدادات والتحضيرات للحدث الأهم على أجندة العالم المناخية.

جاهزية

وأثنى سموه على جاهزية المنفذ لاستقبال المشاركين في هذا الحدث العالمي، والذي تعكس استضافته مكانة دولة الإمارات على صعيد العمل المناخي الدولي، ودورها في توطيد أواصر التعاون الدولي، وبلورة رؤى مشتركة حول السبل الكفيلة بمواجهة تحديات الاستدامة والحد من وطأة التغير المناخي.

رافق سموه خلال الزيارة الأمين العام لمجلس أمن المنافذ والحدود عمر علي سالم العديدي، إلى جانب أعضاء المجلس وعدد من المسؤولين.

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