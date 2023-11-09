ديوكوفيتش في مواجهة سينر وتسيتسيباس ورونه

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تورينو (إيطاليا) - (أ ف ب): أوقعت قرعة بطولة «أيه تي بي» الختامية في كرة المضرب المقرّرة اعتباراً من الأحد المقبل في مدينة تورينو الإيطالية الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً وحامل اللقب، في المجموعة الحمراء إلى جانب الإيطالي يانيك سينر الرابع واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس السادس والدنماركي هولغر رونه العاشر.
ويعتبر الصربي المخضرم البالغ من العمر 36 عاماً مرشحاً بقوّة للاحتفاظ بلقبه، عقب تتويجه الأحد بدورة باريس بيرسي لماسترز الألف نقطة محققا لقبه السادس هذا الموسم.
ويسعى ديوكوفيتش إلى إحراز لقبه السابع في البطولة الختامية التي تجمع أفضل ثمانية لاعبين في العالم.
وضمّت المجموعة الخضراء الإسباني كارلوس ألكاراس الثاني عالمياً إلى جانب الروسيين دانييل مدفيديف الثالث وأندري روبليف الخامس والألماني ألكسندر زفيريف الثامن.
وهنا القرعة:
* المجموعة الحمراء:
الصربي نوفاك ديوكوفيتش
الإيطالي يانيك سينر
اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس
الدنماركي هولغر رونه
* المجموعة الخضراء:
الإسباني كارلوس ألكاراس
الروسي دانييل مدفيديف
الروسي أندري روبليف
الألماني ألكسندر زفيريف
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