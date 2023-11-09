ريال مدريد يمدّد عقد فالفيردي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

مدريد‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬مدّد‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬عقد‭ ‬لاعب‭ ‬وسطه‭ ‬الأوروغوياني‭ ‬فيديريكو‭ ‬فالفيردي‭ ‬موسمين‭ ‬إضافيين‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2029،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكر‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬بيان‭. ‬ولم‭ ‬يعلن‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬قيمة‭ ‬تجديد‭ ‬عقد‭ ‬لاعبه‭ ‬البالغ‭ ‬25‭ ‬عاماً،‭ ‬بيد‭ ‬أن‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬إسبانية‭ ‬قالت‭ ‬إن‭ ‬شرطاً‭ ‬جزائياً‭ ‬بقيمة‭ ‬مليار‭ ‬يورو‭ ‬سيرافقه،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬تمديد‭ ‬عقود‭ ‬زملائه‭ ‬الفرنسي‭ ‬إدواردو‭ ‬كامافينغا‭ ‬والبرازيليين‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‭ ‬ورودريغو‭. ‬وينتهي‭ ‬العقد‭ ‬الجديد‭ ‬لفالفيردي‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬يونيو‭ ‬2029‭. ‬وكان‭ ‬الدولي‭ ‬الأوروغوياني‭ ‬انضمّ‭ ‬إلى‭ ‬فريق‭ ‬العاصمة‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬بعمر‭ ‬الثامنة‭ ‬عشرة‭ ‬فقط،‭ ‬من‭ ‬بينيارول‭ ‬مونتيفيديو‭.‬

بمقدوره‭ ‬شغل‭ ‬عدة‭ ‬مراكز‭ ‬وأصبح‭ ‬ركناً‭ ‬مهما‭ ‬في‭ ‬تشكيلة‭ ‬المدرب‭ ‬الإيطالي‭ ‬كارلو‭ ‬ألأنشيلوتي‭. ‬أحرز‭ ‬مع‭ ‬الـ«ميرينغي‮»‬‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني،‭ ‬كأس‭ ‬إسبانيا‭ ‬ومونديال‭ ‬الأندية‭.‬