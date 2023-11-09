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ختام دورة الحكام المستجدين باتحاد السلة بالتعاون مع جامعة البحرين

11/9/2023 7:21:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

اختتمت‭ ‬دورة‭ ‬الحكام‭ ‬المستجدين‭ ‬التي‭ ‬أقامها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬ضمن‭ ‬البرامج‭ ‬الموضوعة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاتحاد‭ ‬لإبراز‭ ‬الكوادر‭ ‬التحكيمية‭ ‬من‭ ‬الجنسين‭ ‬كي‭ ‬يكونوا‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬مسابقات‭ ‬كرة‭ ‬السلة،‭ ‬وحاضر‭ ‬فيها‭ ‬عبدالكريم‭ ‬شكيب‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬وإيمان‭ ‬جعفر‭ ‬الثقفي‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬بمشاركة‭ ‬55‭ ‬دارساً،‭ ‬وحضر‭ ‬الختام‭ ‬أحمد‭ ‬يوسف‭ ‬حسين‭ ‬أمين‭ ‬السر‭ ‬العام‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الذي‭ ‬وزع‭ ‬شهادات‭ ‬المشاركة‭ ‬على‭ ‬الدارسين‭.‬

ودورة‭ ‬الحكام‭ ‬المستجدين‭ ‬هذه‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬تأسيس‭ ‬كوادر‭ ‬تحكيمية‭ ‬واعدة‭ ‬يستفاد‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬رؤية‭ ‬الاتحاد‭ ‬التطويرية‭ ‬التي‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬تحقيقها‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬بتوجيه‭ ‬ومساندة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬القبطان‭ ‬وليد‭ ‬العلوي‭ ‬ودعم‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬محمد‭ ‬ناصر‭ ‬النعيمي‭.‬

وخضع‭ ‬الحكام‭ ‬المستجدون‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬لبرنامجٍ‭ ‬حافل‭ ‬من‭ ‬الجانبين‭ ‬النظري‭ ‬والعملي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الخروج‭ ‬بالاستفادة‭ ‬التامة،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬ان‭ ‬الدورة‭ ‬هدفت‭ ‬إلى‭ ‬انتقاء‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الحكام‭ ‬المستجدين‭ ‬الذين‭ ‬تتوافر‭ ‬فيهم‭ ‬الكفاءة‭ ‬البدنية‭ ‬والفنية،‭ ‬والمجتازون‭ ‬لهذه‭ ‬الدورة‭ ‬سينتقلون‭ ‬إلى‭ ‬دورة‭ ‬المستوى‭ ‬الثاني‭ ‬الأكثر‭ ‬تخصصاً‭ ‬وعمقاً‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬السلاوي‭.‬

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