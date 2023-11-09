«نوكيا» تتقدم بدعوى قضائية ضد «أمازون» لانتهاك براءة الاختراع

(MENAFN
- Al-Bayan)
وافقت المحكمة العليا في دلهي على النظر في قضية شركة «نوكيا» ضد خدمة «أمازون» لبث المواد المصورة على خلفية مزاعم بانتهاك براءة الاختراع، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس.
وتمت الموافقة على القرار الأسبوع الجاري، وتم نشره عبر الموقع الإلكتروني للمحكمة أمس.
وأوضحت المحكمة أن الدعوى القضائية تتعلق بخاصيتي «رائج الآن»، و«تابع المشاهدة» في منصة «أمازون برايم فيديو».
وذكرت المحكمة أن «الأمر معقد للغاية»، موضحةً أنه سيتطلب شرحاً مفصلاً.
وستنظر المحكمة في القضية مجدداً في السادس من فبراير.
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