رئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي لا يستبعد رفع أسعار الفائدة مجدداً

أعلن رئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، جيروم باول، إمكان رفع أسعار الفائدة أكثر إذا لزم الأمر، في إطار الجهد لخفض التضخم وإعادته إلى معدله السابق البالغ 2 في المئة.

وقال باول، في تصريحات معدة سلفاً خلال مؤتمر صحافي في واشنطن: «نعلم أن التقدم المستمر نحو هدفنا البالغ 2 في المئة ليس مضموناً»، مضيفاً: «إذا أصبح من الملائم تشديد السياسة بشكل أكبر، فلن نتردد في ذلك».

وتأتي تصريحات باول بعد نحو أسبوع على تصويت البنك المركزي الأمريكي للمرة الثانية لمصلحة إبقاء سعر الفائدة ثابتاً عند أعلى مستوى له منذ 22 عاماً، ما عزز التوقعات بعدم رفعه مجدداً.

وأضاف باول أنه على الرغم من التزام لجنة تحديد سعر الفائدة التابعة لمجلس الاحتياطي الفدرالي بسياسة نقدية متشددة بما يكفي، «لسنا واثقين بأننا قد حققنا مثل هذا الموقف».

وتشير تعليقات باول إلى أن البنك المركزي الأمريكي لا يزال يشعر بقلق بشأن احتمال عودة تسارع التضخم الذي انخفض بأكثر من النصف منذ أن بلغ ذروته العام الماضي.

ولكن على الرغم من التشدد النقدي الذي اتبعه الاحتياطي الفدرالي ورفعه أسعار الفائدة إلى مستوى يراوح بين 5,25 و5,50 في المئة، فقد أشار أخيراً إلى أن النشاط الاقتصادي الأمريكي حافظ على قوته في الربع الثالث.

كما وجد أن مؤشر الوظائف تباطأ في الأشهر الأخيرة لكنه بقي قوياً، وظل معدل البطالة منخفضاً.

ورجّح الأداء القوي للاقتصاد الأمريكي أن يتم اللجوء إلى ما يسمى «الهبوط الناعم» الذي يتيح للاحتياطي الفدرالي معالجة التضخم من دون إغراق الولايات المتحدة في الركود.

وفي حديثه الأربعاء، أشار باول إلى أن الاحتياطي الفدرالي سيتحرك بحذر، «ما يسمح لنا بالتعامل مع خطر أن تضللنا بيانات جيدة لبضعة أشهر، وخطر التشدد الزائد».

ويرى متداولون في السوق المالية أن هناك احتمالاً بنسبة 90 في المئة بأن يصوّت الاحتياطي الفدرالي على إبقاء أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه المقبل في ديسمبر، وفقاً لبيانات من مجموعة «سي إم إي».

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