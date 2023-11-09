متابعة خطوات تطبيق برنامج اكتشاف المواهب الدوليسمو الشيخ خليفة بن علي يستقبل المستشار الفني لـ((الفيفا))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
استقبل نائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم سمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة، المستشار الفني للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن منطقة غرب آسيا بلحسن ملوش، في مقر الاتحاد، بحضور عضو مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم رئيس لجنة المسابقات مهند الأنصاري، والأمين العام للاتحاد البحريني لكرة القدم راشد الزعبي، ورئيس قسم الشؤون الفنية بالاتحاد عابد الأنصاري.
وخلال اللقاء، رحب سمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة، بالمستشار الفني للاتحاد الدولي في بيت الكرة البحرينية ناقلا له تحيات مجلس الإدارة برئاسة رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، معربًا سموه عن تقديره البارز للجهود التي يبذلها المستشار بلحسن ملوش، في نقل الخبرات التراكمية والتعاون البناء مع الاتحاد بهدف التطوير الفني، خصوصًا في المرحلة الحالية التي تشهد تطبيق الاتحاد لبرنامج اكتشاف المواهب في كرة القدم حسب المعايير الدولية، بما ينعكس إيجابًا على كرة القدم البحرينية، ويحقق الأهداف التطويرية المنشودة.
وأكد نائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم سمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة، أن الاتحاد البحريني لكرة القدم حريص على تفعيل الجوانب الفنية المختلفة، خاصة المرتبطة بالمواهب الصغار باعتبارهم اللبنة الأساسية وعماد المستقبل، مشيرًا سموه إلى أن تفعيل الاتحاد لبرنامج اكتشاف المواهب تحت إشراف الاتحاد الدولي خلال الفترة الحالية، هو انعكاس لتطلعات الاتحاد الرامية إلى الارتقاء بالعمل الفني سواء في المنتخبات أو الأندية الوطنية من خلال اكتشاف المواهب وصقلها وتطويرها.
وشهد الاجتماع متابعة تطبيق الاتحاد البحريني لكرة القدم لخطوات المشروع، وذلك وفق المتطلبات التي قدمها الاتحاد في تصوره المرفوع إلى (الفيفا) في العام 2019. وأكد سمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة، أن الاتحاد حاليًا ينظم عددًا من ورش العمل المطلوبة لمدربي الفئات السنية بالأندية؛ للتعرف على أبرز معايير اختيار المواهب، وذلك تحت إشراف مدرب المواهب المعتمد في (الفيفا) كونور مارلين، على أن تتبع ذلك تجمعات مختلفة للاعبين مواليد الأعوام 2008 و2009 و2010؛ لاختيار المواهب الأفضل تحت إشراف المدرب كونور، مشيرًا سموه إلى أن خطة البرنامج تمتد إلى سنتين، على أن تشتمل خطوات أخرى سيتم تطبيقها لاحقًا.
وقدم مدرب اكتشاف المواهب في (الفيفا) كونور مارلين عرضًا موجزًا عن المشروع، كما قدم رئيس قسم الشؤون الفنية بالاتحاد البحريني لكرة القدم عابد الأنصاري، شرحًا عن الملف الذي تقدم به الاتحاد البحريني إلى (الفيفا)، وحصل من خلاله على الثقة الدولية لتطبيق البرنامج، والذي قدم فيه (الفيفا) الموافقة إلى الاتحاد البحريني والاتحاد اللبناني كأول اتحادين في منطقة غرب آسيا يطبقان البرنامج، إذ اشتمل الملف على معلومات متكاملة عن البيئة الرياضية للفئات السنية في مملكة البحرين، والتي قدم على إثرها (الفيفا) توصيات مختلفة لتطبيقها في البرنامج الخاص بدعم مجال اكتشاف المواهب.
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