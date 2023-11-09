مقتل 18 فلسطينياً برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

قُتل 18 فلسطينياً، أمس، برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مشيرة إلى أن 14 منهم قضوا خلال عملية عسكرية للجيش في مدينة جنين.

وتعد العملية العسكرية في جنين شمالي الأراضي المحتلة منذ عام 1967 الأكثر حصداً للأرواح في الضفة منذ 2005، وفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة.

إلى ذلك، أعلنت الوزارة مقتل أربعة فلسطينيين برصاص الجيش في مناطق أخرى في الضفة، أحدهم الشاب قدري عزمي قدري حطاب (22 عاماً) بعد إصابته برصاصة في البطن أطلقها عليه جنود الاحتلال في بلاطة بنابلس، وشاب آخر أصيب صباحاً برصاص الجيش الاسرائيلي في مخيم الأمعري قرب رام الله، وسقوط شهيدين برصاص الاحتلال في بيت فجار جنوب بيت لحم وفي دورا جنوب الخليل.

وأشارت جمعية الهلال الأحمر إلى أن قوات الاحتلال استهدفت مركبة إسعاف في جنين، ما أدى الى إصابة مسعفة بالرصاص الحي في الظهر.

وأوضح الجيش الإسرائيلي، أمس، أنه نفذ عملية لمكافحة الإرهاب في مخيم جنين، قُتل خلالها أكثر من عشرة، واعتُقل أكثر من 20 مطلوباً يُشتبه بهم، من بينهم اثنان كانوا يطلقون النار على الجنود أو يعرضونهم للخطر.

وتحدّث الجيش عن الاستيلاء على بعض الأسلحة وبينها بنادق، مؤكداً أنه دمّر نفقاً تحت الأرض يحتوي على عبوات ناسفة جاهزة للاستخدام.

وشهدت مدينة جنين ومخيمها المكتظ باللاجئين، الذي يضم نحو 23 ألف نسمة وفقاً للأمم المتحدة، اشتباكات متكررة في الأشهر الأخيرة.





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