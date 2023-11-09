يوكيتش يحسم لقاء الوزن الثقيل بين ناغتس و ووريرز

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لوس‭ ‬أنجليس‭ -

(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حسم‭ ‬الصربي‭ ‬نيكولا‭ ‬يوكيتش‭ ‬مباراة‭ ‬الوزن‭ ‬الثقيل‭ ‬بين‭ ‬فريقه‭ ‬دنفر‭ ‬ناغتس‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬وغولدن‭ ‬ستايت‭ ‬ووريرز‭ ‬المتوج‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الماضي‭ ‬بتسجيله‭ ‬35‭ ‬نقطة‭ ‬وقاده‭ ‬للخروج‭ ‬فائزاً‭ ‬108‭-‬105‭ ‬الأربعاء،‭ ‬ضمن‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين‭ (‬ان‭ ‬بي‭ ‬ايه‭).‬

على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬بول‭ ‬أرينا‮»‬‭ ‬في‭ ‬دنفر،‭ ‬تواجه‭ ‬حاملا‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬الموسمين‭ ‬الماضيين‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬شهدت‭ ‬تبدل‭ ‬هوية‭ ‬صاحب‭ ‬الأفضلية‭ ‬9‭ ‬مرات‭.‬

وأنهى‭ ‬يوكيتش،‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬النهائيات‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬اللقاء‭ ‬مع‭ ‬دابل‭-‬دابل‭ (‬عشر‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬في‭ ‬فئتين‭ ‬إحصائيتين‭) ‬حيث‭ ‬أضاف‭ ‬إلى‭ ‬رصيده‭ ‬التهديفي‭ ‬13‭ ‬متابعة‭ ‬و5‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة،‭ ‬وسجّل‭ ‬ريجي‭ ‬جاكسون‭ ‬20‭ ‬نقطة‭ ‬ومايكل‭ ‬بورتر‭ ‬جونيور‭ ‬17‭.‬





‮«‬لا‭ ‬نشعر‭ ‬بالضغوط‮»‬

قال‭ ‬يوكيتش‭ ‬لشبكة‭ ‬‮«‬إي‭ ‬أس‭ ‬بي‭ ‬أن‮»‬‭ ‬عقب‭ ‬فوز‭ ‬فريقه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬نشعر‭ ‬بالضغوط‭ ‬كوننا‭ ‬الأبطال،‭ ‬نحن‭ ‬نحاول‭ ‬فقط‭ ‬الاستمتاع‭ ‬باللحظة‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬ابن‭ ‬الـ‭ ‬28‭ ‬عاما‭ ‬‮«‬أحاول‭ ‬فقط‭ ‬أن‭ ‬ألعب‭ ‬المباراة‭ ‬بالطريقة‭ ‬الصحيحة‭. ‬وطالما‭ ‬أننا‭ ‬نفوز‭ ‬أعتقد‭ ‬أنني‭ ‬أقوم‭ ‬بعمل‭ ‬جيد‮»‬‭.‬

وسجل‭ ‬للخاسر‭ ‬الموزع‭ ‬المخضرم‭ ‬ستيفن‭ ‬كوري‭ ‬23‭ ‬نقطة،‭ ‬لكنه‭ ‬سجّل‭ ‬6‭ ‬محاولات‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬17‭.‬

وبعدما‭ ‬تأخر‭ ‬في‭ ‬الربعين‭ ‬الأول‭ (‬21-26‭) ‬والثاني‭ (‬26-27‭)‬،‭ ‬تقدّم‭ ‬ووريرز‭ ‬قبل‭ ‬بداية‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭ ‬بعدما‭ ‬سجل‭ ‬في‭ ‬الثالث‭ ‬31‭ ‬نقطة‭ ‬مقابل‭ ‬23‭ ‬لدنفر‭.‬

ونجح‭ ‬ناغتس‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬تأخره‭ ‬بفارق‭ ‬خمس‭ ‬نقاط‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬الربع‭ ‬الرابع‭ ‬لينتزع‭ ‬الفوز‭ ‬عقب‭ ‬فشل‭ ‬كلاي‭ ‬تومسون‭ ‬صاحب‭ ‬15‭ ‬نقطة‭ ‬و6‭ ‬متابعات‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬سلة‭ ‬التعادل‭ ‬مع‭ ‬صافرة‭ ‬النهاية‭. ‬

وعزّز‭ ‬ناغتس‭ ‬صدارته‭ ‬للمنطقة‭ ‬الغربية‭ ‬والدوري‭ ‬مع‭ ‬8‭ ‬انتصارات‭ ‬مقابل‭ ‬هزيمة،‭ ‬فيما‭ ‬مُني‭ ‬ووريرز‭ ‬رابع‭ ‬المنطقة‭ ‬بهزيمته‭ ‬الثالثة‭ ‬مقابل‭ ‬ستة‭ ‬انتصارات‭.‬





تألق‭ ‬إمبيد‭ ‬وماكسي

وحقق‭ ‬فيلادلفيا‭ ‬سفنتي‭ ‬سيكسرز‭ ‬متصدّر‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية‭ ‬فوزه‭ ‬السادس‭ ‬توالياً‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬وصيفه‭ ‬بوسطن‭ ‬سلتيكس‭ ‬106‭-‬103،‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬تألق‭ ‬خلالها‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الفائز‭ ‬الكاميروني‭ ‬جويل‭ ‬إمبيد‭ ‬صاحب‭ ‬27‭ ‬نقطة‭ ‬و10‭ ‬متابعات‭ ‬و4‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭.‬

ولعب‭ ‬الموزّع‭ ‬تايريز‭ ‬ماكسي‭ ‬دوراً‭ ‬بارزاً‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬لاعب‭ ‬الارتكاز‭ ‬إمبيد‭ ‬بتسجيله‭ ‬25‭ ‬نقطة،‭ ‬منها‭ ‬ثلاث‭ ‬رميات‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬القوس،‭ ‬والتقاطه‭ ‬9‭ ‬متابعات،‭ ‬ليعزّز‭ ‬رصيد‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬انتصارات‭ ‬مقابل‭ ‬هزيمة‭.‬

أشاد‭ ‬نيك‭ ‬نورس‭ ‬مدرب‭ ‬فريق‭ ‬سفنتي‭ ‬سيكسرز‭ ‬بتألق‭ ‬الثنائي‭ ‬ماكسي‭ ‬وإمبيد،‭ ‬وقال‭ ‬‮«‬نملك‭ ‬موهبة‭ ‬صاعدة‭ ‬ناشئة‭ ‬بشخص‭ ‬تايريز،‭ ‬ولاعبا‭ ‬لا‭ ‬يصدق‭ ‬هو‭ ‬جويل،‭ ‬ولدينا‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الموهوبين‭ ‬من‭ ‬حولهم‭ ‬الذين‭ ‬يمنحوننا‭ ‬بعض‭ ‬العمق‭ (‬الهجومي‭)‬‮»‬‭.‬

وقاد‭ ‬هجوم‭ ‬سلتيكس‭ ‬الذي‭ ‬مُني‭ ‬بخسارته‭ ‬الثانية‭ ‬مقابل‭ ‬5‭ ‬انتصارات‭ ‬اللاتفي‭ ‬كريستابس‭ ‬بورزينغيس‭ ‬مع‭ ‬29‭ ‬نقطة،‭ ‬فيما‭ ‬أنهى‭ ‬ديريك‭ ‬وايت‭ ‬اللقاء‭ ‬وبحوزته‭ ‬19‭ ‬نقطة‭ ‬وجايسون‭ ‬تايتوم‭ ‬16‭. ‬

وقدّم‭ ‬النجم‭ ‬الصاعد‭ ‬الفرنسي‭ ‬فيكتور‭ ‬ويمبانياما‭ (‬19‭ ‬عاماً‭) ‬الرقم‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬الـ‭ ‬‮«‬درافت‮»‬‭ ‬أداء‭ ‬متواضعاً‭ ‬في‭ ‬ظهوره‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬ماديسون‭ ‬سكوير‭ ‬سنتر‮»‬‭ ‬الشهير‭ ‬في‭ ‬نيويورك،‭ ‬واكتفى‭ ‬بـ‭ ‬14‭ ‬نقطة‭ ‬و9‭ ‬متابعات‭ ‬خلال‭ ‬خسارة‭ ‬فريقه‭ ‬سان‭ ‬أنتونيو‭ ‬سبيرز‭ ‬أمام‭ ‬نيكس‭ ‬105‭-‬126‭. ‬

وبرز‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الفائز‭ ‬جايلن‭ ‬برونسون‭ ‬مع‭ ‬25‭ ‬نقطة،‭ ‬فيما‭ ‬أضاف‭ ‬آر‭ ‬جيه‭ ‬باريت‭ ‬وجوليوس‭ ‬راندل‭ ‬24‭ ‬و23‭ ‬نقطة‭ ‬توالياً‭.‬

وهي‭ ‬المباراة‭ ‬الرابعة‭ ‬توالياً‭ ‬تُدك‭ ‬فيها‭ ‬سلة‭ ‬سبيرز‭ ‬بـ‭ ‬120‭ ‬نقطة‭ ‬أو‭ ‬أكثر،‭ ‬وأتت‭ ‬الهزيمة‭ ‬الجديدة‭ ‬بعد‭ ‬السقوط‭ ‬المدوي‭ ‬أمام‭ ‬إنديانا‭ ‬بايسرز‭ ‬152-111‭ ‬الإثنين‭. ‬ورداً‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬عما‭ ‬شاهده‭ ‬من‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬أجاب‭ ‬غريغ‭ ‬بوبوفيتش‭ ‬المدرب‭ ‬الأسطوري‭ ‬لسبيرز‭ ‬‮«‬ما‭ ‬الذي‭ ‬أراه؟‭ ‬أرى‭ ‬الفرق‭ ‬تسجل‭ ‬120‭ ‬أو‭ ‬130‭ ‬نقطة‭ ‬ضدنا‭. ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬أراه‮»‬‭.‬

في‭ ‬نيويورك‭ ‬أيضاً،‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬المخضرم‭ ‬جيمس‭ ‬هاردن‭ (‬34‭ ‬عاماً‭) ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬فوزه‭ ‬الأوّل‭ ‬منذ‭ ‬انضمامه‭ ‬إلى‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬كليبرز‭ ‬قادماً‭ ‬من‭ ‬سفنتي‭ ‬سيكسرز،‭ ‬حيث‭ ‬خسر‭ ‬أمام‭ ‬فريقه‭ ‬السابق‭ ‬بروكلين‭ ‬نتس‭ ‬93‭-‬100‭.‬

وقلل‭ ‬دفاع‭ ‬نتس‭ ‬من‭ ‬خطورة‭ ‬هاردن‭ ‬الذي‭ ‬اكتفى‭ ‬بـ‭ ‬12‭ ‬نقطة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تصدر‭ ‬قائمة‭ ‬أفضل‭ ‬الهدافين‭ ‬في‭ ‬كليبرز‭ ‬بول‭ ‬جورج‭ ‬مع‭ ‬24‭ ‬نقطة‭.‬





43‭ ‬نقطة‭ ‬لغيلجيوس‭-‬الكسندر‭-‬

في‭ ‬أوكلاهوما‭ ‬سيتي،‭ ‬سجل‭ ‬الكندي‭ ‬شاي‭ ‬غيلجيوس‭-‬الكسندر‭ ‬43‭ ‬نقطة‭ ‬وقاد‭ ‬فريقه‭ ‬أوكلاهوما‭ ‬سيتي‭ ‬ثاندر‭ ‬للفوز‭ ‬على‭ ‬كليفلاند‭ ‬كافالييرز‭ ‬128‭-‬120‭. ‬

وأضاف‭ ‬اللاعب‭ ‬البالغ‭ ‬25‭ ‬عاما‭ ‬إلى‭ ‬سجله‭ ‬7‭ ‬متابعات‭ ‬و6‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭.‬

وفي‭ ‬ميلووكي،‭ ‬فاز‭ ‬ميلووكي‭ ‬باكس‭ ‬على‭ ‬ديترويت‭ ‬بيستونز‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬120‭-‬118‭ ‬بفضل‭ ‬الوافد‭ ‬الجديد‭ ‬داميان‭ ‬ليلارد‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬34‭ ‬نقطة،‭ ‬فيما‭ ‬اكتفى‭ ‬العملاق‭ ‬اليوناني‭ ‬يانيس‭ ‬أنتيتوكونمبو‭ ‬بـ‭ ‬15‭ ‬فقط‭. ‬

وتابع‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬ليكرز‭ ‬عروضه‭ ‬السيئة‭ ‬خارج‭ ‬ملعبه‭ ‬بخسارته‭ ‬الخامسة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬وجاءت‭ ‬أمام‭ ‬هيوستن‭ ‬روكتس‭ ‬94-128‭.‬

وافتقد‭ ‬ليكرز‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬لاعبيه‭ ‬للإصابة‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬أنتوني‭ ‬ديفيس‭ ‬وجاريد‭ ‬فاندربيلد‭ ‬والنيجيري‭ ‬غايب‭ ‬فنسنت‭ ‬وجاكسون‭ ‬هايز،‭ ‬فيما‭ ‬تألق‭ ‬في‭ ‬صفوفه‭ ‬الياباني‭ ‬ري‭ ‬هاتشيمورا‭ ‬صاحب‭ ‬24‭ ‬نقطة،‭ ‬واكتفى‭ ‬‮«‬الملك‮»‬‭ ‬ليبرون‭ ‬جيمس‭ ‬بـ‭ ‬18‭.‬

قال‭ ‬دارفين‭ ‬هام‭ ‬مدرب‭ ‬ليكرز‭ ‬‮«‬الأمر‭ ‬صعب،‭ ‬نحن‭ ‬نتعامل‭ ‬مع‭ ‬ظروف‭ ‬مختلفة‭ ‬مع‭ ‬لاعبين‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬التشكيلة‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬لكن‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف،‭ ‬لن‭ ‬يشعر‭ ‬أحد‭ ‬بالأسف‭ ‬تجاهك،‭ ‬خاصة‭ ‬عندما‭ ‬تدافع‭ ‬عن‭ ‬ألوان‭ ‬فريق‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬ليكرز‮»‬‭.‬



