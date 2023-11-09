نيس لتعزيز صدارته وسان جرمان لنفض غبار خسارته القارية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

نيس‭ (‬فرنسا‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) : ‬يسعى‭ ‬نيس‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬صدارته‭ ‬للدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عندما‭ ‬يحلّ‭ ‬ضيفاً‭ ‬على‭ ‬مونبلييه‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬منافسات‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة،‭ ‬فيما‭ ‬يخوض‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬رحلة‭ ‬محفوفة‭ ‬بالمخاطر‭ ‬إلى‭ ‬رينس‭ ‬السبت‭ ‬بهدف‭ ‬متابعة‭ ‬انتصاراته‭ ‬المحلية‭ ‬ونفض‭ ‬غبار‭ ‬خسارته‭ ‬القارية‭. ‬

لم‭ ‬يكتفِ‭ ‬نيس‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الاول‭ ‬برصيد‭ ‬25‭ ‬نقطة‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬وصيفه‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬بالحفاظ‭ ‬على‭ ‬سجله‭ ‬خالياً‭ ‬من‭ ‬الخسارة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الموسم،‭ ‬محققاً‭ ‬7‭ ‬انتصارات،‭ ‬منها‭ ‬4‭ ‬توالياً‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬الأخيرة،‭ ‬مقابل‭ ‬4‭ ‬تعادلات،‭ ‬بل‭ ‬حقق‭ ‬أيضاً‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬لم‭ ‬يذق‭ ‬خلالها‭ ‬طعم‭ ‬الهزيمة‭.‬

وتعتبر‭ ‬هذه‭ ‬السلسلة‭ ‬الأطول‭ ‬في‭ ‬الدوريات‭ ‬الخمس‭ ‬الكبرى‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬كما‭ ‬هي‭ ‬الأطول‭ ‬أيضاً‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬نيس‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1967،‭ ‬حيث‭ ‬بنى‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬النسور‮»‬‭ ‬انجازاته‭ ‬على‭ ‬قاعدة‭ ‬دفاعية‭ ‬صلبة‭ ‬اذ‭ ‬لم‭ ‬تهتز‭ ‬شباكه‭ ‬سوى‭ ‬4‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬‮«‬ليغ1‮»‬،‭ ‬في‭ ‬انجاز‭ ‬لا‭ ‬مثيل‭ ‬له‭ ‬بين‭ ‬الأندية‭ ‬الاوروبية‭ ‬الكبرى‭.‬

وحافظ‭ ‬نيس‭ ‬على‭ ‬نظافة‭ ‬شباكه‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬من‭ ‬مبارياته‭ ‬الـ‭ ‬11‭ ‬الأولى،‭ ‬حيث‭ ‬سيقع‭ ‬على‭ ‬عاتق‭ ‬مونبلييه‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬مع‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬أن‭ ‬ينجح‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬فشل‭ ‬به‭ ‬بقية‭ ‬الفرق‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬وتحديداً‭ ‬هدافه‭ ‬النيجيري‭ ‬أكور‭ ‬آدامس،‭ ‬ثاني‭ ‬ترتيب‭ ‬الهدافين‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬برصيد‭ ‬7‭ ‬أهداف‭ ‬خلف‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ ‬مهاجم‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ (‬10‭).‬





صلابة‭ ‬دفاعية‭ ‬

أشار‭ ‬الإيطالي‭ ‬فرانتشيسكو‭ ‬فاريولي‭ ‬مدرب‭ ‬نيس‭ ‬إلى‭ ‬صلابة‭ ‬فريقه‭ ‬الدفاعية،‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬وصلنا،‭ ‬وجدنا‭ ‬فريقا‭ ‬جاهزا‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الدفاعية‭. ‬أعلم‭ ‬أن‭ ‬الرغبة‭ ‬في‭ ‬عدم‭ ‬استقبال‭ ‬شباكنا‭ ‬موجودة‭ ‬حقا‭ ‬في‭ ‬حمضهم‭ ‬النووي‭. ‬لكن‭ ‬إذا‭ ‬كنا‭ ‬نستقبل‭ ‬عددا‭ ‬قليلًا‭ ‬جدا‭ ‬من‭ ‬الأهداف،‭ ‬فذلك‭ ‬بسبب‭ ‬العمل‭ ‬الذي‭ ‬نقوم‭ ‬به‮»‬‭.‬

ويخفي‭ ‬العمل‭ ‬الدفاعي‭ ‬للمدرب‭ ‬الإيطالي‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬قصص‭ ‬النجاح،‭ ‬أبرزها‭ ‬قصة‭ ‬المدافع‭ ‬البرازيلي‭ ‬دانتي‭ ‬الذي‭ ‬احتفل‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬بعيده‭ ‬الاربعين‭ ‬حيث‭ ‬يجلب‭ ‬خبرته‭ ‬ورؤيته،‭ ‬وبات‭ ‬يمنح‭ ‬الطمأنينة‭ ‬لرفاقه‭ ‬وتحديدا‭ ‬الشاب‭ ‬جان‭-‬كلير‭ ‬توبيد‭ ‬الذي‭ ‬استدعاه‭ ‬ديدييه‭ ‬ديشان‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬الى‭ ‬منتخب‭ ‬‮«‬الديوك‮»‬‭ ‬هذا‭ ‬العام‭. ‬

وسيفتقد‭ ‬نيس‭ ‬لجهود‭ ‬لاعب‭ ‬وسطه‭ ‬الوافد‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬البوروندي‭ ‬يوسف‭ ‬ندايشيمي‭ ‬الذي‭ ‬طرد‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬رين‭ ‬2‭-‬0‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭.‬

أقرّ‭ ‬فاريولي‭ ‬بالفراغ‭ ‬الذي‭ ‬سيخلفه‭ ‬ندايشيمي‭ ‬‮«‬منذ‭ ‬الدقيقة‭ ‬الأولى‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬رين،‭ ‬بدأنا‭ ‬بالتفكير‭ ‬في‭ ‬كيفية‭ ‬إدارة‭ ‬هذا‭ ‬الموقف‭. ‬لقد‭ ‬لعب‭ ‬يوسف‭ ‬كل‭ ‬دقيقة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬وغيابه‭ ‬يشكّل‭ ‬ضربة‭ ‬موجعة‭ ‬لنا‮»‬‭.‬

لا‭ ‬يتغنى‭ ‬نيس‭ ‬بنجاعته‭ ‬التهديفية‭ ‬حيث‭ ‬اكتفى‭ ‬بـ‭ ‬13‭ ‬هدفا‭ ‬فقط،‭ ‬منها‭ ‬3‭ ‬لهدافه‭ ‬النيجيري‭ ‬تيريم‭ ‬موفي‭ ‬الذي‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬يلهث‭ ‬خلف‭ ‬هدفه‭ ‬الاول‭ ‬منذ‭ ‬تسجيله‭ ‬ثنائية‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬3‭-‬2‭ ‬في‭ ‬عقر‭ ‬داره‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الخامسة‭.‬

من‭ ‬ناحيته،‭ ‬يدرك‭ ‬مونبلييه‭ ‬صعوبة‭ ‬المهمة‭ ‬الملقاة‭ ‬على‭ ‬عاقته،‭ ‬لكنه‭ ‬يتسلح‭ ‬بدوره‭ ‬بدفاعه‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يهتز‭ ‬في‭ ‬مباراتيه‭ ‬الاخيرتين‭ ‬على‭ ‬ارضه‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ (‬تعادل‭ ‬سلبا‭ ‬امام‭ ‬رين‭ ‬وتولوز‭)‬،‭ ‬ويأمل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يكرر‭ ‬السيناريو‭ ‬ذاته‭ ‬للمباراة‭ ‬الثالثة‭ ‬تواليا‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬منذ‭ ‬خمسة‭ ‬أعوام‭ ‬حين‭ ‬حقق‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬اربع‭ ‬مباريات‭ ‬تواليا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تهتز‭ ‬خلالها‭ ‬شباكه‭ ‬بين‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬وتشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬2018‭.‬





سان‭ ‬جرمان‭ ‬يتربص‭ ‬بنيس

ويتربص‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬بنيس‭ ‬بانتظار‭ ‬أي‭ ‬دعسة‭ ‬ناقصة‭ ‬منه‭ ‬للانقاض‭ ‬على‭ ‬الصدارة‭ ‬حيث‭ ‬يتأخر‭ ‬عنه‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬يتيمة‭.‬

وسيكون‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬أمام‭ ‬امتحان‭ ‬صعب‭ ‬بمواجهة‭ ‬رينس‭ ‬الرابع‭ (‬20‭)‬،‭ ‬على‭ ‬امل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يتابع‭ ‬نجاحاته‭ ‬المحلية‭ ‬وتحقيق‭ ‬انتصاره‭ ‬الخامس‭ ‬توالياً‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬مباريات‭ ‬لم‭ ‬يذق‭ ‬خلالها‭ ‬طعم‭ ‬الخسارة‭ ‬حيث‭ ‬حقق‭ ‬5‭ ‬انتصارات،‭ ‬منها‭ ‬سحقه‭ ‬مرسيليا‭ ‬برباعية‭ ‬نظيفة،‭ ‬مقابل‭ ‬تعادل‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬سقط‭ ‬أمام‭ ‬نيس‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الخامسة‭.‬

كما‭ ‬يأمل‭ ‬نادي‭ ‬العاصمة‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬ايام‭ ‬من‭ ‬خسارته‭ ‬أمام‭ ‬ميلان‭ ‬الإيطالي‭ ‬1‭-‬2‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬ابطال‭ ‬أوروبا‭ ‬والثانية‭ ‬بعد‭ ‬سقوطه‭ ‬أمام‭ ‬نيوكاسل‭ ‬1‭-‬4‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭. ‬

قال‭ ‬الإسباني‭ ‬لويس‭ ‬إنريكي‭ ‬مدرب‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬‮«‬‭...‬أردت‭ ‬أن‭ ‬نسيطر‭ ‬أكثر‭ ‬على‭ ‬المباراة،‭ ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬الشيء‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يرق‭ ‬لي‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬مدرب‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬السابق‭ ‬الذي‭ ‬يأمل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يتابع‭ ‬هدافه‭ ‬مبابي‭ ‬هز‭ ‬الشباك‭ ‬محليا‭ ‬بعد‭ ‬صيامه‭ ‬القاري‭ ‬وظهوره‭ ‬بمستوى‭ ‬ضعيف‭ ‬أمام‭ ‬ميلان‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬صنعنا‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الفرص،‭ ‬وكانت‭ ‬مباراة‭ ‬متوازنة‭ ‬للغاية،‭ ‬وكان‭ ‬بإمكاننا‭ ‬الفوز‭ ‬بها‭ ‬أو‭ ‬التعادل‭... ‬هي‭ ‬هزيمة‭ ‬مختلفة‭ ‬لنيوكاسل،‭ ‬ولكن‭ ‬ما‭ ‬يبقى‭ ‬هو‭ ‬أنها‭ ‬هزيمة‮»‬‭.‬

وبدوره،‭ ‬يحلّ‭ ‬موناكو‭ ‬الثالث‭ ‬مع‭ ‬23‭ ‬نقطة‭ ‬ضيفاً‭ ‬على‭ ‬لوهافر‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬ذاته‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬توالياً‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬اسقط‭ ‬بريست‭ ‬2‭-‬0‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭.‬

ولم‭ ‬يذق‭ ‬نادي‭ ‬الامارة‭ ‬طعم‭ ‬الخسارة‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الخمس‭ ‬الاخيرة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬سوى‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬عندما‭ ‬خسر‭ ‬امام‭ ‬ليل‭ ‬0‭-‬2‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬العاشرة،‭ ‬وهي‭ ‬كانت‭ ‬خسارته‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بعد‭ ‬نيس‭ ‬0‭-‬1‭.‬





ليون‭ ‬مرسيليا‭ ‬في‭ ‬6‭ ‬ديسمبر‭ ‬

ويلعب‭ ‬ليون‭ ‬متذيل‭ ‬الترتيب‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬فوز‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ (‬4‭ ‬نقاط‭) ‬ومرسيليا‭ ‬التاسع‭ (‬13‭) ‬خارج‭ ‬الديار،‭ ‬فيحلّ‭ ‬الاول‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬رين‭ ‬والثاني‭ ‬على‭ ‬لنس‭ ‬الاحد،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬تأجيل‭ ‬مباراتهما‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬مقررة‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬أكتوبر‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل‭. ‬

وكانت‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬أعلنت‭ ‬أن‭ ‬مباراة‭ ‬مرسيليا‭ ‬وضيفه‭ ‬ليون‭ ‬المؤجلة‭ ‬بعد‭ ‬اعمال‭ ‬شغب‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬تكسير‭ ‬نوافذ‭ ‬الباص‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تقل‭ ‬لاعبي‭ ‬الفريق‭ ‬الضيف‭ ‬واصابة‭ ‬مدربه‭ ‬الإيطالي‭ ‬فابيو‭ ‬غروسو‭ ‬بجروج‭ ‬في‭ ‬وجهه‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬مرسيليا‭ ‬في‭ ‬6‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭.‬

وأوضحت‭ ‬لجنة‭ ‬المسابقات‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أنها‭ ‬اتخذت‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬بإقامة‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬فيلودروم‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬المعلومات‭ ‬والضمانات‭ ‬التي‭ ‬أرسلتها‭ ‬محافظة‭ ‬بوش‭-‬دو‭-‬رون‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬اللجنة‭ ‬التأديبية‭ ‬في‭ ‬الهيئة‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬انها‭ ‬لن‭ ‬تتخذ‭ ‬‮«‬إجراءات‭ ‬تأديبية‮»‬‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬رشق‭ ‬الحجارة‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬أكتوبر‭ ‬لأن‭ ‬الأحداث‭ ‬‮«‬وقعت‭ ‬على‭ ‬الطرق‭ ‬العامة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعلن‭ ‬ليون‭ ‬الخميس‭ ‬أنه‭ ‬سيستأنف‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬معتبراً‭ ‬إياه‭ ‬‮«‬غير‭ ‬مسموع‮»‬‭ ‬وأنه‭ ‬يشير‭ ‬‮«‬بشكل‭ ‬لا‭ ‬لبس‭ ‬فيه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬يعفي‭ ‬نفسه‭ ‬من‭ ‬المسؤولية‮»‬،‭ ‬مدافعا‭ ‬عن‭ ‬رغبته‭ ‬في‭ ‬‮«‬عدم‭ ‬ترك‭ ‬هذه‭ ‬الأحداث‭ ‬غير‭ ‬المقبولة‭ ‬تمر‭ ‬دون‭ ‬رد‮»‬،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬‮«‬خطورتها‭ ‬القصوى‮»‬‭.‬



