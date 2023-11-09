فيتوريا يستدعي فتوح وصبحي إلى قائمة ((الفراعنة))

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- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
القاهرة - (أ ف ب): استدعى المدرب البرتغالي روي فيتوريا ثنائي الزمالك أحمد فتوح ومحمد صبحي إلى تشكيلة المنتخب المصري لكرة القدم، التي شهدت أيضاً عودة إمام عاشور، استعداداً لمواجهتي جيبوتي وسيراليون ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026.
ومن بين اللاعبين الـ25 في القائمة اختار فيتوريا فتوح وصبحي اللذين أوقفتهما إدارة نادي الزمالك وأحالتهما إلى التحقيق وعرضتهما للبيع عقب خروجهما من معسكر النادي قبيل مواجهة نادي زد في المرحلة السادسة من الدوري المصري، التي خسرها الزمالك 1-2.
وقال فيتوريا في مؤتمر صحفي أمس الخميس: «حتى الآن اللاعبان يخضعان للتحقيق من قبل إدارة ناديهما، ولم يصدر قرار نهائي بشأنهما، وحين يصدر سيكون هناك قرار من إدارة المنتخب».
وتساءل فيتوريا: «ماذا لو أخطأ اللاعب في معسكر المنتخب واستُبعد وعوقب لهذا السبب، هل ستتخذ إدارة ناديه قراراً بإيقافه واستبعاده؟».
وكانت إدارة الزمالك قد أعلنت مخاطبة اتحاد الكرة لاستبعاد فتوح وصبحي من قائمة المنتخب.
في المقابل، شهدت تشكيلة «الفراعنة» عودة حارس بيراميدز أحمد الشناوي واستبعاد حارس البنك الأهلي محمد أبو جبل، وعودة إمام عاشور المستبعد من المعسكر السابق للإصابة، إلى جانب مدافع الأهلي رامي ربيعة، مع استبعاد ياسر إبراهيم.
ويستهل منتخب مصر مشواره في التصفيات بمواجهة جيبوتي في 16 نوفمبر بالقاهرة، فيما يواجه سيراليون في ليبيريا في 19 من الشهر نفسه.
وتضم المجموعة إلى جانب مصر وسيراليون وجيبوتي منتخبات بوركينا فاسو وإثيوبيا وغينيا بيساو.
وفيما يأتي القائمة:
حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي)، محمد صبحي (الزمالك)، أحمد الشناوي (بيراميدز).
الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة (الأهلي)، عمر كمال (فيوتشر)، علي جبر، أحمد سامي، محمد حمدي (بيراميدز)، أحمد فتوح (الزمالك).
الوسط: طارق حامد (ضمك السعودي)، مروان عطية، إمام عاشور (الأهلي)، محمد النني (أرسنال الإنكليزي)، أحمد سيد «زيزو» (الزمالك)، محمود حمادة (المصري)، حمدي فتحي (الوكرة القطري).
الهجوم: محمد صلاح (ليفربول الإنكليزي)، مصطفى محمد (نانت الفرنسي)، مصطفى فتحي (بيراميدز)، محمد شريف (الخليج السعودي)، محمود حسن «تريزيغيه» (طرابزون سبور التركي)، عمر مرموش (أينتراخت فرانكفورت الألماني)، حسين الشحات (الأهلي).
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