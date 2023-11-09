القوات الأمريكية في العراق تتعرض لأوسع هجمات بطائرات مسيّرة

أعلن مصدران أمنيان ومسؤول عسكري أمريكي أن القوات الأمريكية استُهدفت في ثلاث هجمات بالعراق أمس، لكنها لم تتكبد أي خسائر بشرية، في يوم شهد الهجمات الأوسع نطاقاً على الأصول الأمريكية منذ بدء الصراع بين إسرائيل وحركة حماس.

وذكر مسؤول أمريكي آخر، اشترط عدم نشر هويته، أن أربع هجمات استهدفت القوات الأمريكية في العراق وسوريا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضاف أن ثلاثة جنود أمريكيين أصيبوا بجروح طفيفة وعادوا بالفعل إلى الخدمة.

وقال المسؤول العسكري الأمريكي والمصدران الأمنيان إن قافلة تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة استُهدفت، صباح أمس، بتفجير عبوة ناسفة بالقرب من سد الموصل، لكنَّ ذلك لم يسفر عن وقوع إصابات.

وأفاد المصدران الأمنيان بأن الدورية كانت ترافقها قوات مكافحة الإرهاب العراقية، مشيراً إلى أن إحدى مركبات الدورية تضررت.

وذكر المسؤول العسكري أنه تم إطلاق طائرة مسيرة نحو القوات الأمريكية وقوات التحالف في قاعدة عين الأسد الجوية غربي بغداد، لكن تم إسقاطها قبل وصولها إلى هدفها دون وقوع إصابات أو أضرار في البنية التحتية.

وقال المصدران الأمنيان إن طائرة مسيرة أطلقت أيضاً على قاعدة الحرير الجوية التي تضم قوات أمريكية ودولية والواقعة في أربيل، لكنها أسقطت قبل أن تصل إلى هدفها.

وقال بيان صادر عن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق إن هجمات طائرات مسيرة على قاعدة الحرير الجوية تسببت في نشوب حريق في أحد مستودعات الوقود التابعة لها.

وأضاف أنه تم إخلاء القاعدة من قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة في 20 أكتوبر.

وأوضح المسؤول العسكري الأمريكي أنه ليس لديه «أي تحديث فيما يتعلق بالتعديلات في وضع القوة في أنحاء العراق وسوريا».

وتعرضت القوات الأمريكية وقوات التحالف للهجوم 40 مرة على الأقل في العراق وسوريا منذ أوائل أكتوبر، تزامناً مع الحصار الإسرائيلي المدمر على غزة، رداً على الهجوم الذي شنَّه مسلحو حماس عبر الحدود على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر.

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