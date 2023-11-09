«نوكيا» تتقدم بدعوى قضائية ضد «أمازون» لانتهاك براءة الاختراع

وافقت المحكمة العليا في دلهي على النظر في قضية شركة «نوكيا» ضد خدمة «أمازون» لبث المواد المصورة على خلفية مزاعم بانتهاك براءة الاختراع، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس.

وتمت الموافقة على القرار الأسبوع الجاري، وتم نشره عبر الموقع الإلكتروني للمحكمة أمس.

وأوضحت المحكمة أن الدعوى القضائية تتعلق بخاصيتي «رائج الآن»، و«تابع المشاهدة» في منصة «أمازون برايم فيديو».

وذكرت المحكمة أن «الأمر معقد للغاية»، موضحةً أنه سيتطلب شرحاً مفصلاً.

وستنظر المحكمة في القضية مجدداً في السادس من فبراير.

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