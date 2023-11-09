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ثلاث منظمات غير حكومية فلسطينية تتوجه إلى الجنائية الدولية بشأن ((جرائم حرب)) إسرائيلية

11/9/2023 7:21:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬محام‭ ‬فرنسي‭ ‬أمس‭ ‬أنه‭ ‬وجه‭ ‬رسالة‭ ‬باسم‭ ‬ثلاث‭ ‬منظمات‭ ‬غير‭ ‬حكومية‭ ‬فلسطينية‭ ‬الى‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬للتنديد‭ ‬خصوصا‭ ‬‮«‬بجرائم‭ ‬حرب‮»‬‭ ‬و«جرائم‭ ‬ضد‭ ‬الإنسانية‮»‬‭ ‬ارتكبها‭ ‬بحسب‭ ‬هذه‭ ‬المنظمات‭ ‬الجيش‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬الرسالة‭ ‬التي‭ ‬وجهت‭ ‬مساء‭ ‬الأربعاء‭ ‬الى‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬للمحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬واطلعت‭ ‬عليها‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬الوقائع‭ ‬التي‭ ‬عرضتها‭ ‬مؤسسة‭ ‬الحق‭ ‬ومركز‭ ‬الميزان‭ ‬والمركز‭ ‬الفلسطيني‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬هي‭ ‬‮«‬نية‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬والتحريض‭ ‬على‭ ‬إبادة‭ ‬جماعية‭ ‬وجرائم‭ ‬ضد‭ ‬الانسانية‭ ‬وجرائم‭ ‬حرب‮»‬‭. ‬

تم‭ ‬الطلب‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬أن‭ ‬تصدر‭ ‬مذكرات‭ ‬توقيف‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬‮«‬المسؤولين‭ ‬الأبرز‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الجرائم‮»‬‭ ‬بينهم‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬والرئيس‭ ‬اسحق‭ ‬هرتسوغ‭. ‬

وقال‭ ‬محامي‭ ‬هذه‭ ‬المنظمات‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬إيمانويل‭ ‬داود‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬إن‭ ‬المنظمات‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬ترغب‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬‮«‬يفهم‭ ‬المسؤولون‭ ‬الإسرائيليون‭ ‬الذين‭ ‬يشنون‭ ‬حربا‭ ‬مع‭ ‬إفلات‭ ‬تام‭ ‬من‭ ‬العقاب‭ ‬حيث‭ ‬ترتكب‭ ‬جرائم‭ ‬حرب‭ ‬وجرائم‭ ‬ضد‭ ‬الإنسانية‭ ‬كل‭ ‬يوم،‭ ‬أن‭ ‬عليهم‭ ‬أن‭ ‬يتحملوا‭ ‬شخصيا‭ ‬مسؤولية‭ ‬أفعالهم‭ ‬أمام‭ ‬القضاء‭ ‬الدولي‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬بما‭ ‬أن‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬غير‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬فرض‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬إسرائيل،‭ ‬فيجب‭ ‬على‭ ‬العدالة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬أن‭ ‬تتحمل‭ ‬مسؤولياتها،‭ ‬فهي‭ ‬تمتلك‭ ‬الوسائل‭ ‬اللازمة‭ ‬للقيام‭ ‬بذلك‮»‬‭. ‬

في‭ ‬بيانها‭ ‬شددت‭ ‬المنظمات‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬العمليات‭ ‬التي‭ ‬نفذتها‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬كانت‭ ‬مدمرة‭ ‬جدا‭ ‬وقاتلة‭ ‬للسكان‭ ‬المدنيين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬الذين‭ ‬اضطروا‭ ‬إلى‭ ‬النزوح‭ ‬وتم‭ ‬تجويعهم‭ ‬عمدا‮»‬‭. ‬

نددت‭ ‬أيضا‭ ‬باستخدام‭ ‬‮«‬غازات‭ ‬سامة‮»‬‭ ‬وتدمير‭ ‬‮«‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المنازل‮»‬‭ ‬والمباني‭ ‬غير‭ ‬العسكرية‭. ‬

وتسببت‭ ‬عمليات‭ ‬القصف‭ ‬الجوي‭ ‬والمدفعي‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬باستشهاد‭ ‬10569‭ ‬شخصا‭ ‬بينهم‭ ‬4324‭ ‬طفلا‭ ‬و2823‭ ‬امرأة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إصابة‭ ‬26475‭ ‬مواطنا‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وفق‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬

يمكن‭ ‬لأي‭ ‬شخص‭ ‬أو‭ ‬مجموعة‭ ‬إيداع‭ ‬ملف‭ ‬أمام‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬للمحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬للتحقيق‭ ‬لكن‭ ‬المحكمة‭ ‬التي‭ ‬تتخذ‭ ‬في‭ ‬لاهاي‭ ‬مقرا،‭ ‬غير‭ ‬ملزمة‭ ‬بالنظر‭ ‬فيه‭. ‬

فتحت‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬أنشئت‭ ‬عام‭ ‬2002‭ ‬لمحاكمة‭ ‬أسوأ‭ ‬الفظائع‭ ‬المرتكبة‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬تحقيقا‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬في‭ ‬جرائم‭ ‬حرب‭ ‬مفترضة‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬الجرائم‭ ‬المفترضة‭ ‬التي‭ ‬ارتكبتها‭ ‬القوات‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬وحماس‭ ‬وفصائل‭ ‬مسلحة‭ ‬فلسطينية‭ ‬أخرى‭. ‬

وقال‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬للمحكمة‭ ‬كريم‭ ‬خان‭ ‬إن‭ ‬تفويضه‭ ‬سيطبق‭ ‬على‭ ‬الجرائم‭ ‬المفترضة‭ ‬التي‭ ‬ارتكبت‭ ‬خلال‭ ‬الحرب‭ ‬الحالية‭. ‬لكن‭ ‬فرقه‭ ‬لم‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬غزة‭ ‬ولا‭ ‬إسرائيل‭ ‬غير‭ ‬العضو‭ ‬في‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭. ‬

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