((التنسيقية)) تستعرض مستجدات تنفيذ استراتيجية قطاع السياحة وتحديث مؤشرات استراتيجية قطاع الصناعة

وذكر‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‮»‬‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬التنسيقية‭ ‬استعرضت‭ ‬مستجدات‭ ‬تنفيذ‭ ‬استراتيجية‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ (‬2022‭ - ‬2026‭) ‬ضمن‭ ‬خطة‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬كما‭ ‬اطلعت‭ ‬على‭ ‬مستجدات‭ ‬تحديث‭ ‬مؤشرات‭ ‬استراتيجية‭ ‬قطاع‭ ‬الصناعة‭ (‬2022‭ - ‬2026‭) ‬ضمن‭ ‬خطة‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي‭.‬

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