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2 ديسمبر السوبر ((الإماراتي البحريني))

11/9/2023 7:21:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬مجيد الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00


أعلن‭ ‬نادي‭ ‬الشارقة‭ ‬الإماراتي‭ ‬أن‭ ‬يوم‭ ‬2‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل‭ ‬سيكون‭ ‬موعدًا‭ ‬لإقامة‭ ‬السوبر‭ ‬‮«‬الإماراتي‭ ‬البحريني‮»‬‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2023‭/‬2024‭.‬

وستستضيف‭ ‬صالة‭ ‬نادي‭ ‬الشارقة‭ ‬النسخة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬الإماراتي‭ ‬البحريني،‭ ‬والذي‭ ‬سيكون‭ ‬طرفه‭ ‬بطلا‭ ‬السوبر‭ ‬كلا‭ ‬الطرفين‭ ‬وهما‭ ‬الشارقة‭ ‬والنجمة‭. ‬وسبق‭ ‬للشارقة‭ ‬الظفر‭ ‬بكأس‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2019‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬باربار،‭ ‬وفي‭ ‬المقابل‭ ‬يتسيد‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬بأربع‭ ‬ألقاب‭ ‬حصدها‭ ‬في‭ ‬الأعوام‭ ‬2017‭ ‬و2018‭ ‬و2021‭ ‬و2022‭.‬

وبحسب‭ ‬الاتفاقية‭ ‬بين‭ ‬الاتحادين‭ ‬الإماراتي‭ ‬والبحريني‭ ‬تقام‭ ‬مباراة‭ ‬السوبر‭ ‬البحريني‭ ‬الإماراتي‭ ‬بالتناوب‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬عام‭.‬

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