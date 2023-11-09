2 ديسمبر السوبر ((الإماراتي البحريني))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي مجيد الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن نادي الشارقة الإماراتي أن يوم 2 ديسمبر المقبل سيكون موعدًا لإقامة السوبر «الإماراتي البحريني» لكرة اليد للموسم الرياضي 2023/2024.
وستستضيف صالة نادي الشارقة النسخة السادسة من كأس السوبر الإماراتي البحريني، والذي سيكون طرفه بطلا السوبر كلا الطرفين وهما الشارقة والنجمة. وسبق للشارقة الظفر بكأس هذه البطولة وذلك في العام 2019 بعد فوزه على باربار، وفي المقابل يتسيد فريق النجمة هذه البطولة بأربع ألقاب حصدها في الأعوام 2017 و2018 و2021 و2022.
وبحسب الاتفاقية بين الاتحادين الإماراتي والبحريني تقام مباراة السوبر البحريني الإماراتي بالتناوب في كل عام.
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