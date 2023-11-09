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ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارًا بشأن اعتماد الخطة الوطنية السادسة للاتصالات

11/9/2023 7:21:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدر‭ ‬عن‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬قرار‭ ‬رقم‭ (‬102‭) ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬بشأن‭ ‬اعتماد‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬السادسة‭ ‬للاتصالات،‭ ‬وذلك‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬توصية‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬بعد‭ ‬تشاوره‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬الاتصالات،‭ ‬وبعد‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭:‬

‭ ‬المادة‭ ‬الأولى‭:‬

تُعتمد‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬السادسة‭ ‬للاتصالات‭ ‬المرافقة‭ ‬لهذا‭ ‬القرار،‭ ‬ويُعمل‭ ‬بها‭ ‬لمدة‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭.‬

‭ ‬المادة‭ ‬الثانية‭:‬

يُنشر‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬والخطة‭ ‬المرافقة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية،‭ ‬وعلى‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬مراقبة‭ ‬تنفيذهما،‭ ‬ويُعمل‭ ‬بهما‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬لتاريخ‭ ‬النشر‭.‬

كلمات دالة

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