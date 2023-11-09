ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارًا بشأن اعتماد الخطة الوطنية السادسة للاتصالات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قرار رقم (102) لسنة 2023 بشأن اعتماد الخطة الوطنية السادسة للاتصالات، وذلك بناءً على توصية وزير المواصلات والاتصالات، بعد تشاوره مع هيئة تنظيم الاتصالات، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى:
تُعتمد الخطة الوطنية السادسة للاتصالات المرافقة لهذا القرار، ويُعمل بها لمدة ثلاث سنوات.
المادة الثانية:
يُنشر هذا القرار والخطة المرافقة له في الجريدة الرسمية، وعلى وزير المواصلات والاتصالات مراقبة تنفيذهما، ويُعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر.
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