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فيتوريا يستدعي فتوح وصبحي إلى قائمة ((الفراعنة))

11/9/2023 7:21:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

القاهرة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬استدعى‭ ‬المدرب‭ ‬البرتغالي‭ ‬روي‭ ‬فيتوريا‭ ‬ثنائي‭ ‬الزمالك‭ ‬أحمد‭ ‬فتوح‭ ‬ومحمد‭ ‬صبحي‭ ‬إلى‭ ‬تشكيلة‭ ‬المنتخب‭ ‬المصري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬أيضاً‭ ‬عودة‭ ‬إمام‭ ‬عاشور،‭ ‬استعداداً‭ ‬لمواجهتي‭ ‬جيبوتي‭ ‬وسيراليون‭ ‬ضمن‭ ‬تصفيات‭ ‬إفريقيا‭ ‬المؤهلة‭ ‬لمونديال‭ ‬2026‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬اللاعبين‭ ‬الـ25‭ ‬في‭ ‬القائمة‭ ‬اختار‭ ‬فيتوريا‭ ‬فتوح‭ ‬وصبحي‭ ‬اللذين‭ ‬أوقفتهما‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬الزمالك‭ ‬وأحالتهما‭ ‬إلى‭ ‬التحقيق‭ ‬وعرضتهما‭ ‬للبيع‭ ‬عقب‭ ‬خروجهما‭ ‬من‭ ‬معسكر‭ ‬النادي‭ ‬قبيل‭ ‬مواجهة‭ ‬نادي‭ ‬زد‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬المصري،‭ ‬التي‭ ‬خسرها‭ ‬الزمالك‭ ‬1‭-‬2‭.‬

وقال‭ ‬فيتوريا‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭: ‬‮«‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬اللاعبان‭ ‬يخضعان‭ ‬للتحقيق‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬إدارة‭ ‬ناديهما،‭ ‬ولم‭ ‬يصدر‭ ‬قرار‭ ‬نهائي‭ ‬بشأنهما،‭ ‬وحين‭ ‬يصدر‭ ‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬المنتخب‮»‬‭.‬

وتساءل‭ ‬فيتوريا‭: ‬‮«‬ماذا‭ ‬لو‭ ‬أخطأ‭ ‬اللاعب‭ ‬في‭ ‬معسكر‭ ‬المنتخب‭ ‬واستُبعد‭ ‬وعوقب‭ ‬لهذا‭ ‬السبب،‭ ‬هل‭ ‬ستتخذ‭ ‬إدارة‭ ‬ناديه‭ ‬قراراً‭ ‬بإيقافه‭ ‬واستبعاده؟‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬إدارة‭ ‬الزمالك‭ ‬قد‭ ‬أعلنت‭ ‬مخاطبة‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬لاستبعاد‭ ‬فتوح‭ ‬وصبحي‭ ‬من‭ ‬قائمة‭ ‬المنتخب‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬شهدت‭ ‬تشكيلة‭ ‬‮«‬الفراعنة‮»‬‭ ‬عودة‭ ‬حارس‭ ‬بيراميدز‭ ‬أحمد‭ ‬الشناوي‭ ‬واستبعاد‭ ‬حارس‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬محمد‭ ‬أبو‭ ‬جبل،‭ ‬وعودة‭ ‬إمام‭ ‬عاشور‭ ‬المستبعد‭ ‬من‭ ‬المعسكر‭ ‬السابق‭ ‬للإصابة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مدافع‭ ‬الأهلي‭ ‬رامي‭ ‬ربيعة،‭ ‬مع‭ ‬استبعاد‭ ‬ياسر‭ ‬إبراهيم‭.‬

ويستهل‭ ‬منتخب‭ ‬مصر‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬بمواجهة‭ ‬جيبوتي‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬نوفمبر‭ ‬بالقاهرة،‭ ‬فيما‭ ‬يواجه‭ ‬سيراليون‭ ‬في‭ ‬ليبيريا‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬نفسه‭.‬

وتضم‭ ‬المجموعة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مصر‭ ‬وسيراليون‭ ‬وجيبوتي‭ ‬منتخبات‭ ‬بوركينا‭ ‬فاسو‭ ‬وإثيوبيا‭ ‬وغينيا‭ ‬بيساو‭.‬

وفيما‭ ‬يأتي‭ ‬القائمة‭:‬

حراسة‭ ‬المرمى‭: ‬محمد‭ ‬الشناوي‭ (‬الأهلي‭)‬،‭ ‬محمد‭ ‬صبحي‭ (‬الزمالك‭)‬،‭ ‬أحمد‭ ‬الشناوي‭ (‬بيراميدز‭).‬

الدفاع‭: ‬محمد‭ ‬هاني،‭ ‬محمد‭ ‬عبدالمنعم،‭ ‬رامي‭ ‬ربيعة‭ (‬الأهلي‭)‬،‭ ‬عمر‭ ‬كمال‭ (‬فيوتشر‭)‬،‭ ‬علي‭ ‬جبر،‭ ‬أحمد‭ ‬سامي،‭ ‬محمد‭ ‬حمدي‭ (‬بيراميدز‭)‬،‭ ‬أحمد‭ ‬فتوح‭ (‬الزمالك‭).‬

الوسط‭: ‬طارق‭ ‬حامد‭ (‬ضمك‭ ‬السعودي‭)‬،‭ ‬مروان‭ ‬عطية،‭ ‬إمام‭ ‬عاشور‭ (‬الأهلي‭)‬،‭ ‬محمد‭ ‬النني‭ (‬أرسنال‭ ‬الإنكليزي‭)‬،‭ ‬أحمد‭ ‬سيد‭ ‬‮«‬زيزو‮»‬‭ (‬الزمالك‭)‬،‭ ‬محمود‭ ‬حمادة‭ (‬المصري‭)‬،‭ ‬حمدي‭ ‬فتحي‭ (‬الوكرة‭ ‬القطري‭).‬

الهجوم‭: ‬محمد‭ ‬صلاح‭ (‬ليفربول‭ ‬الإنكليزي‭)‬،‭ ‬مصطفى‭ ‬محمد‭ (‬نانت‭ ‬الفرنسي‭)‬،‭ ‬مصطفى‭ ‬فتحي‭ (‬بيراميدز‭)‬،‭ ‬محمد‭ ‬شريف‭ (‬الخليج‭ ‬السعودي‭)‬،‭ ‬محمود‭ ‬حسن‭ ‬‮«‬تريزيغيه‮»‬‭ (‬طرابزون‭ ‬سبور‭ ‬التركي‭)‬،‭ ‬عمر‭ ‬مرموش‭ (‬أينتراخت‭ ‬فرانكفورت‭ ‬الألماني‭)‬،‭ ‬حسين‭ ‬الشحات‭ (‬الأهلي‭).‬


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