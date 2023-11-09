المرر يترأس وفد الإمارات المشارك في الاجتماع التحضيري للقمة العربية

ترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها غير العادية، التي ستعقد يوم السبت 11 نوفمبر 2023 في الرياض برئاسة المملكة العربية السعودية، وذلك لبحث التصعيد على قطاع غزة والأرض الفلسطينية المحتلة والتحرك العربي إزاءه.

واستعرض أصحاب المعالي وزراء الخارجية مسودة جدول أعمال القمة التي ستعرض على القادة في اجتماعهم.

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