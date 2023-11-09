يوكيتش يحسم لقاء الوزن الثقيل بين ناغتس و ووريرز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
لوس أنجليس -
(أ ف ب): حسم الصربي نيكولا يوكيتش مباراة الوزن الثقيل بين فريقه دنفر ناغتس حامل اللقب وغولدن ستايت ووريرز المتوج في الموسم ما قبل الماضي بتسجيله 35 نقطة وقاده للخروج فائزاً 108-105 الأربعاء، ضمن دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (ان بي ايه).
على ملعب «بول أرينا» في دنفر، تواجه حاملا اللقب في الموسمين الماضيين في مباراة شهدت تبدل هوية صاحب الأفضلية 9 مرات.
وأنهى يوكيتش، أفضل لاعب في النهائيات العام الماضي، اللقاء مع دابل-دابل (عشر أو أكثر في فئتين إحصائيتين) حيث أضاف إلى رصيده التهديفي 13 متابعة و5 تمريرات حاسمة، وسجّل ريجي جاكسون 20 نقطة ومايكل بورتر جونيور 17.
«لا نشعر بالضغوط»
قال يوكيتش لشبكة «إي أس بي أن» عقب فوز فريقه «لا نشعر بالضغوط كوننا الأبطال، نحن نحاول فقط الاستمتاع باللحظة».
وتابع ابن الـ 28 عاما «أحاول فقط أن ألعب المباراة بالطريقة الصحيحة. وطالما أننا نفوز أعتقد أنني أقوم بعمل جيد».
وسجل للخاسر الموزع المخضرم ستيفن كوري 23 نقطة، لكنه سجّل 6 محاولات فقط من أصل 17.
وبعدما تأخر في الربعين الأول (21-26) والثاني (26-27)، تقدّم ووريرز قبل بداية الربع الأخير بعدما سجل في الثالث 31 نقطة مقابل 23 لدنفر.
ونجح ناغتس في قلب تأخره بفارق خمس نقاط مع بداية الربع الرابع لينتزع الفوز عقب فشل كلاي تومسون صاحب 15 نقطة و6 متابعات في تسجيل سلة التعادل مع صافرة النهاية.
وعزّز ناغتس صدارته للمنطقة الغربية والدوري مع 8 انتصارات مقابل هزيمة، فيما مُني ووريرز رابع المنطقة بهزيمته الثالثة مقابل ستة انتصارات.
تألق إمبيد وماكسي
وحقق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز متصدّر المنطقة الشرقية فوزه السادس توالياً على حساب وصيفه بوسطن سلتيكس 106-103، في مباراة تألق خلالها في صفوف الفائز الكاميروني جويل إمبيد صاحب 27 نقطة و10 متابعات و4 تمريرات حاسمة.
ولعب الموزّع تايريز ماكسي دوراً بارزاً إلى جانب لاعب الارتكاز إمبيد بتسجيله 25 نقطة، منها ثلاث رميات من خارج القوس، والتقاطه 9 متابعات، ليعزّز رصيد فريقه في الصدارة إلى 6 انتصارات مقابل هزيمة.
أشاد نيك نورس مدرب فريق سفنتي سيكسرز بتألق الثنائي ماكسي وإمبيد، وقال «نملك موهبة صاعدة ناشئة بشخص تايريز، ولاعبا لا يصدق هو جويل، ولدينا الكثير من اللاعبين الموهوبين من حولهم الذين يمنحوننا بعض العمق (الهجومي)».
وقاد هجوم سلتيكس الذي مُني بخسارته الثانية مقابل 5 انتصارات اللاتفي كريستابس بورزينغيس مع 29 نقطة، فيما أنهى ديريك وايت اللقاء وبحوزته 19 نقطة وجايسون تايتوم 16.
وقدّم النجم الصاعد الفرنسي فيكتور ويمبانياما (19 عاماً) الرقم واحد في الـ «درافت» أداء متواضعاً في ظهوره الأول في ملعب «ماديسون سكوير سنتر» الشهير في نيويورك، واكتفى بـ 14 نقطة و9 متابعات خلال خسارة فريقه سان أنتونيو سبيرز أمام نيكس 105-126.
وبرز في صفوف الفائز جايلن برونسون مع 25 نقطة، فيما أضاف آر جيه باريت وجوليوس راندل 24 و23 نقطة توالياً.
وهي المباراة الرابعة توالياً تُدك فيها سلة سبيرز بـ 120 نقطة أو أكثر، وأتت الهزيمة الجديدة بعد السقوط المدوي أمام إنديانا بايسرز 152-111 الإثنين. ورداً على سؤال عما شاهده من فريقه في المباريات الأخيرة، أجاب غريغ بوبوفيتش المدرب الأسطوري لسبيرز «ما الذي أراه؟ أرى الفرق تسجل 120 أو 130 نقطة ضدنا. هذا ما أراه».
في نيويورك أيضاً، ما زال المخضرم جيمس هاردن (34 عاماً) يبحث عن فوزه الأوّل منذ انضمامه إلى لوس أنجليس كليبرز قادماً من سفنتي سيكسرز، حيث خسر أمام فريقه السابق بروكلين نتس 93-100.
وقلل دفاع نتس من خطورة هاردن الذي اكتفى بـ 12 نقطة، في حين تصدر قائمة أفضل الهدافين في كليبرز بول جورج مع 24 نقطة.
43 نقطة لغيلجيوس-الكسندر-
في أوكلاهوما سيتي، سجل الكندي شاي غيلجيوس-الكسندر 43 نقطة وقاد فريقه أوكلاهوما سيتي ثاندر للفوز على كليفلاند كافالييرز 128-120.
وأضاف اللاعب البالغ 25 عاما إلى سجله 7 متابعات و6 تمريرات حاسمة.
وفي ميلووكي، فاز ميلووكي باكس على ديترويت بيستونز بفارق نقطتين 120-118 بفضل الوافد الجديد داميان ليلارد الذي سجل 34 نقطة، فيما اكتفى العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو بـ 15 فقط.
وتابع لوس أنجليس ليكرز عروضه السيئة خارج ملعبه بخسارته الخامسة هذا الموسم، وجاءت أمام هيوستن روكتس 94-128.
وافتقد ليكرز للعديد من لاعبيه للإصابة على غرار أنتوني ديفيس وجاريد فاندربيلد والنيجيري غايب فنسنت وجاكسون هايز، فيما تألق في صفوفه الياباني ري هاتشيمورا صاحب 24 نقطة، واكتفى «الملك» ليبرون جيمس بـ 18.
قال دارفين هام مدرب ليكرز «الأمر صعب، نحن نتعامل مع ظروف مختلفة مع لاعبين داخل وخارج التشكيلة».
وتابع «لكن في نهاية المطاف، لن يشعر أحد بالأسف تجاهك، خاصة عندما تدافع عن ألوان فريق لوس أنجليس ليكرز».
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