((أحمد جان)) لـ((أخبار الخليج الرياضي)):دخلنا مرحلة الإعداد التكتيكي لمواجهة الكويت

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كتب‭: ‬أحمد‭ ‬الذهبة





أكد‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬أحمد‭ ‬جان‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بنادي‭ ‬المحرق‭ ‬لأخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‭ ‬ان‭ ‬استعدادات‭ ‬فريقه‭ ‬جيدة‭ ‬لمواجهة‭ ‬نظيره‭ ‬فريق‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي‭ ‬بتاريخ‭ ‬13‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬والتي‭ ‬تقام‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬انطلاق‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬دوري‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ( ‬السوبر‭ ‬ليغ‭) ‬عن‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭.‬

وبين‭ ‬ان‭ ‬التركيز‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬التدريبات‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬التكتيكي‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬خلق‭ ‬أفضل‭ ‬الفرص‭ ‬لتسيير‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬الفريق‭.‬

واعترف‭ ‬أحمد‭ ‬جان‭ ‬ان‭ ‬فريق‭ ‬الكويت‭ ‬من‭ ‬اقوى‭ ‬الفرق‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬غير‭ ‬ان‭ ‬الحظوظ‭ ‬متوازنة‭ ‬والأوراق‭ ‬مكشوفة‭ ‬وان‭ ‬الفريق‭ ‬الذي‭ ‬سيركز‭ ‬أكثر‭ ‬سيفوز‭ ‬في‭ ‬المباراة،‭ ‬يذكر‭ ‬ان‭ ‬المحرق‭ ‬واجه‭ ‬الكويت‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭ ‬وقد‭ ‬خسر‭ ‬اللقاء‭.‬

وتابع‭: ‬هدفنا‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬مرحلة‭ ‬متقدمة‭ ‬وتشريف‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬البحرينية‭ ‬كما‭ ‬فعل‭ ‬فريق‭ ‬المنامة‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬حقق‭ ‬لقبها‭.‬

وأكد‭ ‬أحمد‭ ‬جان‭ ‬ان‭ ‬مواجهة‭ ‬الكويت‭ ‬بالتأكيد‭ ‬صعبة،‭ ‬فالمنافس‭ ‬يتميز‭ ‬بوجود‭ ‬لاعبين‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬عال‭ ‬لديه‭ ‬سواء‭ ‬الأساسيين‭ ‬وكذلك‭ ‬البدلاء،‭ ‬كما‭ ‬يضم‭ ‬الفريق‭ ‬محترفين‭ ‬أجانب‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬رفيع،‭ ‬ولذلك‭ ‬ينبغي‭ ‬علينا‭ ‬ان‭ ‬نزيد‭ ‬جرعة‭ ‬التركيز،‭ ‬وبالروح‭ ‬القتالية‭ ‬والأداء‭ ‬الجماعي‭ ‬ودعم‭ ‬الجماهير‭ ‬نستطيع‭ ‬ان‭ ‬نحقق‭ ‬النتيجة‭ ‬المرجوة‭.‬

وبين‭ ‬ان‭ ‬المجموعة‭ ‬التي‭ ‬وقع‭ ‬فيها‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬صعبة‭ ‬بوجود‭ ‬أندية‭ ‬أبطال‭ ‬مثل‭ ‬الكويتي‭ ‬والريان‭ ‬القطري‭ ‬والأهلي‭ ‬السعودي،‭ ‬وأكد‭ ‬ان‭ ‬فريقه‭ ‬سيقاتل‭ ‬لتحقيق‭ ‬الانتصارات‭ ‬والتأهل‭ ‬الى‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬وبعدها‭ ‬لكل‭ ‬حادث‭ ‬حديث‭.‬

وحول‭ ‬انضمام‭ ‬النجم‭ ‬محمد‭ ‬حسين‭ ( ‬كمبس‭) ‬وجاهزيته،‭ ‬أوضح‭ ‬أحمد‭ ‬جان‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬اللاعب‭ ‬سيعطي‭ ‬اضافة‭ ‬كبيرة‭ ‬للفريق‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬وصوله‭ ‬الى‭ ‬الجاهزية‭ ‬المطلوبة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬كمبس‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬ليس‭ ‬جاهزا‭ ‬بنسبة‭ ‬100 ‭%‬ ‭ ‬وخصوصا‭ ‬انه‭ ‬عائد‭ ‬من‭ ‬الاصابة‭ ‬وانضم‭ ‬مؤخرا‭ ‬للتدريبات،‭ ‬ولا‭ ‬زال‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬التأهيل،‭ ‬ولكن‭ ‬قد‭ ‬يستطيع‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬دقائق‭ ‬معدودة‭.‬

وأبدى‭ ‬أحمد‭ ‬جان‭ ‬ثقته‭ ‬الكبيرة‭ ‬بالفريق‭ ‬سواء‭ ‬لاعبين‭ ‬محليين‭ ‬أو‭ ‬محترفين‭ ‬أجانب،‭ ‬مؤكدا‭ ‬رضاه‭ ‬التام‭ ‬عن‭ ‬أداء‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬قال‭ ‬أحمد‭ ‬جان‭ ‬ان‭ ‬الصبر‭ ‬مطلوب‭ ‬من‭ ‬الفريق،‭ ‬فالنتائج‭ ‬الايجابية‭ ‬قد‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭ ‬بعد‭ ‬خوض‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬والاحتكاك،‭ ‬وأضاف‭: ‬الفريق‭ ‬تحت‭ ‬الضغط‭ ‬وهو‭ ‬مطالب‭ ‬بالكثير‭ ‬من‭ ‬ادارة‭ ‬النادي‭ ‬والجماهير،‭ ‬ونحن‭ ‬نعمل‭ ‬بكل‭ ‬جهد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬افضل‭ ‬النتائج‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬