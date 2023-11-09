استشهاد 13 بـرصاص الـجـيش الإسرائيلي في جنين ومناطق الضفة الغربية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

جنين‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬استشهد‭ ‬13‭ ‬فلسطينيا‭ ‬امس‭ ‬الخميس‭ ‬برصاص‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬10‭ ‬منهم‭ ‬قضوا‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬متواصلة‭ ‬للجيش‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬جنين‭. ‬وأكدت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مقتضب‭ ‬وجود‭ ‬‮«‬10‭ ‬شهداء‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬إصابة‭ ‬بجروح‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬جنين‮»‬‭ ‬بشمال‭ ‬الضفة‭. ‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أنه‭ ‬يقوم‭ ‬بعمليات‭ ‬في‭ ‬جنين‭ ‬وسيصدر‭ ‬بيانا‭ ‬بعد‭ ‬الانتهاء‭ ‬منها،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تقديم‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭. ‬وكان‭ ‬الجيش‭ ‬توغل‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬بعد‭ ‬منتصف‭ ‬ليل‭ ‬الأربعاء‭ ‬الخميس،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬انسحب‭ ‬منها‭ ‬باكرا‭ ‬ليعود‭ ‬عند‭ ‬ساعات‭ ‬الصباح‭ ‬بهدف‭ ‬اعتقال‭ ‬مطلوبين‭. ‬وقال‭ ‬شهود‭ ‬عيان‭ ‬إن‭ ‬مواجهات‭ ‬عنيفة‭ ‬اندلعت‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬جنين‭ ‬وأن‭ ‬الجيش‭ ‬يحاصر‭ ‬مدارس‭ ‬ومستشفى‭ ‬إبن‭ ‬سينا‭ ‬في‭ ‬المدينة‭. ‬

وأكدت‭ ‬مصادر‭ ‬متطابقة‭ ‬في‭ ‬جنين‭ ‬أن‭ ‬أربعة‭ ‬من‭ ‬القتلى‭ ‬‮«‬يعملون‭ ‬في‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬الفلسطينية‮»‬‭ ‬لكنهم‭ ‬لم‭ ‬يكونوا‭ ‬بزيهم‭ ‬الرسمي‭ ‬عندما‭ ‬قتلوا‭. ‬وقال‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬محافظ‭ ‬جنين‭ ‬كمال‭ ‬أبو‭ ‬الرب‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬ما‭ ‬يجري‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬جنين‭ ‬هو‭ ‬حرب،‭ ‬والجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يحاصر‭ ‬المخيم،‭ ‬ولم‭ ‬نعد‭ ‬نميز‭ ‬عدد‭ ‬الشهداء‭ ‬أو‭ ‬الإصابات‮»‬‭. ‬

وينفذ‭ ‬الجيش‭ ‬توغلات‭ ‬عسكرية‭ ‬على‭ ‬مخيم‭ ‬جنين‭ ‬بشكل‭ ‬متواصل،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬عملياته‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬إحباط‭ ‬عمليات‭ ‬إرهابية‮»‬‭. ‬الى‭ ‬ذلك،‭ ‬أعلنت‭ ‬الوزارة‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬آخرين‭ ‬برصاص‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬الضفة‭. ‬وأفادت‭ ‬الوزارة‭ ‬عن‭ ‬‮«‬استشهاد‭ ‬شاب‭ ‬كان‭ ‬أصيب‭ ‬صباحا‭ ‬برصاص‭ ‬الجيش‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬الأمعري‭ ‬القريب‭ ‬من‭ ‬رام‭ ‬الله‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬أعلنت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬‮«‬شهيدين‭ ‬برصاص‭ ‬الاحتلال‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬فجار‭ ‬جنوب‭ ‬بيت‭ ‬لحم‭ ‬وفي‭ ‬دورا‭ ‬جنوب‭ ‬الخليل،‭ ‬وهما‭: ‬محمد‭ ‬فريد‭ ‬حمدان‭ ‬ثوابتة‭ (‬51‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬وأنس‭ ‬ناصر‭ ‬محمد‭ ‬أبو‭ ‬عطوان‭ (‬30‭ ‬عاما‭)‬‮»‬‭. ‬وذكر‭ ‬مسؤول‭ ‬أمني‭ ‬فلسطيني‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬ينفّذ‭ ‬الخميس‭ ‬‮«‬حملة‭ ‬توغلات‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬مدن‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬وهي‭ ‬الأعنف‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شهر‭. ‬

وقال‭ ‬هذا‭ ‬المسؤول‭ ‬الذي‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه‭ ‬‮«‬باعتقادي‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬التوغلات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المدن‭ ‬الفلسطينية‭ ‬هدفها‭ ‬إشغال‭ ‬سكان‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬عن‭ ‬شيء‭ ‬ما‭ ‬يتم‭ ‬العمل‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬ومنذ‭ ‬بدء‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬إثر‭ ‬هجوم‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬للحركة‭ ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬إسرائيل،‭ ‬تصاعد‭ ‬التوتر‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭ ‬وبلدتها‭ ‬القديمة‭. ‬

وقتل‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬170‭ ‬فلسطينيا‭ ‬بنيران‭ ‬جنود‭ ‬أو‭ ‬مستوطنين‭ ‬إسرائيليين‭ ‬وفق‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭. ‬وأكد‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أنه‭ ‬أوقف‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ألف‭ ‬فلسطيني‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬غالبيتهم‭ ‬ينتمون‭ ‬الى‭ ‬حركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الاسلامية‭ (‬حماس‭). ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬أفاد‭ ‬‮«‬نادي‭ ‬الأسير‭ ‬الفلسطيني‮»‬‭ ‬عن‭ ‬عدد‭ ‬الذين‭ ‬اعتقلتهم‭ ‬القوات‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬خلال‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭ ‬تجاوز‭ ‬عتبة‭ ‬الألفي‭ ‬شخص‭. ‬

وقتل‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬1400‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬شنته‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬داخل‭ ‬الأراضي‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬غالبيتهم‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬قضى‭ ‬معظمهم‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬الهجوم‭. ‬وتسببت‭ ‬عمليات‭ ‬القصف‭ ‬الجوي‭ ‬والمدفعي‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المتواصلة‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬الهجوم،‭ ‬بمقتل‭ ‬10812‭ ‬شخصا‭ ‬بينهم‭ ‬4412‭ ‬طفلا‭ ‬وإصابة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬26900‭ ‬وفق‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التابعة‭ ‬لحماس‭. ‬