ولي العهد رئيس الوزراء يؤكد ما يجمع البحرين واليابان من شراكة استراتيجية

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- Akhbar Al Khaleej) أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ما يجمع مملكة البحرين واليابان من شراكةٍ استراتيجية تشهد على الدوامِ نماءً وتقدمًا مستمرًا على كافة الأصعدة، مستندةً إلى علاقات صداقةٍ ممتدة عبر التاريخ، مشيرًا سموه إلى مسارات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين الآخذ في النمو نحو مستوياتٍ أكثر زخمًا، والحرص على مواصلة تعزيزها والدفع بها نحو فضاءات أوسع بما يسهم في تحقيق التطلعات المشتركة.
جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر القضيبية أمس، بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل، مياموتو ماسايوكي، سفير اليابان لدى مملكة البحرين، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى المملكة، حيث نوّه سموه بالجهود التي بذلها السفير في تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة، معربًا عن تمنياته للسفير بالتوفيق في مهامه المقبلة.
وجرى خلال اللقاء، استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه، أعرب سفير اليابان لدى مملكة البحرين عن شكره وتقديره لما يوليه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من حرصٍ واهتمام لتعزيز مستويات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، متمنيًا لمملكة البحرين مزيدًا من التقدم والازدهار.
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