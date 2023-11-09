ديوكوفيتش في مواجهة سينر وتسيتسيباس ورونه

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تورينو‭ (‬إيطاليا‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أوقعت‭ ‬قرعة‭ ‬بطولة‭ ‬‮«‬أيه‭ ‬تي‭ ‬بي‮»‬‭ ‬الختامية‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬المقرّرة‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬الأحد‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬تورينو‭ ‬الإيطالية‭ ‬الصربي‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬المصنف‭ ‬أول‭ ‬عالمياً‭ ‬وحامل‭ ‬اللقب،‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الحمراء‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الإيطالي‭ ‬يانيك‭ ‬سينر‭ ‬الرابع‭ ‬واليوناني‭ ‬ستيفانوس‭ ‬تسيتسيباس‭ ‬السادس‭ ‬والدنماركي‭ ‬هولغر‭ ‬رونه‭ ‬العاشر‭.‬

ويعتبر‭ ‬الصربي‭ ‬المخضرم‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬36‭ ‬عاماً‭ ‬مرشحاً‭ ‬بقوّة‭ ‬للاحتفاظ‭ ‬بلقبه،‭ ‬عقب‭ ‬تتويجه‭ ‬الأحد‭ ‬بدورة‭ ‬باريس‭ ‬بيرسي‭ ‬لماسترز‭ ‬الألف‭ ‬نقطة‭ ‬محققا‭ ‬لقبه‭ ‬السادس‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

ويسعى‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬إلى‭ ‬إحراز‭ ‬لقبه‭ ‬السابع‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الختامية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬أفضل‭ ‬ثمانية‭ ‬لاعبين‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

وضمّت‭ ‬المجموعة‭ ‬الخضراء‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراس‭ ‬الثاني‭ ‬عالمياً‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الروسيين‭ ‬دانييل‭ ‬مدفيديف‭ ‬الثالث‭ ‬وأندري‭ ‬روبليف‭ ‬الخامس‭ ‬والألماني‭ ‬ألكسندر‭ ‬زفيريف‭ ‬الثامن‭.‬

وهنا‭ ‬القرعة‭:‬

‭*‬ ‭ ‬المجموعة‭ ‬الحمراء‭:‬

الصربي‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش

الإيطالي‭ ‬يانيك‭ ‬سينر

اليوناني‭ ‬ستيفانوس‭ ‬تسيتسيباس

الدنماركي‭ ‬هولغر‭ ‬رونه





‭*‬ ‭ ‬المجموعة‭ ‬الخضراء‭:‬

الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراس

الروسي‭ ‬دانييل‭ ‬مدفيديف

الروسي‭ ‬أندري‭ ‬روبليف

الألماني‭ ‬ألكسندر‭ ‬زفيريف



