سقوط ليفربول وروما.. وليفركوزن أول المتأهلين للأدوار الإقصائية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬فرط‭ ‬ليفربول‭ ‬الإنجليزي‭ ‬في‭ ‬فرصة‭ ‬حسم‭ ‬تأهله‭ ‬مبكرا‭ ‬للأدوار‭ ‬الإقصائية‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬‮«‬يوروبا‭ ‬ليج‮»‬‭.‬

وتلقى‭ ‬ليفربول‭ ‬خسارة‭ ‬موجعة‭ ‬2‭/‬3‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬تولوز‭ ‬الفرنسي،‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬بالمجموعة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬مرحلة‭ ‬المجموعات‭ ‬للمسابقة‭ ‬القارية،‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬أيضا‭ ‬فوز‭ ‬لاسك‭ ‬لينز‭ ‬النمساوي‭ ‬3‭/‬صفر‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬سانت‭ ‬جيلواز‭ ‬البلجيكي‭.‬

ورغم‭ ‬الخسارة،‭ ‬بقي‭ ‬ليفربول،‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬لقاءاته‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأولى‭ ‬بالمجموعة،‭ ‬على‭ ‬قمة‭ ‬الترتيب‭ ‬برصيد‭ ‬9‭ ‬نقاط،‭ ‬فيما‭ ‬رفع‭ ‬تولوز‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬7‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬بفارق‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬أمام‭ ‬سانت‭ ‬جيلواز‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثالث،‭ ‬وظل‭ ‬لاسك‭ ‬لينز‭ ‬في‭ ‬ذيل‭ ‬الترتيب‭ ‬بثلاث‭ ‬نقاط‭.‬

وعلى‭ ‬ملعب‭ (‬مونيسيبال‭) ‬بتولوز،‭ ‬تقدم‭ ‬الفريق‭ ‬الفرنسي‭ ‬بهدف‭ ‬آرون‭ ‬دونوم‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬36،‭ ‬فيما‭ ‬أضاف‭ ‬زميله‭ ‬تيس‭ ‬دالينجا‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬58‭.‬

وقلص‭ ‬ليفربول‭ ‬الفارق‭ ‬بهدف‭ ‬جاء‭ ‬عبر‭ ‬النيران‭ ‬الصديقة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الفنزويلي‭ ‬كريستيان‭ ‬كاسيرس،‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬تولوز،‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬74،‭ ‬لكن‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬أعاد‭ ‬أصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬فارق‭ ‬الهدفين،‭ ‬عقب‭ ‬تسجيل‭ ‬فرانك‭ ‬ماجري‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬للفريق‭ ‬الفرنسي‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬76‭.‬

وأشعل‭ ‬البرتغالي‭ ‬ديوجو‭ ‬جوتا‭ ‬المباراة‭ ‬من‭ ‬جديد،‭ ‬عقب‭ ‬تسجيله‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬لليفربول‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬89،‭ ‬ليحاول‭ ‬الفريق‭ ‬الأحمر‭ ‬خطف‭ ‬هدف‭ ‬التعادل‭ ‬خلال‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الضائع‭ ‬ولكن‭ ‬دون‭ ‬جدوى‭.‬

وبهذا‭ ‬الفوز،‭ ‬ثأر‭ ‬تولوز‭ ‬من‭ ‬خسارته‭ ‬القاسية‭ ‬1‭/‬5‭ ‬أمام‭ ‬ليفربول‭ ‬في‭ ‬مباراتهما‭ ‬الأخيرة‭ ‬بالمجموعة‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭.‬

وعزز‭ ‬رين‭ ‬الفرنسي‭ ‬آماله‭ ‬في‭ ‬الصعود‭ ‬للدور‭ ‬المقبل،‭ ‬بفضل‭ ‬فوزه‭ ‬الثمين‭ ‬3‭/‬1‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬باناثانيكوس‭ ‬اليوناني‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬السادسة‭.‬

وواصل‭ ‬رين‭ ‬تربعه‭ ‬على‭ ‬الصدارة‭ ‬برصيد‭ ‬9‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬مباريات،‭ ‬بفارق‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬أمام‭ ‬أقرب‭ ‬ملاحقيه‭ ‬فياريال،‭ ‬الذي‭ ‬خاض‭ ‬3‭ ‬مواجهات‭ ‬فقط،‭ ‬فيما‭ ‬يوجد‭ ‬باناثانيكوس‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بأربع‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬لقاءات‭.‬

وتكبد‭ ‬روما‭ ‬الإيطالي‭ ‬هزيمته‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬السابعة،‭ ‬عقب‭ ‬خسارته‭ ‬المباغتة‭ ‬صفر‭/‬2‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬سلافيا‭ ‬براغ‭ ‬التشيكي،‭ ‬بينما‭ ‬تغلب‭ ‬سيرفيت‭ ‬السويسري‭ ‬2‭/‬1‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬شيريف‭ ‬تيراسبول‭ ‬المولدوفي‭.‬

وفي‭ ‬العاصمة‭ ‬التشيكية‭ ‬براغ،‭ ‬افتتح‭ ‬فاكلاف‭ ‬جوريتشكا‭ ‬التسجيل‭ ‬لسلافيا‭ ‬براغ‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬50،‭ ‬فيما‭ ‬تكفل‭ ‬لوكاس‭ ‬ماسوبوست‭ ‬بإحراز‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬74‭.‬

وانقض‭ ‬سلافيا‭ ‬براغ‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬برصيد‭ ‬9‭ ‬نقاط،‭ ‬بفضل‭ ‬تفوقه‭ ‬بفارق‭ ‬المواجهات‭ ‬المباشرة‭ ‬على‭ ‬أقرب‭ ‬ملاحقيه‭ ‬روما،‭ ‬المتساوي‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الرصيد،‭ ‬فيما‭ ‬احتل‭ ‬سيرفيت‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بأربع‭ ‬نقاط،‭ ‬وتذيل‭ ‬شيريف‭ ‬تيراسبول‭ ‬الترتيب‭ ‬بنقطة‭ ‬وحيدة‭.‬

وواصل‭ ‬بايرليفركوزن‭ ‬الألماني‭ ‬انطلاقته‭ ‬المثالية‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثامنة،‭ ‬بعد‭ ‬انتصاره‭ ‬الثمين‭ ‬1‭/‬صفر‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬كارباكا‭ ‬أجدام‭ ‬الأذربيجاني،‭ ‬ليصعد‭ ‬رسميا‭ ‬للأدوار‭ ‬الإقصائية‭ ‬في‭ ‬البطولة‭.‬

وظل‭ ‬ليفركوزن‭ ‬محلقا‭ ‬على‭ ‬القمة‭ ‬برصيد‭ ‬12‭ ‬نقطة،‭ ‬محققا‭ ‬العلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬عقب‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مبارياته‭ ‬الأربع‭ ‬الأولى،‭ ‬فيما‭ ‬توقف‭ ‬رصيد‭ ‬كارباكا‭ ‬عند‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭.‬

واعتلى‭ ‬برايتون‭ ‬الإنجليزي‭ ‬قمة‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬مؤقتا،‭ ‬عقب‭ ‬تغلبه‭ ‬2‭/‬صفر‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬أياكس‭ ‬أمستردام‭ ‬الهولندي‭.‬

وأحرز‭ ‬النجم‭ ‬الإسباني‭ ‬الشاب‭ ‬أنسو‭ ‬فاتي‭ ‬الهدف‭ ‬الأول‭ ‬لبرايتون‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬15،‭ ‬ثم‭ ‬أضاف‭ ‬زميله‭ ‬الإيفواري‭ ‬سيمون‭ ‬ادينجرا‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬53‭.‬

وارتفع‭ ‬رصيد‭ ‬برايتون‭ ‬إلى‭ ‬7‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬الصدارة،‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬أمام‭ ‬أولمبيك‭ ‬مارسيليا‭ ‬الفرنسي،‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬الذي‭ ‬يلاقي‭ ‬مضيفه‭ ‬آيك‭ ‬أثينا‭ ‬اليوناني،‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بأربع‭ ‬نقاط،‭ ‬بنفس‭ ‬الجولة،‭ ‬بينما‭ ‬يحتل‭ ‬أياكس‭ ‬المركز‭ ‬الأخير‭ ‬برصيد‭ ‬نقطتين‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المجموعات‭ ‬الثماني‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي،‭ ‬يتأهل‭ ‬مباشرة‭ ‬لدور‭ ‬الـ16،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يلعب‭ ‬أصحاب‭ ‬الوصافة‭ ‬دورا‭ ‬فاصلا‭ ‬مع‭ ‬الفرق‭ ‬الحاصلة‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بمرحلة‭ ‬المجموعات‭ ‬لبطولة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬التي‭ ‬انتقلت‭ ‬للعب‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭.‬