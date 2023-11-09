ضمك يخطف تعادلا في الدقائق الأخيرة من الأهلي

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- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
الرياض - (د ب أ): خطف ضمك تعادلا في اللحظات الأخيرة من مضيفه الأهلي 2/2، أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة 13 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.
وتقدم الأهلي عن طريق عبدالباسط هندي في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف سميحان النابت الهدف الثاني في الدقيقة 44.
وفي الدقيقة 73 سجل فاروق شافعي الهدف الأول لضمك، قبل أن يدرك نيكولاي ستانسيو التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
ورفع الأهلي رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث، فيما رفع ضمك رصيده إلى 15 نقطة في المركز التاسع.
وفي مباراة أخرى بنفس الجولة تعادل الرياض مع ضيفه الفتح 1/1.
وتقدم الفتح عن طريق عباس الحسن في الدقيقة 34، قبل أن يسجل صالح آل عباس هدف التعادل للرياض في الدقيقة 68. ورفع الفتح رصيده إلى 24 نقطة في المركز الخامس، فيما رفع الرياض رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع عشر.
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