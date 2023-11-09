حرمان من التاريخ

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11/9/2023 7:21:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لوس‭ ‬أنجليس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) : ‬تبيّن‭ ‬أن‭ ‬احتفال‭ ‬بام‭ ‬أديبايو‭ ‬بأول‭ ‬‮«‬تريبل‭ ‬دابل‮»‬‭ ‬بينها‭ ‬20‭ ‬كرة‭ ‬مرتدة‭ ‬لميامي‭ ‬هيت‭ ‬كان‭ ‬سابقاً‭ ‬لأوانه،‭ ‬بعدما‭ ‬ألغت‭ ‬مراجعة‭ ‬إحصائية‭ ‬لرابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين‭ ‬بكرة‭ ‬السلة‭ ‬إحدى‭ ‬الكرات‭ ‬المرتدة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬الفضل‭ ‬فيها‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬لوس‭ ‬أنجلس‭ ‬ليكرز‭ ‬108‭-‬107‭ ‬الاثنين‭.‬

وقال‭ ‬مدرب‭ ‬ميامي‭ ‬إريك‭ ‬سبويلسترا‭ ‬الأربعاء‭ ‬قبل‭ ‬مباراة‭ ‬فريقه‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬ممفيس‭ ‬غريزليز‭ ‬‮«‬كان‭ ‬رد‭ ‬فعلي‭ ‬الأول‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬أمر‭ ‬قاتل‭ ‬للمتعة‭. ‬هيا‭! ‬لقد‭ ‬كان‭ ‬يقوم‭ ‬بتمرين‭ ‬عضلات‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬لوحة‭ ‬السلّة‭. ‬اتركوه‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬هل‭ ‬كانت‭ ‬نصيحة‭ ‬أم‭ ‬ماذا؟‭ ‬إنها‭ ‬20‭ ‬كرة‭ ‬مرتدة‭ ‬في‭ ‬كتابي‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬اللعبة‭ ‬محلّ‭ ‬الخلاف،‭ ‬تصدّى‭ ‬أديبايو‭ ‬لتسديدة‭ ‬وسقطت‭ ‬الكرة‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬لزميله‭ ‬دانكن‭ ‬روبنسون،‭ ‬الذي‭ ‬مُنح‭ ‬لاحقاً‭ ‬الفضل‭ ‬في‭ ‬الكرة‭ ‬المرتدة‭.‬

وقال‭ ‬أديبايو‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يهمّ‭. ‬لقد‭ ‬رأيت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬يحصلون‭ ‬على‭ ‬إحصائياتهم‭ ‬بشكل‭ ‬مبطّن‭ ‬ولا‭ ‬أحد‭ ‬يرفّ‭ ‬له‭ ‬جفن‭. ‬ولكن‭ ‬لا‭ ‬بأس،‭ ‬سأفعل‭ ‬ذلك‭ ‬مرّة‭ ‬أخرى‮»‬‭.‬

ورغم‭ ‬ذلك،‭ ‬أنهى‭ ‬أديبايو‭ ‬المباراة‭ ‬مع‭ ‬‮«‬تريبل‭ ‬دابل‮»‬‭ (‬عشر‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬فئات‭ ‬إحصائية‭)‬،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬ينضم‭ ‬إلى‭ ‬كريم‭ ‬عبد‭ ‬الجبار،‭ ‬وكريس‭ ‬ووكر،‭ ‬وديماركوس‭ ‬كازنز،‭ ‬والصربي‭ ‬نيكولا‭ ‬يوكيتش‭ ‬باعتبارهم‭ ‬اللاعبين‭ ‬الوحيدين‭ ‬في‭ ‬‮«‬أن‭ ‬بي‭ ‬إيه‮»‬‭ ‬الذين‭ ‬حققوا‭ ‬‮«‬تريبل‭ ‬دابل‮»‬‭ ‬مع‭ ‬20‭ ‬كرة‭ ‬مرتدة‭.‬

ويراجع‭ ‬الدوري‭ ‬كل‭ ‬الإحصائيات‭ ‬أثناء‭ ‬المباريات‭ ‬وبعدها،‭ ‬وفي‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬يعدّل‭ ‬الأرقام‭ ‬عندما‭ ‬يجب‭ ‬ذلك،‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬أن‭ ‬تسديدة‭ ‬احتُسبت‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬بداية‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬تستحق‭ ‬نقطتين‭.‬

وأوضح‭ ‬أديبايو‭ ‬‮«‬لست‭ ‬غاضباً‭ ‬من‭ ‬ذلك‭. ‬هذا‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭. ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬أتأكد‭ ‬من‭ ‬حصولي‭ ‬على‭ ‬الكرة‭ ‬المرتدة‭ ‬الرقم‭ ‬20‭ ‬في‭ ‬المرة‭ ‬المقبلة‮»‬‭.‬


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