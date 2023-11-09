ختام دورة الحكام المستجدين باتحاد السلة بالتعاون مع جامعة البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
اختتمت دورة الحكام المستجدين التي أقامها الاتحاد البحريني لكرة السلة بالتعاون مع جامعة البحرين ضمن البرامج الموضوعة من قبل الاتحاد لإبراز الكوادر التحكيمية من الجنسين كي يكونوا جزءًا من عملية النجاح في مسابقات كرة السلة، وحاضر فيها عبدالكريم شكيب نائب رئيس لجنة الحكام وإيمان جعفر الثقفي عضو لجنة الحكام بمشاركة 55 دارساً، وحضر الختام أحمد يوسف حسين أمين السر العام بالاتحاد الذي وزع شهادات المشاركة على الدارسين.
ودورة الحكام المستجدين هذه تهدف إلى المساهمة في تأسيس كوادر تحكيمية واعدة يستفاد منها في المرحلة المقبلة، وخصوصًا في ظل رؤية الاتحاد التطويرية التي يسعى إلى تحقيقها مجلس إدارة الاتحاد بتوجيه ومساندة رئيس مجلس الإدارة القبطان وليد العلوي ودعم رئيس لجنة الحكام محمد ناصر النعيمي.
وخضع الحكام المستجدون المشاركون في الدورة لبرنامجٍ حافل من الجانبين النظري والعملي من أجل الخروج بالاستفادة التامة، وخصوصاً ان الدورة هدفت إلى انتقاء مجموعة من الحكام المستجدين الذين تتوافر فيهم الكفاءة البدنية والفنية، والمجتازون لهذه الدورة سينتقلون إلى دورة المستوى الثاني الأكثر تخصصاً وعمقاً في القانون السلاوي.
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