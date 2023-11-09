((أحمد جان)) لـ((أخبار الخليج الرياضي)):دخلنا مرحلة الإعداد التكتيكي لمواجهة الكويت

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كتب: أحمد الذهبة
أكد المدرب الوطني أحمد جان مدرب الفريق الأول لكرة السلة بنادي المحرق لأخبار الخليج الرياضي ان استعدادات فريقه جيدة لمواجهة نظيره فريق الكويت الكويتي بتاريخ 13 نوفمبر الجاري والتي تقام على صالة اتحاد السلة بأم الحصم وذلك في انطلاق منافسات بطولة دوري غرب آسيا لكرة السلة ( السوبر ليغ) عن منطقة الخليج.
وبين ان التركيز حاليا في التدريبات على الجانب التكتيكي والعمل على خلق أفضل الفرص لتسيير المباراة في صالح الفريق.
واعترف أحمد جان ان فريق الكويت من اقوى الفرق في منطقة الخليج في الفترة الأخيرة، غير ان الحظوظ متوازنة والأوراق مكشوفة وان الفريق الذي سيركز أكثر سيفوز في المباراة، يذكر ان المحرق واجه الكويت في منافسات البطولة العربية الأخيرة التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة وقد خسر اللقاء.
وتابع: هدفنا من هذه المشاركة الوصول الى مرحلة متقدمة وتشريف كرة السلة البحرينية كما فعل فريق المنامة في النسخة الأولى التي حقق لقبها.
وأكد أحمد جان ان مواجهة الكويت بالتأكيد صعبة، فالمنافس يتميز بوجود لاعبين على مستوى عال لديه سواء الأساسيين وكذلك البدلاء، كما يضم الفريق محترفين أجانب من طراز رفيع، ولذلك ينبغي علينا ان نزيد جرعة التركيز، وبالروح القتالية والأداء الجماعي ودعم الجماهير نستطيع ان نحقق النتيجة المرجوة.
وبين ان المجموعة التي وقع فيها فريق المحرق صعبة بوجود أندية أبطال مثل الكويتي والريان القطري والأهلي السعودي، وأكد ان فريقه سيقاتل لتحقيق الانتصارات والتأهل الى الدور الثاني وبعدها لكل حادث حديث.
وحول انضمام النجم محمد حسين ( كمبس) وجاهزيته، أوضح أحمد جان ان هذا اللاعب سيعطي اضافة كبيرة للفريق في حال وصوله الى الجاهزية المطلوبة، مؤكدا ان كمبس في الوقت الحالي ليس جاهزا بنسبة 100 % وخصوصا انه عائد من الاصابة وانضم مؤخرا للتدريبات، ولا زال في اطار التأهيل، ولكن قد يستطيع المشاركة في دقائق معدودة.
وأبدى أحمد جان ثقته الكبيرة بالفريق سواء لاعبين محليين أو محترفين أجانب، مؤكدا رضاه التام عن أداء اللاعبين في الفترة الماضية.
من جانب آخر قال أحمد جان ان الصبر مطلوب من الفريق، فالنتائج الايجابية قد تأتي في نهاية الموسم بعد خوض المزيد من المباريات والاحتكاك، وأضاف: الفريق تحت الضغط وهو مطالب بالكثير من ادارة النادي والجماهير، ونحن نعمل بكل جهد من أجل تحقيق افضل النتائج في هذا الموسم.
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