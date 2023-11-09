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مدرب الاتفاق بكرة اليد لـ ((أخبار الخليج الرياضي)):نعتمد على لاعبينا الصاعدين وطموحنا ((الستة الأوائل))

11/9/2023 7:21:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تواصل‭ ‬أنديتنا‭ ‬المحلية‭ ‬تحضيراتها‭ ‬لخوض‭ ‬مسابقات‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2024/2023‭.‬

ويسلط‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‮»‬‭ ‬الضوء‭ ‬عبر‭ ‬هذه‭ ‬السطور‭ ‬على‭ ‬جاهزية‭ ‬الفرق‭ ‬المنضوية‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد،‭ ‬وعن‭ ‬طموحها‭ ‬وأهدافها‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭.‬

أشار‭ ‬مدرب‭ ‬فريق‭ ‬الاتفاق‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬رائد‭ ‬المرزوق‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬احتل‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬وكان‭ ‬قريبا‭ ‬للغاية‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬والوصول‭ ‬للنهائي،‭ ‬وفي‭ ‬الموسم‭ ‬الجاري‭ ‬سيكون‭ ‬الطموح‭ ‬مغايرًا‭ ‬عما‭ ‬كان‭ ‬يسعى‭ ‬إليه‭ ‬سابقًا،‭ ‬وهو‭ ‬التواجد‭ ‬بين‭ ‬فرق‭ ‬الستة‭ ‬الأوائل،‭ ‬وهذا‭ ‬مبني‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أحدثته‭ ‬بعض‭ ‬الفرق‭ ‬التي‭ ‬دعمت‭ ‬صفوفها‭ ‬بلاعبين‭ ‬مميزين،‭ ‬وأيضًا‭ ‬لما‭ ‬يراه‭ ‬حول‭ ‬ظروف‭ ‬فريقه‭.‬

وقال‭ ‬المرزوق‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬4‭ ‬لاعبين‭ ‬غادروا‭ ‬من‭ ‬فريقه‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬وهم‭ ‬الحارسان‭ ‬علي‭ ‬خميس‭ ‬وجاسم‭ ‬رضي‭ ‬اللذان‭ ‬انتقلا‭ ‬للنجمة‭ ‬ومحمد‭ ‬ميدو‭ ‬إلى‭ ‬توبلي‭ ‬وحسن‭ ‬عيسى‭ ‬لنادي‭ ‬التضامن،‭ ‬وهؤلاء‭ ‬لهم‭ ‬ثقل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬وخصوصًا‭ ‬الحارسان‭ ‬علي‭ ‬خميس‭ ‬وجاسم‭ ‬رضي‭ ‬اللذان‭ ‬يعتبران‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬الحراس‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وفريقه‭ ‬خسر‭ ‬خسارة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المركز‭. ‬مضيفًا‭ ‬‮«‬رغم‭ ‬ذلك،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬لديه‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬الحراس‭ ‬الموجودين‭ ‬وهم‭ ‬الخبرة‭ ‬جعفر‭ ‬عباس،‭ ‬علي‭ ‬جميل‭ ‬وعلي‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬سد‭ ‬هذه‭ ‬الثغرة‭. ‬مضيفًا‭ ‬أن‭ ‬ناديه‭ ‬أحدث‭ ‬صفقتين‭ ‬فقط‭ ‬لتدعيم‭ ‬صفوفه‭ ‬عبر‭ ‬كميل‭ ‬فؤاد‭ ‬وأحمد‭ ‬رجب،‭ ‬وسيتم‭ ‬الاعتماد‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬أبناء‭ ‬النادي‭ ‬الصاعدين‮»‬‭.‬

وبين‭ ‬رائد‭ ‬المرزوق‭ ‬أن‭ ‬مسابقة‭ ‬كأس‭ ‬‮«‬ديار‭ ‬المحرق‮»‬‭ ‬ستكون‭ ‬محطة‭ ‬مكملة‭ ‬لإعداد‭ ‬وتجهيز‭ ‬فريقه‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي،‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬غالبية‭ ‬اللاعبين‭ ‬لم‭ ‬يصلوا‭ ‬للجاهزية‭ ‬المطلوبة‭ ‬‮«‬بدنيًا‭ ‬وفنيًا‮»‬‭ ‬للتنافس‭ ‬والاحتكاك،‭ ‬ويحتاج‭ ‬الى‭ ‬وقت‭ ‬أطول‭ ‬وخصوصًا‭ ‬أن‭ ‬بداية‭ ‬الإعداد‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭ ‬وهي‭ ‬فترة‭ ‬قصيرة‭ ‬للغاية‭ ‬لتجهيز‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬توقف‭ ‬دامت‭ ‬5‭ ‬أشهر‭ ‬تقريبًا‭.‬

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