تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي FIAوفد من لجنة الدراغ ريس يشارك في دورة الفاحصين الفنيين بالسعودية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
شارك وفد من لجنة سباقات السرعة (الدراغ ريس) التابعة للاتحاد البحريني للسيارات في دورة الفحص الفني لسباقات الدراغ ريس التي ينظمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية تحت إشراف الاتحاد الدولي للسيارات FIA والتي أقيمت على مدى اليومين الماضيين بحلبة ديراب بالعاصمة السعودية الرياض.
وينظم الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية تحت إشراف الاتحاد الدولي للسيارات دورة السكوتينيرنغ (الفحص الفني) لسباقات الدراغ ريس بحلبة ديراب بالرياض بمشاركة كل من البحرين، السعودية عمان والكويت وذلك من أجل رفع مستوى الفاحصين الفنيين وجعلهم على بينة بكل مستجدات عالم الفحص الفني لسباقات الدراغ ريس خصوصاً في منطقة الخليج التي تشهد تطوراً كبيرا في إقامة مختلف سباقات السيارات ورفع مستوى وكفاءة المشرفين على هذا الجانب.
ويمثل الوفد البحريني كل من عبدالغفار البستكي، عادل خميري، عبدالعزيز العباسي وحبيب صنقور، وحاضر في الدورة ممثلين عن الاتحاد الدولي ومختصين في الفحص الفني في سباقات السرعة، وقد أعرب الوفد البحريني عن استفادته الكبيرة من هذه الدورة التي أقامها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وبإشراف من الاتحاد الدولي والتي تواكب التطور الذي تعيشه سباقات السرعة على وجه الخصوص في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وتأتي هذه المشاركة كأحد أوجه التعاون فيما بين الاتحادين البحريني للسيارات والسعودي للسيارات والدراجات النارية في مجال تطوير رياضة السيارات والكوادر العاملة في مجالها.
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