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((التنسيقية)) تستعرض مستجدات تنفيذ استراتيجية قطاع السياحة وتحديث مؤشرات استراتيجية قطاع الصناعة

11/9/2023 7:21:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬التنسيقية‭ ‬الـ‭ ‬470‭.‬

وذكر‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‮»‬‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬التنسيقية‭ ‬استعرضت‭ ‬مستجدات‭ ‬تنفيذ‭ ‬استراتيجية‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ (‬2022‭ - ‬2026‭) ‬ضمن‭ ‬خطة‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬كما‭ ‬اطلعت‭ ‬على‭ ‬مستجدات‭ ‬تحديث‭ ‬مؤشرات‭ ‬استراتيجية‭ ‬قطاع‭ ‬الصناعة‭ (‬2022‭ - ‬2026‭) ‬ضمن‭ ‬خطة‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي‭.‬

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