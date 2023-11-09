خلال المؤتمر الصحفي في فندق جراند سويس بيلالبحرين تحتضن أكبر فعالية لأسبوع بريف الدولي للقتال 2023

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
عُقد يوم «الأربعاء» بفندق جراند سويس بيل هوتيل المؤتمر الصحافي الخاص لأسبوع بريف الدولي للقتال 2023، والذي تحتضنه مملكة البحرين تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، والذي تنظمه منظمة بريف
BRAVE COMBAT FEDERATION
بالتعاون مع الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة
BMMAF
والاتحاد الآسيوي لفنون القتال المختلطة وبالشراكة مع الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة
IMMAF
في الفترة 5- 16 ديسمبر المقبل على صالة مدينة خليفة الرياضية.
وشهد المؤتمر الصحافي حضور رئيس منظمة بريف السيد محمد شاهد ورئيس الاتحادين البحريني والآسيوي لفنون القتال المختلطة السيد محمد علي قمبر، ولفيف من الأسرة الإعلامية البحرينية والخليجية وممثلين عن وسائل الإعلام الأجنبية.
حدث تاريخي
وبهذه المناسبة، قال رئيس منظمة بريف السيد محمد شاهد: «إن مملكة البحرين على موعد مع حدث تاريخي باحتضانها لأكبر فعالية لأسبوع بريف الدولي للقتال هذا العام، والذي تتزامن إقامته مع الأعياد الوطنية لمملكة البحرين في ديسمبر المقبل. حيث تحتضن البحرين 3 نسخ من بطولات
BRAVE CF
لفنون القتال المختلطة للمحترفين وهي
BRAVE CF 77
والتي تقام يوم 5 ديسمبر، و
BRAVE CF 79
والتي تقام يوم 8 ديسمبر و BRAVE CF 80
والتي تقام يوم 15 ديسمبر. كما ستشهد الفعالية إقامة النسخة الرابعة من بطولة آسيا لفنون القتال المختلطة للهواة».
وتابع قائلا: «إن مملكة البحرين والتي تعد موطن الرياضات القتالية بفضل الرؤية التي رسمها سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، والتي عززت من المكانة المرموقة للبحرين على خارطة الرياضة العالمية، قد وضعتها في مقدمة الدول على مستوى هذه الألعاب، حيث استطاعت المملكة أن تحقق العديد من النجاحات على صعيد رياضة فنون القتال المختلطة
MMA
والتي دفع بها أن تكون في طليعة الدول ليس فقط على مستوى دول المنطقة فحسب بل على مستوى القاري والدولي».
ماركة بحرينية مسجلة
وأضاف «أن بطولة
BRAVE CF
التي انطلقت في 23 سبتمبر 2016 بفضل رؤية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، قد استطاعت أن تحقق العديد من النجاحات، لتصبح ماركة بحرينية مسجلة في سماء رياضة فنون القتال المختلطة على مستوى المحترفين، مشيرا إلى بطولة
BRAVE CF
قد نجحت في التأثير ورسم صورة إيجابية لمملكة البحرين على الأوساط العالمية، من خلال أهدافها في التوسع العالمي عبر إقامة هذه البطولة في 29 محطة متمثلة في مدن وعواصم العالم، وأن ستواصل هذا التوسع في العالم وتحديدا من خلال إقامة النسخة 75 التي ستحتضنها إسبانيا في نوفمبر الجاري لتكون المحطة 30، مشيرا إلى أن بطولة
BRAVE CF
قد تمكنت من تحطيم الأرقام القياسية على مستوى الانتشار العالمي وعدد المشاهدات في أقل من 7 أعوام على ولادة هذه البطولة، مؤكدا في الوقت ذاته أن منظمة بريف تسعى لمواصلة تسجيل أفضل الأرقام عبر هذه البطولة والتي تترجم أهداف وتطلعات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، في أن تكون هذه البطولة البحرينية ذات الصبغة العالمية في المقدمة دائما».
داعمة للاعبين البحرينيين
وأشار رئيس منظمة بريف إلى أن بطولة
BRAVE CF
ومنذ انطلاقتها حرصت على دعم اللاعب البحريني ليشق طريقه نحو الاحتراف في رياضة فنون القتال المختلطة، حيث منحت الفرصة للعديد من اللاعبين البحرينيين للمشاركة في منافساتها، كاللاعب البحريني المحترف حمزة الكوهجي واللاعب البحريني المحترف حسين عياد وغيرهم من اللاعبين البحرينيين، الذين يسعون للدخول إلى عالم الاحتراف في رياضة
MMA
من بوابة
BRAVE CF ، متمنيا لجميع اللاعبين البحرينيين النجاح والتوفيق في مشوارهم الرياضي.
أول دولة عربية
من جهته، قال رئيس الاتحادين البحريني والآسيوي لفنون القتال المختلطة السيد محمد علي قمبر: «إن مملكة البحرين ستحظى بتنظيم النسخة الرابعة لبطولة آسيا لفنون القتال المختلطة، حيث ستكون أول دولة خليجية وعربية تحتضن منافسات هذه البطولة، بعد إقامة النسخة الأولى في سنغافورة، والنسخة الثانية في تايلند والنسخة الثالثة في طاجاكستان. كما ستشهد هذه البطولة إقامة أول نسخة لبطولة آسيا للشباب تحت 18 عاما»، مؤكدا ان باب التسجيل لا يزال مفتوحا، متوقعا مشاركة أكثر من 17 دولة على مستوى القارة في هذا الحدث، مشيرا إلى أن الاتحاد الآسيوي أنهى كافة التحضيرات لتنظيم هذا الحدث على أرض البحرين.
أكبر وفد في تاريخ
MMA
البحرينية
وقال: «إن البحرين ستشارك بأكبر وفد في تاريخها على مستوى رياضة فنون القتال المختلطة، حيث يضم وفد المنتخب الوطني 45 رياضيا ورياضية سيتنافسون في مختلف الأوزان في هذا التجمع الرياضي القاري. حيث نتطلع لتسجيل حضور مميز في هذه البطولة»، موضحا أن فنون القتال المختلطة البحرينية استطاعت أن تسجل العديد من الإنجازات القارية والدولية، كان آخرها حصدها للقب بطولة العالم وتربعها على تصنيف الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة
IMMAF ، إلى جانب الإشراف ومن خلال كوادرها الوطنية على تنظيم بطولات الاتحاد الدولي في عام 2022 وحتى هذا العام، والتي يعكس ما وصلت إليه البحرين من تطور وتقدم على مستوى هذه الرياضة.
جائزة بريف للإعلام
وشهد المؤتمر الصحافي الإعلان عن جائزة بريف للإعلام، والتي تعد أول جائزة من نوعها تخصصها منظمة رياضية متخصصة في رياضة فنون القتال المختلطة للمحترفين لدعم الإعلام الرياضي، والذي يعكس حرص منظمة بريف في تعزيز شراكتها مع وسائل الإعلام، بهدف خلق أجواء تنافسية في مجال الإعلام الرياضي، والذي يعزز كذلك من دور الإعلام كشريك رئيسي لدعم أنشطة وفعاليات منظمة بريف، بما يحقق أهداف المنظمة التي ترتكز في الترويج لمملكة البحرين كدولة حاضنة وموطن للألعاب القتالية، وأنها ستكون دائما في مقدمة الدول في هذه الرياضات لاسيما رياضة فنون القتال المختلطة.
وقد حددت منظمة بريف 3 فئات في هذه الجائزة، الفئة الأولى: أفضل تغطية صحافية، والفئة الثانية: أفضل محتوى بوسائل التواصل الاجتماعي، والفئة الثالثة: أفضل صورة، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل جوائز هذه الجائزة لاحقا.
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