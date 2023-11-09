بعضها تاريخي.. مصر تقترب من إنجاز صفقة لبيع 7 فنادق

أعلن أيمن سليمان، رئيس صندوق مصر السيادي، أمس، أن مصر ستنتهي من بيع سبعة فنادق، بعضها تاريخي، بحلول نهاية العام.

وقال، في مقابلة خلال مؤتمر «رويترز نكست» في نيويورك: «تمت ترسية العطاءات. لذا، فنحن الآن ماضون صوب إتمام (الصفقة) قبل نهاية العام مع المستثمرين الفائزين».

وأضاف: «سيحسنون وضع هذه الأصول القيمة في مصر، بهدف طرحها في البورصة».

والفنادق المبيعة، بين أعرق الفنادق المصرية، هي فندق كتراكت في أسوان وونتر في الأقصر، ومينا هاوس في القاهرة، وسيسيل في الإسكندرية، وكلها مبنية في أواخر القرن التاسع عشر أو مطلع القرن العشرين.

ولم يفصح سليمان عن اسم المشتري، لكنه أوضح، في المقابلة، أنه يعتقد بأن التضخم في مصر وصل إلى ذروته، مؤكداً أن خفض قيمة عملتها جيد للتحكم في تكاليف الإنتاج.

ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم في أكتوبر يوم السبت، وتسارع معدل التضخم الرئيس إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 38 في المئة في سبتمبر.

وقال سليمان إن هناك استغلالاً جيداً للأصول في قطاع الضيافة والسياحة في مصر، وهو أحد المجالات التي تحاول الحكومة تعزيز مشاركة القطاع الخاص فيها، وزيادة الإيرادات عن طريق بيع أصول مملوكة للدولة».

وأضاف: «نعمل على إقامة هذه الشراكات مع القطاع الخاص لتولي القيادة وتحويل الشركات المملوكة للدولة (لوضع أفضل)».

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