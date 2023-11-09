نيس لتعزيز صدارته وسان جرمان لنفض غبار خسارته القارية

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- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
نيس (فرنسا) - (أ ف ب) : يسعى نيس إلى تعزيز صدارته للدوري الفرنسي لكرة القدم عندما يحلّ ضيفاً على مونبلييه اليوم الجمعة في افتتاح منافسات المرحلة الثانية عشرة، فيما يخوض حامل اللقب باريس سان جرمان رحلة محفوفة بالمخاطر إلى رينس السبت بهدف متابعة انتصاراته المحلية ونفض غبار خسارته القارية.
لم يكتفِ نيس صاحب المركز الاول برصيد 25 نقطة بفارق نقطة عن وصيفه سان جرمان بالحفاظ على سجله خالياً من الخسارة في الدوري منذ بداية الموسم، محققاً 7 انتصارات، منها 4 توالياً في المراحل الأخيرة، مقابل 4 تعادلات، بل حقق أيضاً سلسلة من 14 مباراة في مختلف المسابقات لم يذق خلالها طعم الهزيمة.
وتعتبر هذه السلسلة الأطول في الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم، كما هي الأطول أيضاً في تاريخ نيس منذ عام 1967، حيث بنى فريق «النسور» انجازاته على قاعدة دفاعية صلبة اذ لم تهتز شباكه سوى 4 مرات في «ليغ1»، في انجاز لا مثيل له بين الأندية الاوروبية الكبرى.
وحافظ نيس على نظافة شباكه في 8 من مبارياته الـ 11 الأولى، حيث سيقع على عاتق مونبلييه الثالث عشر مع 11 نقطة أن ينجح في ما فشل به بقية الفرق حتى الآن، وتحديداً هدافه النيجيري أكور آدامس، ثاني ترتيب الهدافين في الدوري برصيد 7 أهداف خلف كيليان مبابي مهاجم سان جرمان (10).
صلابة دفاعية
أشار الإيطالي فرانتشيسكو فاريولي مدرب نيس إلى صلابة فريقه الدفاعية، قائلا «عندما وصلنا، وجدنا فريقا جاهزا من الناحية الدفاعية. أعلم أن الرغبة في عدم استقبال شباكنا موجودة حقا في حمضهم النووي. لكن إذا كنا نستقبل عددا قليلًا جدا من الأهداف، فذلك بسبب العمل الذي نقوم به».
ويخفي العمل الدفاعي للمدرب الإيطالي العديد من قصص النجاح، أبرزها قصة المدافع البرازيلي دانتي الذي احتفل في أكتوبر بعيده الاربعين حيث يجلب خبرته ورؤيته، وبات يمنح الطمأنينة لرفاقه وتحديدا الشاب جان-كلير توبيد الذي استدعاه ديدييه ديشان للمرة الاولى الى منتخب «الديوك» هذا العام.
وسيفتقد نيس لجهود لاعب وسطه الوافد الجديد في كانون الثاني/يناير البوروندي يوسف ندايشيمي الذي طرد في الفوز على رين 2-0 في المرحلة الماضية.
أقرّ فاريولي بالفراغ الذي سيخلفه ندايشيمي «منذ الدقيقة الأولى بعد الفوز على رين، بدأنا بالتفكير في كيفية إدارة هذا الموقف. لقد لعب يوسف كل دقيقة حتى الآن وغيابه يشكّل ضربة موجعة لنا».
لا يتغنى نيس بنجاعته التهديفية حيث اكتفى بـ 13 هدفا فقط، منها 3 لهدافه النيجيري تيريم موفي الذي ما زال يلهث خلف هدفه الاول منذ تسجيله ثنائية في الفوز على سان جرمان 3-2 في عقر داره في المرحلة الخامسة.
من ناحيته، يدرك مونبلييه صعوبة المهمة الملقاة على عاقته، لكنه يتسلح بدوره بدفاعه الذي لم يهتز في مباراتيه الاخيرتين على ارضه في الدوري (تعادل سلبا امام رين وتولوز)، ويأمل في أن يكرر السيناريو ذاته للمباراة الثالثة تواليا للمرة الاولى منذ خمسة أعوام حين حقق سلسلة من اربع مباريات تواليا من دون أن تهتز خلالها شباكه بين أيلول/سبتمبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2018.
سان جرمان يتربص بنيس
ويتربص سان جرمان بنيس بانتظار أي دعسة ناقصة منه للانقاض على الصدارة حيث يتأخر عنه بفارق نقطة يتيمة.
وسيكون حامل اللقب أمام امتحان صعب بمواجهة رينس الرابع (20)، على امل في أن يتابع نجاحاته المحلية وتحقيق انتصاره الخامس توالياً في سلسلة من 6 مباريات لم يذق خلالها طعم الخسارة حيث حقق 5 انتصارات، منها سحقه مرسيليا برباعية نظيفة، مقابل تعادل منذ أن سقط أمام نيس في المرحلة الخامسة.
كما يأمل نادي العاصمة أن يعود إلى سكة الانتصارات بعد ثلاثة ايام من خسارته أمام ميلان الإيطالي 1-2 في الجولة الرابعة من دوري ابطال أوروبا والثانية بعد سقوطه أمام نيوكاسل 1-4 في الجولة الثانية.
قال الإسباني لويس إنريكي مدرب سان جرمان «...أردت أن نسيطر أكثر على المباراة، وهذا هو الشيء الوحيد الذي لم يرق لي في هذه المباراة».
وتابع مدرب برشلونة الإسباني السابق الذي يأمل في أن يتابع هدافه مبابي هز الشباك محليا بعد صيامه القاري وظهوره بمستوى ضعيف أمام ميلان «لقد صنعنا الكثير من الفرص، وكانت مباراة متوازنة للغاية، وكان بإمكاننا الفوز بها أو التعادل... هي هزيمة مختلفة لنيوكاسل، ولكن ما يبقى هو أنها هزيمة».
وبدوره، يحلّ موناكو الثالث مع 23 نقطة ضيفاً على لوهافر في اليوم ذاته على أمل أن يحقق فوزه الثاني توالياً بعدما كان اسقط بريست 2-0 في المرحلة الماضية.
ولم يذق نادي الامارة طعم الخسارة في مبارياته الخمس الاخيرة في الدوري سوى مرة واحدة عندما خسر امام ليل 0-2 في المرحلة العاشرة، وهي كانت خسارته الثانية في الدوري هذا الموسم بعد نيس 0-1.
ليون مرسيليا في 6 ديسمبر
ويلعب ليون متذيل الترتيب من دون فوز حتى الآن (4 نقاط) ومرسيليا التاسع (13) خارج الديار، فيحلّ الاول ضيفا على رين والثاني على لنس الاحد، وذلك بعد تأجيل مباراتهما التي كانت مقررة في 29 أكتوبر إلى 6 ديسمبر المقبل.
وكانت رابطة الدوري أعلنت أن مباراة مرسيليا وضيفه ليون المؤجلة بعد اعمال شغب أدت إلى تكسير نوافذ الباص التي كانت تقل لاعبي الفريق الضيف واصابة مدربه الإيطالي فابيو غروسو بجروج في وجهه ستقام في مرسيليا في 6 الشهر المقبل.
وأوضحت لجنة المسابقات في الدوري في بيان أنها اتخذت هذا القرار بإقامة المباراة على ملعب فيلودروم «بعد المعلومات والضمانات التي أرسلتها محافظة بوش-دو-رون».
وكانت اللجنة التأديبية في الهيئة أشارت إلى انها لن تتخذ «إجراءات تأديبية» في قضية رشق الحجارة في 29 أكتوبر لأن الأحداث «وقعت على الطرق العامة».
من جانبه، أعلن ليون الخميس أنه سيستأنف هذا القرار، معتبراً إياه «غير مسموع» وأنه يشير «بشكل لا لبس فيه إلى أن الدوري الفرنسي يعفي نفسه من المسؤولية»، مدافعا عن رغبته في «عدم ترك هذه الأحداث غير المقبولة تمر دون رد»، مشددا على «خطورتها القصوى».
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