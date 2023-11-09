((التنسيقية)) تستعرض مستجدات تنفيذ استراتيجية قطاع السياحة وتحديث مؤشرات استراتيجية قطاع الصناعة

((التنسيقية)) تستعرض مستجدات تنفيذ استراتيجية قطاع السياحة وتحديث مؤشرات استراتيجية قطاع الصناعة
التاريخ
11/9/2023 7:21:24 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة التنسيقية الـ 470.
وذكر حساب «أخبار سمو ولي العهد» على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» أن اللجنة التنسيقية استعرضت مستجدات تنفيذ استراتيجية قطاع السياحة (2022 - 2026) ضمن خطة التعافي الاقتصادي، كما اطلعت على مستجدات تحديث مؤشرات استراتيجية قطاع الصناعة (2022 - 2026) ضمن خطة التعافي الاقتصادي.
كلمات دالة
MENAFN09112023000055011008ID1107404156
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.