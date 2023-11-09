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متابعة خطوات تطبيق برنامج اكتشاف المواهب الدوليسمو الشيخ خليفة بن علي يستقبل المستشار الفني لـ((الفيفا))

11/9/2023 7:21:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

استقبل‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬المستشار‭ ‬الفني‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬الفيفا‭) ‬عن‭ ‬منطقة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬بلحسن‭ ‬ملوش،‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الاتحاد،‭ ‬بحضور‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬المسابقات‭ ‬مهند‭ ‬الأنصاري،‭ ‬والأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬راشد‭ ‬الزعبي،‭ ‬ورئيس‭ ‬قسم‭ ‬الشؤون‭ ‬الفنية‭ ‬بالاتحاد‭ ‬عابد‭ ‬الأنصاري‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬رحب‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬بالمستشار‭ ‬الفني‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬الكرة‭ ‬البحرينية‭ ‬ناقلا‭ ‬له‭ ‬تحيات‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬برئاسة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬معربًا‭ ‬سموه‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬البارز‭ ‬للجهود‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬المستشار‭ ‬بلحسن‭ ‬ملوش،‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬الخبرات‭ ‬التراكمية‭ ‬والتعاون‭ ‬البناء‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬بهدف‭ ‬التطوير‭ ‬الفني،‭ ‬خصوصًا‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الحالية‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬تطبيق‭ ‬الاتحاد‭ ‬لبرنامج‭ ‬اكتشاف‭ ‬المواهب‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬حسب‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية،‭ ‬بما‭ ‬ينعكس‭ ‬إيجابًا‭ ‬على‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬البحرينية،‭ ‬ويحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬التطويرية‭ ‬المنشودة‭.‬

وأكد‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬حريص‭ ‬على‭ ‬تفعيل‭ ‬الجوانب‭ ‬الفنية‭ ‬المختلفة،‭ ‬خاصة‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالمواهب‭ ‬الصغار‭ ‬باعتبارهم‭ ‬اللبنة‭ ‬الأساسية‭ ‬وعماد‭ ‬المستقبل،‭ ‬مشيرًا‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تفعيل‭ ‬الاتحاد‭ ‬لبرنامج‭ ‬اكتشاف‭ ‬المواهب‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الحالية،‭ ‬هو‭ ‬انعكاس‭ ‬لتطلعات‭ ‬الاتحاد‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالعمل‭ ‬الفني‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬المنتخبات‭ ‬أو‭ ‬الأندية‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اكتشاف‭ ‬المواهب‭ ‬وصقلها‭ ‬وتطويرها‭.‬

وشهد‭ ‬الاجتماع‭ ‬متابعة‭ ‬تطبيق‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬لخطوات‭ ‬المشروع،‭ ‬وذلك‭ ‬وفق‭ ‬المتطلبات‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬تصوره‭ ‬المرفوع‭ ‬إلى‭ (‬الفيفا‭) ‬في‭ ‬العام‭ ‬2019‭. ‬وأكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬حاليًا‭ ‬ينظم‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬ورش‭ ‬العمل‭ ‬المطلوبة‭ ‬لمدربي‭ ‬الفئات‭ ‬السنية‭ ‬بالأندية؛‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬أبرز‭ ‬معايير‭ ‬اختيار‭ ‬المواهب،‭ ‬وذلك‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬مدرب‭ ‬المواهب‭ ‬المعتمد‭ ‬في‭ (‬الفيفا‭) ‬كونور‭ ‬مارلين،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تتبع‭ ‬ذلك‭ ‬تجمعات‭ ‬مختلفة‭ ‬للاعبين‭ ‬مواليد‭ ‬الأعوام‭ ‬2008‭ ‬و2009‭ ‬و2010؛‭ ‬لاختيار‭ ‬المواهب‭ ‬الأفضل‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬المدرب‭ ‬كونور،‭ ‬مشيرًا‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬خطة‭ ‬البرنامج‭ ‬تمتد‭ ‬إلى‭ ‬سنتين،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تشتمل‭ ‬خطوات‭ ‬أخرى‭ ‬سيتم‭ ‬تطبيقها‭ ‬لاحقًا‭.‬

وقدم‭ ‬مدرب‭ ‬اكتشاف‭ ‬المواهب‭ ‬في‭ (‬الفيفا‭) ‬كونور‭ ‬مارلين‭ ‬عرضًا‭ ‬موجزًا‭ ‬عن‭ ‬المشروع،‭ ‬كما‭ ‬قدم‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬الشؤون‭ ‬الفنية‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عابد‭ ‬الأنصاري،‭ ‬شرحًا‭ ‬عن‭ ‬الملف‭ ‬الذي‭ ‬تقدم‭ ‬به‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬إلى‭ (‬الفيفا‭)‬،‭ ‬وحصل‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬على‭ ‬الثقة‭ ‬الدولية‭ ‬لتطبيق‭ ‬البرنامج،‭ ‬والذي‭ ‬قدم‭ ‬فيه‭ (‬الفيفا‭) ‬الموافقة‭ ‬إلى‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬والاتحاد‭ ‬اللبناني‭ ‬كأول‭ ‬اتحادين‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬يطبقان‭ ‬البرنامج،‭ ‬إذ‭ ‬اشتمل‭ ‬الملف‭ ‬على‭ ‬معلومات‭ ‬متكاملة‭ ‬عن‭ ‬البيئة‭ ‬الرياضية‭ ‬للفئات‭ ‬السنية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والتي‭ ‬قدم‭ ‬على‭ ‬إثرها‭ (‬الفيفا‭) ‬توصيات‭ ‬مختلفة‭ ‬لتطبيقها‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭ ‬الخاص‭ ‬بدعم‭ ‬مجال‭ ‬اكتشاف‭ ‬المواهب‭.‬

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