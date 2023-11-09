مسؤول إسرائيلي: لا أزمة إنسانية في قطاع غزة

اعتبر مسؤول عسكري إسرائيلي، أمس، أن «لا أزمة إنسانية في قطاع غزة»، الذي يتعرض لقصف مكثف منذ أكثر من شهر من الدولة العبرية في الحرب بينها وبين حركة حماس، وذلك في تصريحات تزامنت مع استضافة باريس مؤتمراً إنسانياً لبحث المساعدات الدولية للقطاع المحاصر.

وقال رئيس هيئة تنسيق الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية التابعة لوزارة الدفاع (كوغات)، موشيه تيترو: «نعلم أن الوضع غير سهل بالنسبة إلى المدنيين في قطاع غزة، ونعلم أن هناك الكثير من التحديات والصعوبات، ولكن يمكنني القول إن لا أزمة إنسانية في قطاع غزة».

وأضاف الضابط، خلال مؤتمر صحافي عند مركز نيتسانا الحدودي بين إسرائيل ومصر: «نحن في حالة حرب، حرب لم نخترها. حماس قررت شن هذه الحرب».

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نهاية أكتوبر إن «كارثة إنسانية تتكشف أمامنا» في غزة، وكثف الدعوات لوقف إنساني فوري لإطلاق النار.

وتدور حرب بين إسرائيل وحماس منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنَّته الحركة انطلاقاً من غزة على إسرائيل في 7 اكتوبر.

وفي الجانب الإسرائيلي، قُتل أكثر من 1400 شخص في الهجوم الذي شنته حماس في اليوم الأول، وفقاً للسلطات الإسرائيلية.

وأدى القصف المكثف والمتواصل الاسرائيلي على قطاع غزة إلى مقتل أكثر من 10800 شخص غالبيتهم من المدنيين، بحسب حماس.

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