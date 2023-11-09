ريال مدريد يمدّد عقد فالفيردي

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- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
مدريد - (أ ف ب): مدّد ريال مدريد الإسباني عقد لاعب وسطه الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي موسمين إضافيين حتى عام 2029، بحسب ما ذكر أمس الخميس في بيان. ولم يعلن النادي الملكي قيمة تجديد عقد لاعبه البالغ 25 عاماً، بيد أن وسائل إعلام إسبانية قالت إن شرطاً جزائياً بقيمة مليار يورو سيرافقه، على غرار تمديد عقود زملائه الفرنسي إدواردو كامافينغا والبرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريغو. وينتهي العقد الجديد لفالفيردي في 30 يونيو 2029. وكان الدولي الأوروغوياني انضمّ إلى فريق العاصمة عام 2016 عندما كان بعمر الثامنة عشرة فقط، من بينيارول مونتيفيديو.
بمقدوره شغل عدة مراكز وأصبح ركناً مهما في تشكيلة المدرب الإيطالي كارلو ألأنشيلوتي. أحرز مع الـ«ميرينغي» دوري أبطال أوروبا، الدوري الإسباني، كأس إسبانيا ومونديال الأندية.
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