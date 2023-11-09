بسعر رخيص.. بيع بيانات حساسة عن عسكريين أمريكيين

كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة ديوك الأمريكية أنه تم بيع بيانات حساسة عن عسكريين أمريكيين بسعر رخيص.

وأوضح الباحثون أنه يمكن شراء المعلومات الشخصية الحساسة، مثل عناوين المنازل الظاهرة والظروف الصحية لآلاف من الأفراد العسكريين الأمريكيين العاملين، بسعر رخيص عبر الإنترنت، مما يسمى بوسطاء البيانات، وذلك حسبما أفاد موقع «سي إن إن» الإخباري.

وأكدوا أنه يمكن للباحثين التسوق للحصول على بيانات عن أفراد الخدمة العسكرية بناءً على الموقع الجغرافي، بما في ذلك ما إذا كانوا يعيشون أو يعملون بالقرب من فورت براغ أو كوانتيكو أو مواقع عسكرية حساسة أخرى. وفي بعض الحالات، تمكنوا من شراء البيانات بسعر رخيص يصل إلى 0.12 دولار لكل سجل.

وتشير الدراسة إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي منذ فترة طويلة لدى مسؤولين أمريكيين وخبراء خارجيين من أن جهاز استخبارات أجنبي، على سبيل المثال، يمكن أن يبني صورة عن مكان وجود أفراد الجيش الأمريكي ونقاط ضعفهم بمجرد التسوق للحصول على المعلومات عبر الإنترنت.

وخلص الباحثون إلى أن المحتالين يمكنهم أيضاً استخدام البيانات لملاحقة أو ابتزاز عائلات العسكريين.

كان الباحثون يستفيدون من النظام البيئي الواسع لوساطة البيانات في الولايات المتحدة الذي يشمل كل شيء بدءاً من وكالات إعداد التقارير الائتمانية الكبرى إلى شركات التحليلات الغامضة إلى تطبيقات الهاتف المحمول التي تبيع بيانات موقع المستخدمين بهدوء، ولا تزال هناك قيود قانونية قليلة في الولايات المتحدة على شراء وبيع مثل هذه البيانات.

وقال جوستين شيرمان، زميل بارز في كلية سانفورد للسياسة العامة بجامعة ديوك يدير أبحاث وساطة البيانات: «كان من السهل جداً الحصول على هذه البيانات».

وأضاف: «إذا تمكن فريقنا البحثي، الخاضع لأخلاقيات البحث الجامعي وعمليات الخصوصية، من القيام بذلك في دراسة أكاديمية، فيمكن لخصم أجنبي الحصول على البيانات بسرعة لملف تعريف الأفراد العسكريين أو ابتزازهم أو استهدافهم».

ويقوم وسطاء البيانات بشراء المعلومات الشخصية للأشخاص، بما في ذلك أرقام الضمان الاجتماعي والأسماء والعناوين والدخل وتاريخ التوظيف والخلفية الإجرامية وغيرها من العناصر، التي يمكن استخدامها بعد ذلك لإجراء استطلاعات معلومات مشروعة، مثل فحوص الخلفية وفحوص الائتمان.

وذكر مكتب الحماية المالية للمستهلك أنه يستكشف قواعد جديدة من شأنها أن تمنع وسطاء البيانات من بيع معلومات معينة باستثناء ظروف محددة، وتدرس لجنة التجارة الفيدرالية حالياً لوائح جديدة للقضاء على وسطاء البيانات.

وقال متحدث باسم لجنة التجارة الفيدرالية: «لا يمكننا التعليق على ممارسات محددة لأي شركة. ومع ذلك، فقد أثارنا مراراً وتكراراً مخاوف بشأن ممارسات وسطاء البيانات وتأثيرها المحتمل في خصوصية المستهلك».

وأكد أنهم «على استعداد لاتخاذ إجراءات ضد أي شركة تفشل في حماية بيانات المستهلك، واتباع القوانين المعمول بها مثل قانون الإبلاغ الائتماني العادل».

ووصف السيناتور رون وايدن، وهو ديمقراطي من ولاية أوريغون رعى تشريعاً لفرض قيود على وسطاء البيانات، دراسة جامعة ديوك بأنها «نداء تنبيه لصانعي السياسات بأن صناعة وسطاء البيانات خرجت عن نطاق السيطرة»، مؤكداً أنها تشكّل تهديداً خطيراً للأمن القومي الأمريكي.

وقال وايدن: «حتاج الولايات المتحدة إلى حل شامل لحماية بيانات الأمريكيين من الدول غير الصديقة بدلاً من التركيز على الضمادات غير الفعالة مثل حظر تيك توك».

وقال تيموثي جورمان، المتحدث باسم مكتب وزير الدفاع: «إن وزارة الدفاع تأخذ مصالح الخصوصية لموظفيها على محمل الجد»، مشيراً إلى أن «هناك كمية كبيرة ومتزايدة من المعلومات المتاحة تجارياً، ما يثير مخاوف بشأن مصالح الخصوصية، ومصالح الحريات المدنية، وتداعيات الأمن القومي، والتهديدات التي يتعرض لها أعضاء الخدمة من خصومنا، والمخاطر الأمنية التشغيلية».

وأضاف جورمان أن البنتاغون يتحمل مسؤولية حماية مصالح الخصوصية للأفراد، لافتاً إلى أنه سيواصل تأكيد أهمية الحفاظ على ضمانات قوية وتدريبها وتنفيذها لحماية مصالح الخصوصية.

يُذكر أن البنتاغون كان قد منع، عام 2018، العسكريين من استخدام أجهزة تتبع اللياقة البدنية والهواتف الذكية التي تستخدم ميزات تحديد الموقع الجغرافي.