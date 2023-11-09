إسرائيل توافق على هدنة يومية 4 ساعات شمالي غزة

أعلن البيت الأبيض، أمس، أن إسرائيل وافقت على تنفيذ هدن يومية لأربع ساعات شمالي غزة لأغراض إنسانية، مع استبعاد الرئيس الأمريكي جو بايدن أي إمكانية لوقف لإطلاق النار بشكل كامل.

ويضغط بايدن على رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو للموافقة على فترات توقف في الحرب التي بدأت بعد هجوم غير مسبوق لحماس على الدولة العبرية في السابع من أكتوبر.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، للصحافيين، إن الهدن خطوات مهمة إلى الأمام، في وقت تشهد مدينة غزة بشمال القطاع معارك عنيفة.

وأضاف: «ستبدأ إسرائيل تنفيذ هدن لمدة أربع ساعات في مناطق بشمال غزة كل يوم، مع الاعلان عنها مسبقاً قبل ثلاث ساعات».

وتابع: «أبلغَنا الإسرائيليون أنه لن تكون هناك عمليات عسكرية في تلك المناطق خلال فترة الهدن، وأن هذه العملية تبدأ اليوم».

وستتيح تلك الهدن إدخال مساعدات إلى المنطقة والسماح للمدنيين بالفرار من المعارك، كما قال.

وأكد أن إسرائيل فتحت ممرات إنسانية في الأيام القليلة الماضية أتاحت لآلاف من الأشخاص مغادرة أكثر المناطق التي طالها القصف بشمال القطاع إلى الجنوب، مضيفاً: «نود أن نرى استمرار الهدن طالما كانت هناك حاجة إلى المساعدة الإنسانية».

وقال للصحافيين: «هذا ليس تحولاً» في السياسة الإسرائيلية، موضحاً أنها فترات توقف مؤقتة تكتيكية ومحلية للمساعدات الإنسانية محددة بالزمان والمكان.





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