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تن هاغ يلوم التحكيم ويرى إيجابيات في أداء يونايتد

11/9/2023 7:21:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كوبنهاغن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حمّل‭ ‬الهولندي‭ ‬إريك‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬القرارات‭ ‬التحكيمية‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬مسؤولية‭ ‬خسارته‭ ‬المفاجئة‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬كوبنهاغن‭ ‬الدنماركي‭ ‬3-4‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬لكنه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يرى‭ ‬إيجابيات‭ ‬في‭ ‬التشكيلة‭ ‬التي‭ ‬وضعت‭ ‬نفسها‭ ‬في‭ ‬مهمة‭ ‬معقدة‭ ‬لبلوغ‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭.‬

وتقدّم‭ ‬يونايتد‭ ‬2‭-‬0‭ ‬بعد‭ ‬نصف‭ ‬ساعة‭ ‬بثنائية‭ ‬الشاب‭ ‬الدنماركي‭ ‬راسموس‭ ‬هويلوند،‭ ‬القادم‭ ‬مقابل‭ ‬78‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬أتالانتا‭ ‬الإيطالي،‭ ‬في‭ ‬شباك‭ ‬فريقه‭ ‬السابق‭.‬

لكن‭ ‬بطاقة‭ ‬حمراء‭ ‬لمهاجم‭ ‬يونايتد‭ ‬الدولي‭ ‬ماركوس‭ ‬راشفورد‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬42‭ ‬بعد‭ ‬مراجعة‭ ‬حكم‭ ‬الفيديو‭ ‬المساعد‭ (‬في‭ ‬ايه‭ ‬آر‭) ‬قلبت‭ ‬الموازين‭.‬

استغلّ‭ ‬كوبنهاغن‭ ‬13‭ ‬دقيقة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬البدل‭ ‬عن‭ ‬ضائع،‭ ‬لينهي‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬متعادلاً‭ ‬بهدفي‭ ‬النروجي‭ ‬محمد‭ ‬اليونسي‭ ‬والبرتغالي‭ ‬ديوغو‭ ‬غونسالفيش‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭.‬

واستعاد‭ ‬البرتغالي‭ ‬برونو‭ ‬فرنانديش‭ ‬تقدم‭ ‬يونايتد‭ ‬من‭ ‬نقطة‭ ‬الجزاء،‭ ‬لكن‭ ‬بطل‭ ‬الدنمارك‭ ‬سجّل‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬عشر‭ ‬دقائق،‭ ‬عبر‭ ‬لوكاس‭ ‬ليراغر‭ ‬والبديل‭ ‬السويدي‭ ‬اليافع‭ ‬من‭ ‬أصول‭ ‬سورية‭ ‬روني‭ ‬بردغجي‭ (‬17‭ ‬عاماً‭)‬،‭ ‬ليحقق‭ ‬فريق‭ ‬العاصمة‭ ‬أول‭ ‬فوز‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬منذ‭ ‬2016‭. ‬وتذيّل‭ ‬يونايتد‭ ‬ترتيب‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬بثلاث‭ ‬نقاط،‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬كوبنهاغن‭ ‬وغلطة‭ ‬سراي‭ ‬التركي،‭ ‬فيما‭ ‬ضمن‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الألماني‭ ‬تأهله‭ ‬متصدراً‭ ‬المجموعة‭. ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬سعيداً‭ ‬لمنح‭ ‬كوبنهاغن‭ ‬أول‭ ‬هدفين‭ ‬وطرد‭ ‬راشفورد‭.‬

يعتقد‭ ‬مدرب‭ ‬أياكس‭ ‬أمستردام‭ ‬السابق‭ ‬ان‭ ‬هدف‭ ‬اليونسي‭ ‬جاء‭ ‬من‭ ‬تسلل،‭ ‬وقرار‭ ‬احتساب‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬اثر‭ ‬لمسة‭ ‬يد‭ ‬من‭ ‬هاري‭ ‬ماغواير‭ ‬كان‭ ‬ظالماً‭ ‬‮«‬لعبنا‭ ‬بشكل‭ ‬جيّد‭ ‬حتى‭ ‬البطاقة‭ ‬الحمراء‭. ‬الطرد‭ ‬غيّر‭ ‬كل‭ ‬شيء‭. ‬ثم‭ ‬تلقينا‭ ‬هدفين‭ ‬غير‭ ‬صحيحين‮»‬‭.‬

تابع‭ ‬المدرب‭ ‬الذي‭ ‬خسر‭ ‬فريقه‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬أربع‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬ويتعيّن‭ ‬عليه‭ ‬الحلول‭ ‬على‭ ‬غلطة‭ ‬سراي‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭ ‬واستقبال‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬ديسمبر‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬الليلة‭. ‬نحن‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬يتعيّن‭ ‬علينا‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬عدّة‭ ‬قرارات‭ ‬ضدنا‮»‬‭.‬

أردف‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬الذي‭ ‬يحتل‭ ‬فريقه‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنكليزي‭ ‬بعد‭ ‬انتصاف‭ ‬دور‭ ‬الذهاب‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬متأكد‭ ‬ان‭ ‬الأمور‭ ‬ستتبدّل‭. ‬الموسم‭ ‬طويل‭ ‬وفي‭ ‬مرحلة‭ ‬ما‭ ‬ستتغيّر‭ ‬الأمور‭ ‬لمصلحتنا‮»‬‭.‬

ضغوط‭ ‬

وارتفعت‭ ‬حدة‭ ‬الضغوط‭ ‬على‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬الذي‭ ‬خسر‭ ‬9‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬مباراة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

أنفق‭ ‬النادي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬400‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ (‬497‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭) ‬في‭ ‬فترات‭ ‬الانتقالات‭ ‬الثلاث‭ ‬الماضية،‭ ‬فجلب‭ ‬أمثال‭ ‬البرازيلي‭ ‬أنتوني،‭ ‬الدولي‭ ‬مايسون‭ ‬ماونت،‭ ‬مع‭ ‬القليل‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬الواضحة‭.‬

رغم‭ ‬ذلك،‭ ‬يرى‭ ‬إيجابيات‭ ‬يمكن‭ ‬استخراجها‭ ‬من‭ ‬أداء‭ ‬الفريق‭ ‬قبل‭ ‬طرد‭ ‬راشفورد‭
‬الذي‭ ‬بدا‭ ‬انه‭ ‬لم‭ ‬يتعمّد‭ ‬الدوس‭ ‬على‭ ‬كاحل‭ ‬إلياس‭ ‬جيلير‭ ‬في‭ ‬الكرة‭ ‬المشتركة‭ ‬بينهما،‭ ‬إذ‭ ‬كان‭ ‬يحاول‭ ‬حماية‭ ‬كرته‭. ‬وقدّم‭ ‬‮«‬الشياطين‭ ‬الحمر‮»‬‭ ‬أفضل‭ ‬بداية‭ ‬مباراة‭ ‬لهم‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬حيث‭ ‬رفع‭ ‬هويلوند‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬خمسة‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭.‬

قال‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬‮«‬رأيت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الإيجابيات‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المباراة،‭ ‬لكن‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬فقدنا‭ ‬بعض‭ ‬التركيز‮»‬‭.‬

أضاف‭ ‬‮«‬حتى‭ ‬مع‭ ‬10‭ (‬لاعبين‭) ‬كنا‭ ‬نسيطر‭ ‬على‭ ‬المباراة‭. ‬لقد‭ ‬خاب‭ ‬أملهم‭ (‬اللاعبون‭) ‬بالطبع‭. ‬قاتلنا‭ ‬بقوّة،‭ ‬لعبنا‭ ‬جيداً‭ ‬لكننا‭ ‬لم‭ ‬نحرز‭ ‬حتى‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‮»‬‭. ‬وبمقدور‭ ‬يونايتد‭ ‬بلوغ‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬منطقياً،‭ ‬نظراً‭ ‬للفارق‭ ‬الضئيل‭ ‬مع‭ ‬غلطة‭ ‬سراي‭ ‬وكوبنهاغن‭..‬

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