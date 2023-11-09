ختام منافسات الزوجياكتمال عقد المتأهلين للمربع الذهبي لفردي بطولة الاتحاد الدولي للتنس للناشئين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

اكتمل‭ ‬عقد‭ ‬المتأهلين‭ ‬إلى‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬فردي‭ ‬الأولاد‭ ‬والفتيات‭ ‬لبطولة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للتنس‭ ‬للناشئين‭ ‬تحت‭ ‬18‭ ‬سنة،‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬للأسبوع‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬وذلك‭ ‬مع‭ ‬ختام‭ ‬منافسات‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬الذي‭ ‬اقيمت‭ ‬مبارياته‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭.‬

وشهدت‭ ‬مباريات‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬مستويات‭ ‬فنية‭ ‬مرتفعة‭ ‬أكد‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬اللاعبين‭ ‬الناشئين‭ ‬موهبتهم‭ ‬الكبيرة‭ ‬وانطلاقتهم‭ ‬القوية‭ ‬نحو‭ ‬عالم‭ ‬الاحتراف‭ ‬في‭ ‬اللعبة‭.‬





فردي‭ ‬الأولاد

في‭ ‬فردي‭ ‬الأولاد،‭ ‬تأهل‭ ‬اللاعب‭ ‬التركي‭ ‬بورا‭ ‬باكيجي‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬للمسابقة‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬الهندي‭ ‬سامبريت‭ ‬شارما‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي،‭ ‬حيث‭ ‬تمكن‭ ‬التركي‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬بالمباراة‭ ‬بنتيجة‭ ‬مجموعتين‭ ‬دون‭ ‬مقابل‭ ‬جاءت‭ ‬نتيجتهما‭ ‬6‭/‬4‭ ‬و6‭/‬1‭.‬

وسيكون‭ ‬اللاعب‭ ‬التركي‭ ‬على‭ ‬موعد‭ ‬مع‭ ‬المصنف‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الأمريكي‭ ‬فينكات‭ ‬ريشي‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬حيث‭ ‬تمكن‭ ‬اللاعب‭ ‬الأمريكي‭ ‬ريشي‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬الروماني‭ ‬ديف‭ ‬كانبرجيمث‭ ‬بنتيجة‭ ‬6/2‭ ‬و4‭/‬3‭ ‬بعد‭ ‬انسحاب‭ ‬اللاعب‭ ‬الروماني‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬بسبب‭ ‬الاصابة‭.‬

وتأهل‭ ‬إلى‭ ‬مواجهة‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬الثانية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬اللاعب‭ ‬البريطاني‭ ‬جوش‭ ‬هينتون‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬الأمريكي‭ ‬فينتشو‭ ‬بلاكندر‭ ‬بنتيجة‭ ‬6/3‭ ‬و6‭/‬4،‭ ‬واللاعب‭ ‬الإسباني‭ ‬أندريس‭ ‬بيريرو‭ ‬الذي‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬تخطي‭ ‬عقبة‭ ‬منافسه‭ ‬الاسترالي‭ ‬رادو‭ ‬كوجوكارو‭ ‬بصعوبة‭ ‬وبنتيجة‭ ‬مجموعتين‭ ‬مقابل‭ ‬مجموعة‭ ‬واحدة‭ ‬جاءت‭ ‬نتائجها‭ ‬6‭/‬1،‭ ‬6‭/‬7‭ ‬و6‭/‬2‭. ‬





فردي‭ ‬الفتيات

وضمن‭ ‬إطار‭ ‬منافسات‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬لفردي‭ ‬الفتيات،‭ ‬ردت‭ ‬اللاعبة‭ ‬المصرية‭ ‬سوزان‭ ‬ملك‭ ‬الدين‭ ‬للاعبة‭ ‬السلوفينية‭ ‬لويزا‭ ‬فوسيل‭ ‬وجردتها‭ ‬من‭ ‬لقب‭ ‬البطولة‭ ‬الذي‭ ‬أحرزته‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬حيث‭ ‬تغلبت‭ ‬عليها‭ ‬بمجموعتين‭ ‬دون‭ ‬مقابل‭ ‬لتصعد‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي،‭ ‬وتتقدم‭ ‬خطوة‭ ‬جديدة‭ ‬نحو‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬البطولة‭.‬

وكانت‭ ‬اللاعبة‭ ‬المصرية‭ ‬خسرت‭ ‬أمام‭ ‬اللاعبة‭ ‬السلوفينية‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬بطولة‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬حيث‭ ‬واذلت‭ ‬اللاعبة‭ ‬لويزا‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬مشوارها‭ ‬وحققت‭ ‬لقب‭ ‬المسابقة‭.‬

وستلتقي‭ ‬اللاعبة‭ ‬المصرية‭ ‬سوزان‭ ‬ملك‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬مع‭ ‬اللاعبة‭ ‬الكازاخستانية‭ ‬أريانا‭ ‬غوغولينا‭ ‬التي‭ ‬تخطت‭ ‬منافستها‭ ‬الروسية‭ ‬ليليا‭ ‬بيسكون‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬بمجموعتين‭ ‬دون‭ ‬مقابل‭ ‬وبنتيجة‭ ‬6‭/‬2‭ ‬و6‭/‬2‭.‬

وفي‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر،‭ ‬ستكون‭ ‬مواجهة‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬الثانية‭ ‬روسية‭ ‬خالصة‭ ‬بتأهل‭ ‬اللاعبتين‭ ‬ألينا‭ ‬سوغومونيان‭ ‬وأرينا‭ ‬ماليغينا‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭.‬

وجاء‭ ‬تأهل‭ ‬اللاعبة‭ ‬ألينا‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الرومانية‭ ‬سيمونا‭ ‬تشوكو،‭ ‬حيث‭ ‬تغلبت‭ ‬عليها‭ ‬بمجموعتين‭ ‬مقابل‭ ‬لاشيء‭ ‬جاءت‭ ‬نتيجتهما‭ ‬6‭/‬4‭ ‬و6‭/‬4‭.‬

فيما‭ ‬جاء‭ ‬تأهل‭ ‬اللاعبة‭ ‬الروسية‭ ‬الأخرى‭ ‬أرينا‭ ‬ماليغينا‭ ‬إلى‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬صعب‭ ‬على‭ ‬اللاعبة‭ ‬الكازاخستانية‭ ‬عايدة‭ ‬عمربيك‭ ‬بمجموعتين‭ ‬مقابل‭ ‬مجموعة‭ ‬واحدة‭ ‬وبنتيجة‭ ‬6‭/‬3،‭ ‬0‭/‬6‭ ‬و6‭/‬4‭.‬





اليوم‭ ‬نهائي‭ ‬الزوجي

وفي‭ ‬مسابقة‭ ‬الزوجي،‭ ‬أقيمت‭ ‬أمس‭ ‬مباريات‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬لزوجي‭ ‬الأولاد‭ ‬والفتيات،‭ ‬حيث‭ ‬تأهل‭ ‬الثنائي‭ ‬التركي‭ ‬بورا‭ ‬باكيجي‭ ‬وجاغان‭ ‬توفيقي‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬بتغلبهما‭ ‬على‭ ‬الثنائي‭ ‬الهندي‭ ‬سامبريت‭ ‬شارما‭ ‬وروكيش‭ ‬سانواني‭ ‬بنتيجة‭ ‬7‭/‬5‭ ‬و6‭/‬1‭.‬

وسيلتقي‭ ‬الفائزان‭ ‬مع‭ ‬الفائز‭ ‬من‭ ‬لقاء‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬الاخر‭ ‬الذي‭ ‬يجمع‭ ‬التركيان‭ ‬أوزان‭ ‬أفانوغلو‭ ‬ومصطفى‭ ‬توباس‭ ‬مع‭ ‬الثنائي‭ ‬الأمريكي‭ ‬فينكت‭ ‬ريشي‭ ‬والروماني‭ ‬ديف‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭.‬

وفي‭ ‬زوجي‭ ‬الفتيات‭ ‬الفتيات‭ ‬تأهلت‭ ‬اللاعبتان‭ ‬لويزا‭ ‬فوسيل‭ ‬وبالافي‭ ‬باتل‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬بفوزهما‭ ‬على‭ ‬اللاعبتان‭ ‬الروسيتان‭ ‬أرينا‭ ‬مالغينا‭ ‬وانستازيا‭ ‬مايكينا‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬3،‭ ‬3‭/‬6‭ ‬و10‭/‬8،‭ ‬وستلتقي‭ ‬الفائزتان‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬مع‭ ‬الفائز‭ ‬من‭ ‬لقاء‭ ‬الكازاخستانيتان‭ ‬أرينا‭ ‬غوغولينا‭ ‬وعايدة‭ ‬عمربيك‭ ‬مع‭ ‬اللاعبتان‭ ‬الرومانية‭ ‬سيمونا‭ ‬تشوكو‭ ‬والنمساوية‭ ‬إيملي‭ ‬ليدرير‭.‬