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ريال مدريد يخسر حارسه كيبا بسبب الإصابة

11/9/2023 7:21:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

مدريد‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تعرّض‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬كيبا‭ ‬أريسابالاغا‭ ‬لإصابة‭ ‬في‭ ‬العضلة‭ ‬المقرّبة‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬الإحماء‭ ‬قبيل‭ ‬مواجهة‭ ‬النادي‭ ‬الإسباني‭ ‬مع‭ ‬براغا‭ ‬البرتغالي‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬الأربعاء،‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يُبعده‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬نحو‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭.‬

وخضع‭ ‬كيبا‭ ‬لفحوص‭ ‬طبية‭ ‬الخميس‭ ‬كشفت‭ ‬عن‭ ‬تمزّق‭ ‬بسيط‭ ‬في‭ ‬العضلة‭ ‬المقرّبة‭ ‬لساقه‭ ‬اليمنى،‭ ‬ومن‭ ‬المقرّر‭ ‬أن‭ ‬يخضع‭ ‬لفحص‭ ‬بالرنين‭ ‬المغناطيسي‭ ‬الجمعة‭.‬

واشتكى‭ ‬الحارس‭ ‬المُعار‭ ‬من‭ ‬تشلسي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬ليحلّ‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬الأساسي‭ ‬المصاب‭ ‬في‭ ‬ركبته‭ ‬البلجيكي‭ ‬تيبو‭ ‬كورتوا،‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬الانزعاج‭ ‬خلال‭ ‬عمليات‭ ‬الإحماء‭ ‬قبل‭ ‬مواجهة‭ ‬براغا‭.‬

وحلّ‭ ‬بدلاً‭ ‬منه‭ ‬الأوكراني‭ ‬أندري‭ ‬لونين‭ ‬الذي‭ ‬حافظ‭ ‬على‭ ‬شباكه‭ ‬نظيفة‭ ‬ليقود‭ ‬ريال‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬3‭-‬0‭ ‬ويتأهل‭ ‬إلى‭ ‬ثمن‭ ‬نهائي‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬الأمّ‭.‬

وقالت‭ ‬مصادر‭ ‬في‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الخميس،‭ ‬إن‭ ‬كيبا‭ ‬قد‭ ‬يغيب‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬مدة‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬أسبوعين‭ ‬وثلاثة‭ ‬أسابيع‭.‬

وبالتالي‭ ‬سيغيب‭ ‬عن‭ ‬مباراة‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬ضد‭ ‬فالنسيا‭ ‬في‭ ‬سانتياغو‭ ‬برنابيو،‭ ‬كما‭ ‬سيغيب‭ ‬عن‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬2024‭ ‬المقبلة‭ ‬لإسبانيا‭ ‬في‭ ‬قبرص‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬نوفمبر،‭ ‬وعلى‭ ‬أرضها‭ ‬أمام‭ ‬جورجيا‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬نفسه‭.‬

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