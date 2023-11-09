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الجولة الثالثة من دوري عيسى بن راشد أوفت بعهودها (2)اهتــزاز اســتقبال أطــراف المحــرق يحــتاج إلـى وقــفة

11/9/2023 7:21:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قراءة‭: ‬علي‭ ‬ميرزا الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كانت‭ ‬قراءتنا‭ ‬في‭ ‬محلها‭ ‬عندما‭ ‬قلنا‭ ‬في‭ ‬صبيحة‭ ‬مباراة‭ ‬النصر‭ ‬والأهلي‭ ‬إنّ‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬ربما‭ ‬لا‭ ‬تكون‭ ‬مباراة‭ ‬الجولة‭ ‬وحدها‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬لأنّ‭ ‬هناك‭ ‬على‭ ‬الضفة‭ ‬الأخرى‭ ‬مواجهة‭ ‬أخرى‭ ‬تجمع‭ ‬المحرق‭ ‬والنبيه‭ ‬صالح‭ ‬وربما‭ ‬هذه‭ ‬الأخيرة‭ ‬تسحب‭ ‬البساط‭ ‬من‭ ‬الأولى،‭ ‬وجاءت‭ ‬المباراتان‭ ‬هما‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬بل‭ ‬خلال‭ ‬الجولات‭ ‬الثلاث‭ ‬إن‭ ‬صحّ‭ ‬التعبير،‭ ‬مررنا‭ ‬فنيا‭ ‬وتحليليا‭ ‬في‭ ‬الحلقة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬لقاء‭ ‬الأهلي‭ ‬والنصر،‭ ‬واليوم‭ ‬نتوقف‭ ‬عند‭ ‬محطة‭ ‬المحرق‭ ‬والنبيه‭ ‬صالح‭ ‬لنحلل‭ ‬خسارة‭ ‬الأول‭ ‬وانتصار‭ ‬الثاني‭.‬

صدارة‭ ‬أم‭ ‬مفاجأة؟

هكذا‭ ‬جاء‭ ‬عنوان‭ ‬المباراة‭ ‬صبيحة‭ ‬يومها‭: ‬المحرق‭ ‬والنبيه‭ ‬صالح‭.. ‬صدارة‭ ‬أم‭ ‬مفاجأة؟‭ ‬ومقصودنا‭ ‬هل‭ ‬يفوز‭ ‬المحرق‭ ‬ويتصدّر‭ ‬المجموعة،‭ ‬أم‭ ‬يحدث‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬المفاجأة؟‭ ‬ولم‭ ‬يأت‭ ‬هذا‭ ‬العنوان‭ ‬من‭ ‬فراغ،‭ ‬ولكنه‭ ‬وليد‭ ‬متابعة‭ ‬الفريقين‭ ‬خلال‭ ‬الجولتين‭ ‬السابقتين‭ ‬على‭ ‬مواجهتهما،‭ ‬فحقّق‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬المفاجأة‭ ‬وتصدّر‭.‬


أداء‭ ‬مثالي‭ ‬لم‭ ‬يستمر

من‭ ‬شاهد‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬الصعوبة‭ ‬بمكان‭ ‬يصدّق‭ ‬أن‭ ‬المحرق‭ ‬خسر‭ ‬المواجهة،‭ ‬إذ‭ ‬قدّم‭ ‬زملاء‭ ‬محمود‭ ‬العافية‭ ‬كابتن‭ ‬الفريق‭ ‬مردودا‭ ‬أقرب‭ ‬إلى‭ ‬المثالية‭ ‬جراء‭ ‬الإرسال‭ ‬الهجومي‭ ‬أو‭ ‬الموجّه‭ ‬الذي‭ ‬زلزل‭ ‬به‭ ‬المحرق‭ ‬استقبال‭ ‬النبيه‭ ‬صالح،‭ ‬وسهل‭ ‬مأمورية‭ ‬حوائط‭ ‬صد‭ ‬رفاق‭ ‬العافية‭.‬


المحرّق‭ ‬يشرب‭ ‬من‭ ‬الكأس‭ ‬نفسه

سبحان‭ ‬مغير‭ ‬الأحوال،‭ ‬إذ‭ ‬بدا‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬مغايرا‭ ‬عما‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬إذ‭ ‬شرب‭ ‬لاعبوه‭ ‬من‭ ‬الكأس‭ ‬نفسه‭ ‬الذي‭ ‬شرب‭ ‬منه‭ ‬النبيه‭ ‬صالح،‭ ‬وعرف‭ ‬لاعبو‭ ‬الأخير‭ ‬كيف‭ ‬يفسدون‭ ‬ويهزون‭ ‬استقبال‭ ‬الكرة‭ ‬الأولى‭ ‬عند‭ ‬منافسهم،‭ ‬وكان‭ ‬زملاء‭ ‬حسين‭ ‬عاشور‭ ‬كابتن‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬هم‭ ‬أصحاب‭ ‬الكلمة‭ ‬في‭ ‬الشوط،‭ ‬إذ‭ ‬عاد‭ ‬الاستقرار‭ ‬والهدوء‭ ‬إلى‭ ‬الكرة‭ ‬الأولى‭.‬


تصرّف‭ ‬في‭ ‬مكانه

عندما‭ ‬وجد‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬إليقيتا‭ ‬مدرب‭ ‬الأهلي‭ ‬لاعبه‭ ‬المصري‭ ‬أبو‭ ‬السعود‭ ‬فاقدا‭ ‬أهلية‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬الملعب‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬النصر‭ ‬لم‭ ‬يتوان‭ ‬من‭ ‬سحبه‭ ‬والنتيجة‭ ‬16‭-‬10‭ ‬إبان‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬ويعوضه‭ ‬بزميله‭ ‬سيد‭ ‬محمود‭ ‬العبار،‭ ‬ويتكرّر‭ ‬السيناريو‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬المحرق‭ ‬والنبيه‭ ‬صالح‭ ‬عندما‭ ‬وجد‭ ‬الكابتن‭ ‬فؤاد‭ ‬عبدالواحد‭ ‬مدرب‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬أنّ‭ ‬لاعبه‭ ‬النيجيري‭ ‬‮«‬أويديبو‮»‬‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬في‭ ‬أحسن‭ ‬حالاته‭ ‬الفنية‭ ‬فاستبدله‭ ‬مع‭ ‬مطلع‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬بزميله‭ ‬جعفر‭ ‬صادق‭ ‬وهذا‭ ‬التغيير‭ ‬الذي‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬وقته‭ ‬كان‭ ‬بداية‭ ‬الانطلاقة‭ ‬وفوقان‭ ‬لاعبي‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬من‭ ‬غفوة‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭.‬


سيد‭ ‬هاشم‭ ‬ومحمد‭ ‬جاسم‭ ‬يتفوقان

قدم‭ ‬سيد‭ ‬هاشم‭ ‬سيد‭ ‬عيسى‭ ‬أمام‭ ‬المحرق‭ ‬أفضل‭ ‬المباريات‭ ‬التي‭ ‬شاهدتها‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬المحلي‭ ‬والمنتخبات،‭ ‬إذ‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬فريقه‭ ‬أو‭ ‬المنتخب‭ ‬يحتاج‭ ‬إليه‭ ‬تراه‭ ‬يخطئ،‭ ‬بينما‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الأخير‭ ‬كان‭ ‬صمّام‭ ‬الأمان‭ ‬لفريقه،‭ ‬إذ‭ ‬ظهر‭ ‬سيد‭ ‬هاشم‭ ‬مثاليا‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الهجومي،‭ ‬وأخذ‭ ‬يسرح‭ ‬ويمرح‭ ‬على‭ ‬الشبكة،‭ ‬ولم‭ ‬تستطع‭ ‬حوائط‭ ‬صد‭ ‬المحرق‭ ‬إيقافه،‭ ‬وكان‭ ‬أحد‭ ‬أوراق‭ ‬الانتصار‭.‬

ولم‭ ‬يكن‭ ‬زميله‭ ‬محمد‭ ‬جاسم‭ ‬بأقل‭ ‬شأنا،‭ ‬إذ‭ ‬كراته‭ ‬الساحقة‭ ‬على‭ ‬مشارف‭ ‬منطقة‭ ‬الأمتار‭ ‬الثلاثة‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬المحرق‭ ‬كانت‭ ‬شاهدة‭ ‬على‭ ‬تميزه،‭ ‬إذ‭ ‬كان‭ ‬حوائط‭ ‬الصد‭ ‬وتخفيف‭ ‬هجوم‭ ‬المحرق،‭ ‬وانضم‭ ‬لهما‭ ‬علي‭ ‬عبد‭ ‬الواحد‭ ‬وحسين‭ ‬عاشور‭ ‬هذا‭ ‬الأخير‭ ‬الذي‭ ‬انشغل‭ ‬كثيرا‭ ‬بالاستقبال‭.‬


أطراف‭ ‬المحرق‭ ‬والاستقبال

وضح‭ ‬جليا‭ ‬أنّ‭ ‬الأشواط‭ ‬الخمسة‭ ‬التي‭ ‬خاضها‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬قد‭ ‬كشفت‭ ‬اهتزاز‭ ‬الكرة‭ ‬الأولى‭ ‬عند‭ ‬ضاربي‭ ‬الأطراف‭ ‬مجيد‭ ‬سيد‭ ‬محمد‭ ‬كاظم‭ ‬وأحمد‭ ‬عيسى‭ ‬اللذين‭ ‬ركزا‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬إرسالاته‭ ‬على‭ ‬استقبالهما،‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬خلخلتهما،‭ ‬واضطرّ‭ ‬محمود‭ ‬العافية‭ ‬كثيرا‭ ‬إلى‭ ‬الركض‭ ‬وراء‭ ‬الكرة‭ ‬وإرغامه‭ ‬على‭ ‬اللعب‭ ‬المفتوح‭ ‬المقروء‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬تنشيط‭ ‬ضاربي‭ ‬مركز3،‭ ‬فغياب‭ ‬استقرار‭ ‬الكرة‭ ‬الأولى‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬أسباب‭ ‬الخسارة‭.‬


تفكّك‭ ‬حوائط‭ ‬الصد

تفكك‭ ‬حوائط‭ ‬الصد‭ ‬اضطرّ‭ ‬معه‭ ‬مدرب‭ ‬المحرق‭ ‬الكابتن‭ ‬ياسين‭ ‬الميل‭ ‬إلى‭ ‬ضرب‭ ‬أخماس‭ ‬في‭ ‬أسداس‭ ‬رغم‭ ‬تعليماته‭ ‬المهموسة‭ ‬والمسموعة‭ ‬للاعبيه‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن،‭ ‬ورغم‭ ‬وجود‭ ‬حوائط‭ ‬الصد‭ ‬الثنائية‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭ ‬لغياب‭ ‬القراءة‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬وبطء‭ ‬التصرف‭ ‬والحركة‭ ‬وردّة‭ ‬الفعل‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬رغم‭ ‬بعض‭ ‬محاولات‭ ‬عباس‭ ‬الخباز‭ ‬الناجحة،‭ ‬وإلا‭ ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬جعل‭ ‬التفوق‭ ‬الهجومي‭ ‬يصبّ‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬النبيه‭ ‬صالح؟


تغيير‭ ‬متأخر

مشاركة‭ ‬حسين‭ ‬علي‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬جاءت‭ ‬متأخرة‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الأخير‭ ‬مصابا‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬جاهز‭ ‬فهذا‭ ‬شأن‭ ‬آخر،‭ ‬إذ‭ ‬كان‭ ‬واضحا‭ ‬أنّ‭ ‬زميله‭ ‬علي‭ ‬الصيرفي‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬في‭ ‬حالته‭ ‬الطبيعية‭ ‬رغم‭ ‬الهدوء‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬كعادته‭.‬


أخطاء‭ ‬هجومية

وقع‭ ‬ضاربو‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬مطب‭ ‬الخطأ‭ ‬الهجومي‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬كان‭ ‬الفريق‭ ‬يحتاج‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬الخطأ،‭ ‬ولولا‭ ‬استعجال‭ ‬لاعبي‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الفاصل‭ ‬لخرجوا‭ ‬بنتيجة‭ ‬عريضة‭ ‬لا‭ ‬تتناسب‭ ‬وسمعة‭ ‬المحرق،‭ ‬إذ‭ ‬وصل‭ ‬الفارق‭ ‬إلى‭ ‬خمس‭ ‬نقاط‭ ‬10‭-‬5‭.‬


حديث‭ ‬الجميع

الكرة‭ ‬التي‭ ‬صوبها‭ ‬لاعب‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الفاصل‭ ‬لامست‭ ‬أرضية‭ ‬الملعب‭ ‬غير‭ ‬أنّ‭ ‬طاقم‭ ‬التحكيم‭ ‬أعطى‭ ‬استمرارية‭ ‬تداول‭ ‬الكرة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬في‭ ‬قراره‭.. ‬هذه‭ ‬اللقطة‭ ‬باتت‭ ‬حديث‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعية‭ ‬حتى‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الاهتمام‭ ‬باللعبة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬


حسين‭ ‬منصور‭.. ‬اهدأ

دائما‭ ‬ما‭ ‬يطالب‭ ‬الفنيون‭ ‬ومدربو‭ ‬الأندية‭ ‬والمنتخبات‭ ‬صانعي‭ ‬الألعاب‭ ‬بلزوم‭ ‬الهدوء،‭ ‬لأنّ‭ ‬شغل‭ ‬المباراة‭ ‬كله‭ ‬بل‭ ‬شغل‭ ‬الفريق‭ ‬والجهاز‭ ‬الفني‭ ‬كله‭ ‬على‭ ‬عاتقهم،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬نريده‭ ‬من‭ ‬صانع‭ ‬ألعاب‭ ‬طائرة‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬حسين‭ ‬منصور‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬عليه،‭ ‬إذ‭ ‬بدا‭ ‬خارجا‭ ‬عن‭ ‬النص‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬ما‭ ‬اضطرّ‭ ‬حكم‭ ‬المباراة‭ ‬إلى‭ ‬إشهار‭ ‬بطاقته‭ ‬الملوّنة‭ ‬إليه،‭ ‬فصانع‭ ‬الألعاب‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬أهدأ‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬الصالة‭ ‬وليس‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬وحدها،‭ ‬لأنه‭ ‬عندما‭ ‬يفلت‭ (‬راح‭ ‬يخرّب‭ ‬الدنيا‭).‬

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