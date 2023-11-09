ولي العهد رئيس الوزراء يؤكد ما يجمع البحرين واليابان من شراكة استراتيجية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقاء‭ ‬سموه‭ ‬بقصر‭ ‬القضيبية‭ ‬أمس،‭ ‬بحضور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬وقف‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬التعليمي‭ ‬الخيري‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬صندوق‭ ‬العمل،‭ ‬مياموتو‭ ‬ماسايوكي،‭ ‬سفير‭ ‬اليابان‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بمناسبة‭ ‬انتهاء‭ ‬فترة‭ ‬عمله‭ ‬سفيرا‭ ‬لبلاده‭ ‬لدى‭ ‬المملكة،‭ ‬حيث‭ ‬نوّه‭ ‬سموه‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬السفير‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬والتعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬والمصالح‭ ‬المشتركة،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬تمنياته‭ ‬للسفير‭ ‬بالتوفيق‭ ‬في‭ ‬مهامه‭ ‬المقبلة‭.‬

وجرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬استعراض‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬على‭ ‬الساحتين‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬ومناقشة‭ ‬القضايا‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬سفير‭ ‬اليابان‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لما‭ ‬يوليه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬من‭ ‬حرصٍ‭ ‬واهتمام‭ ‬لتعزيز‭ ‬مستويات‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬متمنيًا‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مزيدًا‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭. ‬

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