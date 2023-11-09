مدرب الاتفاق بكرة اليد لـ ((أخبار الخليج الرياضي)):نعتمد على لاعبينا الصاعدين وطموحنا ((الستة الأوائل))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تواصل أنديتنا المحلية تحضيراتها لخوض مسابقات الاتحاد البحريني لكرة اليد للموسم الرياضي 2024/2023.
ويسلط «أخبار الخليج الرياضي» الضوء عبر هذه السطور على جاهزية الفرق المنضوية تحت مظلة الاتحاد البحريني لكرة اليد، وعن طموحها وأهدافها من هذه المشاركة.
أشار مدرب فريق الاتفاق لكرة اليد رائد المرزوق إلى أن فريقه في الموسم الماضي احتل المركز الثالث وكان قريبا للغاية من المركز الثاني والوصول للنهائي، وفي الموسم الجاري سيكون الطموح مغايرًا عما كان يسعى إليه سابقًا، وهو التواجد بين فرق الستة الأوائل، وهذا مبني على ما أحدثته بعض الفرق التي دعمت صفوفها بلاعبين مميزين، وأيضًا لما يراه حول ظروف فريقه.
وقال المرزوق إن هناك 4 لاعبين غادروا من فريقه هذا الموسم وهم الحارسان علي خميس وجاسم رضي اللذان انتقلا للنجمة ومحمد ميدو إلى توبلي وحسن عيسى لنادي التضامن، وهؤلاء لهم ثقل كبير في الفريق وخصوصًا الحارسان علي خميس وجاسم رضي اللذان يعتبران من أفضل الحراس في مملكة البحرين، وفريقه خسر خسارة كبيرة في هذا المركز. مضيفًا «رغم ذلك، إلا أن لديه الثقة في الحراس الموجودين وهم الخبرة جعفر عباس، علي جميل وعلي المدني في سد هذه الثغرة. مضيفًا أن ناديه أحدث صفقتين فقط لتدعيم صفوفه عبر كميل فؤاد وأحمد رجب، وسيتم الاعتماد بشكل كبير على أبناء النادي الصاعدين».
وبين رائد المرزوق أن مسابقة كأس «ديار المحرق» ستكون محطة مكملة لإعداد وتجهيز فريقه للموسم الرياضي، حيث أن غالبية اللاعبين لم يصلوا للجاهزية المطلوبة «بدنيًا وفنيًا» للتنافس والاحتكاك، ويحتاج الى وقت أطول وخصوصًا أن بداية الإعداد كانت في بداية أكتوبر الماضي وهي فترة قصيرة للغاية لتجهيز اللاعبين الذين كانوا في مرحلة توقف دامت 5 أشهر تقريبًا.
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