ختام منافسات الزوجياكتمال عقد المتأهلين للمربع الذهبي لفردي بطولة الاتحاد الدولي للتنس للناشئين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
اكتمل عقد المتأهلين إلى نصف نهائي فردي الأولاد والفتيات لبطولة الاتحاد الدولي للتنس للناشئين تحت 18 سنة، التي ينظمها الاتحاد البحريني للتنس للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك مع ختام منافسات الدور ربع النهائي الذي اقيمت مبارياته يوم أمس الخميس.
وشهدت مباريات الدور ربع النهائي مستويات فنية مرتفعة أكد من خلالها اللاعبين الناشئين موهبتهم الكبيرة وانطلاقتهم القوية نحو عالم الاحتراف في اللعبة.
فردي الأولاد
في فردي الأولاد، تأهل اللاعب التركي بورا باكيجي إلى الدور نصف النهائي للمسابقة بعد فوزه على الهندي سامبريت شارما في مباراة الدور ربع النهائي، حيث تمكن التركي من الفوز بالمباراة بنتيجة مجموعتين دون مقابل جاءت نتيجتهما 6/4 و6/1.
وسيكون اللاعب التركي على موعد مع المصنف الأول في البطولة الأمريكي فينكات ريشي في الدور نصف النهائي، حيث تمكن اللاعب الأمريكي ريشي من الفوز على اللاعب الروماني ديف كانبرجيمث بنتيجة 6/2 و4/3 بعد انسحاب اللاعب الروماني من المباراة بسبب الاصابة.
وتأهل إلى مواجهة الدور نصف النهائي الثانية كل من اللاعب البريطاني جوش هينتون بعد فوزه على الأمريكي فينتشو بلاكندر بنتيجة 6/3 و6/4، واللاعب الإسباني أندريس بيريرو الذي تمكن من تخطي عقبة منافسه الاسترالي رادو كوجوكارو بصعوبة وبنتيجة مجموعتين مقابل مجموعة واحدة جاءت نتائجها 6/1، 6/7 و6/2.
فردي الفتيات
وضمن إطار منافسات الدور ربع النهائي لفردي الفتيات، ردت اللاعبة المصرية سوزان ملك الدين للاعبة السلوفينية لويزا فوسيل وجردتها من لقب البطولة الذي أحرزته الأسبوع الماضي، حيث تغلبت عليها بمجموعتين دون مقابل لتصعد إلى الدور قبل النهائي، وتتقدم خطوة جديدة نحو الحصول على لقب البطولة.
وكانت اللاعبة المصرية خسرت أمام اللاعبة السلوفينية في نصف نهائي بطولة الاسبوع الماضي، حيث واذلت اللاعبة لويزا بعد ذلك مشوارها وحققت لقب المسابقة.
وستلتقي اللاعبة المصرية سوزان ملك في الدور قبل النهائي مع اللاعبة الكازاخستانية أريانا غوغولينا التي تخطت منافستها الروسية ليليا بيسكون في الدور ربع النهائي بمجموعتين دون مقابل وبنتيجة 6/2 و6/2.
وفي الجانب الآخر، ستكون مواجهة الدور قبل النهائي الثانية روسية خالصة بتأهل اللاعبتين ألينا سوغومونيان وأرينا ماليغينا إلى هذا الدور.
وجاء تأهل اللاعبة ألينا على حساب الرومانية سيمونا تشوكو، حيث تغلبت عليها بمجموعتين مقابل لاشيء جاءت نتيجتهما 6/4 و6/4.
فيما جاء تأهل اللاعبة الروسية الأخرى أرينا ماليغينا إلى نصف النهائي بعد فوز صعب على اللاعبة الكازاخستانية عايدة عمربيك بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة وبنتيجة 6/3، 0/6 و6/4.
اليوم نهائي الزوجي
وفي مسابقة الزوجي، أقيمت أمس مباريات الدور نصف النهائي لزوجي الأولاد والفتيات، حيث تأهل الثنائي التركي بورا باكيجي وجاغان توفيقي إلى المباراة النهائية بتغلبهما على الثنائي الهندي سامبريت شارما وروكيش سانواني بنتيجة 7/5 و6/1.
وسيلتقي الفائزان مع الفائز من لقاء نصف النهائي الاخر الذي يجمع التركيان أوزان أفانوغلو ومصطفى توباس مع الثنائي الأمريكي فينكت ريشي والروماني ديف في المباراة النهائية.
وفي زوجي الفتيات الفتيات تأهلت اللاعبتان لويزا فوسيل وبالافي باتل إلى المباراة النهائية بفوزهما على اللاعبتان الروسيتان أرينا مالغينا وانستازيا مايكينا بنتيجة 6/3، 3/6 و10/8، وستلتقي الفائزتان في المباراة النهائية مع الفائز من لقاء الكازاخستانيتان أرينا غوغولينا وعايدة عمربيك مع اللاعبتان الرومانية سيمونا تشوكو والنمساوية إيملي ليدرير.
MENAFN09112023000055011008ID1107404137