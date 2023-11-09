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ضمك يخطف تعادلا في الدقائق الأخيرة من الأهلي

11/9/2023 7:21:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الرياض‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬خطف‭ ‬ضمك‭ ‬تعادلا‭ ‬في‭ ‬اللحظات‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬مضيفه‭ ‬الأهلي‭ ‬2‭/‬2،‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬13‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬روشن‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وتقدم‭ ‬الأهلي‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬عبدالباسط‭ ‬هندي‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬العاشرة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يضيف‭ ‬سميحان‭ ‬النابت‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬44‭.‬

وفي‭ ‬الدقيقة‭ ‬73‭ ‬سجل‭ ‬فاروق‭ ‬شافعي‭ ‬الهدف‭ ‬الأول‭ ‬لضمك،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يدرك‭ ‬نيكولاي‭ ‬ستانسيو‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الضائع‭ ‬للشوط‭ ‬الثاني‭.‬

ورفع‭ ‬الأهلي‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬26‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث،‭ ‬فيما‭ ‬رفع‭ ‬ضمك‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭.‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى‭ ‬بنفس‭ ‬الجولة‭ ‬تعادل‭ ‬الرياض‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬الفتح‭ ‬1‭/‬1‭.‬

وتقدم‭ ‬الفتح‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬عباس‭ ‬الحسن‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬34،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسجل‭ ‬صالح‭ ‬آل‭ ‬عباس‭ ‬هدف‭ ‬التعادل‭ ‬للرياض‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬68‭. ‬ورفع‭ ‬الفتح‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬24‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس،‭ ‬فيما‭ ‬رفع‭ ‬الرياض‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭.‬

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