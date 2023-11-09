تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي FIAوفد من لجنة الدراغ ريس يشارك في دورة الفاحصين الفنيين بالسعودية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

شارك‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬لجنة‭ ‬سباقات‭ ‬السرعة‭ (‬الدراغ‭ ‬ريس‭) ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للسيارات‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الفحص‭ ‬الفني‭ ‬لسباقات‭ ‬الدراغ‭ ‬ريس‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬للسيارات‭ ‬والدراجات‭ ‬النارية‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات‭ ‬ FIA ‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬اليومين‭ ‬الماضيين‭ ‬بحلبة‭ ‬ديراب‭ ‬بالعاصمة‭ ‬السعودية‭ ‬الرياض‭.‬

وينظم‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬للسيارات‭ ‬والدراجات‭ ‬النارية‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات‭ ‬دورة‭ ‬السكوتينيرنغ‭ (‬الفحص‭ ‬الفني‭) ‬لسباقات‭ ‬الدراغ‭ ‬ريس‭ ‬بحلبة‭ ‬ديراب‭ ‬بالرياض‭ ‬بمشاركة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬البحرين،‭ ‬السعودية‭ ‬عمان‭ ‬والكويت‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الفاحصين‭ ‬الفنيين‭ ‬وجعلهم‭ ‬على‭ ‬بينة‭ ‬بكل‭ ‬مستجدات‭ ‬عالم‭ ‬الفحص‭ ‬الفني‭ ‬لسباقات‭ ‬الدراغ‭ ‬ريس‭ ‬خصوصاً‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬تطوراً‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬مختلف‭ ‬سباقات‭ ‬السيارات‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬وكفاءة‭ ‬المشرفين‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‭.‬

ويمثل‭ ‬الوفد‭ ‬البحريني‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬عبدالغفار‭ ‬البستكي،‭ ‬عادل‭ ‬خميري،‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬العباسي‭ ‬وحبيب‭ ‬صنقور،‭ ‬وحاضر‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬ومختصين‭ ‬في‭ ‬الفحص‭ ‬الفني‭ ‬في‭ ‬سباقات‭ ‬السرعة،‭ ‬وقد‭ ‬أعرب‭ ‬الوفد‭ ‬البحريني‭ ‬عن‭ ‬استفادته‭ ‬الكبيرة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬التي‭ ‬أقامها‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬للسيارات‭ ‬والدراجات‭ ‬النارية‭ ‬وبإشراف‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬والتي‭ ‬تواكب‭ ‬التطور‭ ‬الذي‭ ‬تعيشه‭ ‬سباقات‭ ‬السرعة‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭. ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬كأحد‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬فيما‭ ‬بين‭ ‬الاتحادين‭ ‬البحريني‭ ‬للسيارات‭ ‬والسعودي‭ ‬للسيارات‭ ‬والدراجات‭ ‬النارية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تطوير‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬والكوادر‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬مجالها‭.‬