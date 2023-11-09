خلال المؤتمر الصحفي في فندق جراند سويس بيلالبحرين تحتضن أكبر فعالية لأسبوع بريف الدولي للقتال 2023

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

عُقد‭ ‬يوم‭ ‬‮«‬الأربعاء‮»‬‭ ‬بفندق‭ ‬جراند‭ ‬سويس‭ ‬بيل‭ ‬هوتيل‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحافي‭ ‬الخاص‭ ‬لأسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭ ‬2023،‭ ‬والذي‭ ‬تحتضنه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الاعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬والذي‭ ‬تنظمه‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‮

‬ BRAVE ‭ ‬ COMBAT ‭ ‬ FEDERATION ‮

‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‮

‬ BMMAF ‮

‬والاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬وبالشراكة‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‮

‬ IMMAF ‮

‬في‭ ‬الفترة‭ ‬5‭- ‬16‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭.‬

وشهد‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحافي‭ ‬حضور‭ ‬رئيس‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬شاهد‭ ‬ورئيس‭ ‬الاتحادين‭ ‬البحريني‭ ‬والآسيوي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬قمبر،‭ ‬ولفيف‭ ‬من‭ ‬الأسرة‭ ‬الإعلامية‭ ‬البحرينية‭ ‬والخليجية‭ ‬وممثلين‭ ‬عن‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الأجنبية‭.‬





حدث‭ ‬تاريخي

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬شاهد‭: ‬‮«‬إن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬موعد‭ ‬مع‭ ‬حدث‭ ‬تاريخي‭ ‬باحتضانها‭ ‬لأكبر‭ ‬فعالية‭ ‬لأسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬والذي‭ ‬تتزامن‭ ‬إقامته‭ ‬مع‭ ‬الأعياد‭ ‬الوطنية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل‭. ‬حيث‭ ‬تحتضن‭ ‬البحرين‭ ‬3‭ ‬نسخ‭ ‬من‭ ‬بطولات‮

‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‮

‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬للمحترفين‭ ‬وهي‮

‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬77‮

‬والتي‭ ‬تقام‭ ‬يوم‭ ‬5‭ ‬ديسمبر،‭ ‬و‮

‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬79‮

‬والتي‭ ‬تقام‭ ‬يوم‭ ‬8‭ ‬ديسمبر‭ ‬و BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬80‮

‬والتي‭ ‬تقام‭ ‬يوم‭ ‬15‭ ‬ديسمبر‭. ‬كما‭ ‬ستشهد‭ ‬الفعالية‭ ‬إقامة‭ ‬النسخة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬آسيا‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬للهواة‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬إن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والتي‭ ‬تعد‭ ‬موطن‭ ‬الرياضات‭ ‬القتالية‭ ‬بفضل‭ ‬الرؤية‭ ‬التي‭ ‬رسمها‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬والتي‭ ‬عززت‭ ‬من‭ ‬المكانة‭ ‬المرموقة‭ ‬للبحرين‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬الرياضة‭ ‬العالمية،‭ ‬قد‭ ‬وضعتها‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬الدول‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬هذه‭ ‬الألعاب،‭ ‬حيث‭ ‬استطاعت‭ ‬المملكة‭ ‬أن‭ ‬تحقق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‮

‬ MMA ‮

‬والتي‭ ‬دفع‭ ‬بها‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬في‭ ‬طليعة‭ ‬الدول‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬فحسب‭ ‬بل‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬القاري‭ ‬والدولي‮»‬‭.‬

ماركة‭ ‬بحرينية‭ ‬مسجلة

وأضاف‭ ‬‮«‬أن‭ ‬بطولة‮

‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‮

‬التي‭ ‬انطلقت‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬سبتمبر‭ ‬2016‭ ‬بفضل‭ ‬رؤية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬قد‭ ‬استطاعت‭ ‬أن‭ ‬تحقق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬النجاحات،‭ ‬لتصبح‭ ‬ماركة‭ ‬بحرينية‭ ‬مسجلة‭ ‬في‭ ‬سماء‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المحترفين،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬بطولة‮

‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‮

‬قد‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬التأثير‭ ‬ورسم‭ ‬صورة‭ ‬إيجابية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الأوساط‭ ‬العالمية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أهدافها‭ ‬في‭ ‬التوسع‭ ‬العالمي‭ ‬عبر‭ ‬إقامة‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬محطة‭ ‬متمثلة‭ ‬في‭ ‬مدن‭ ‬وعواصم‭ ‬العالم،‭ ‬وأن‭ ‬ستواصل‭ ‬هذا‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬وتحديدا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إقامة‭ ‬النسخة‭ ‬75‭ ‬التي‭ ‬ستحتضنها‭ ‬إسبانيا‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬لتكون‭ ‬المحطة‭ ‬30،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بطولة‮

‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‮

‬قد‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬تحطيم‭ ‬الأرقام‭ ‬القياسية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الانتشار‭ ‬العالمي‭ ‬وعدد‭ ‬المشاهدات‭ ‬في‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬7‭ ‬أعوام‭ ‬على‭ ‬ولادة‭ ‬هذه‭ ‬البطولة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬أن‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬تسعى‭ ‬لمواصلة‭ ‬تسجيل‭ ‬أفضل‭ ‬الأرقام‭ ‬عبر‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬والتي‭ ‬تترجم‭ ‬أهداف‭ ‬وتطلعات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬البحرينية‭ ‬ذات‭ ‬الصبغة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬المقدمة‭ ‬دائما‮»‬‭.‬

داعمة‭ ‬للاعبين‭ ‬البحرينيين

وأشار‭ ‬رئيس‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بطولة‮

‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‮

‬ومنذ‭ ‬انطلاقتها‭ ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬اللاعب‭ ‬البحريني‭ ‬ليشق‭ ‬طريقه‭ ‬نحو‭ ‬الاحتراف‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة،‭ ‬حيث‭ ‬منحت‭ ‬الفرصة‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬البحرينيين‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬منافساتها،‭ ‬كاللاعب‭ ‬البحريني‭ ‬المحترف‭ ‬حمزة‭ ‬الكوهجي‭ ‬واللاعب‭ ‬البحريني‭ ‬المحترف‭ ‬حسين‭ ‬عياد‭ ‬وغيرهم‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬البحرينيين،‭ ‬الذين‭ ‬يسعون‭ ‬للدخول‭ ‬إلى‭ ‬عالم‭ ‬الاحتراف‭ ‬في‭ ‬رياضة‮

‬ MMA ‮

‬من‭ ‬بوابة‮

‬ BRAVE ‭ ‬ CF ،‭ ‬متمنيا‭ ‬لجميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬البحرينيين‭ ‬النجاح‭ ‬والتوفيق‭ ‬في‭ ‬مشوارهم‭ ‬الرياضي‭.‬





أول‭ ‬دولة‭ ‬عربية

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحادين‭ ‬البحريني‭ ‬والآسيوي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬قمبر‭: ‬‮«‬إن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ستحظى‭ ‬بتنظيم‭ ‬النسخة‭ ‬الرابعة‭ ‬لبطولة‭ ‬آسيا‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة،‭ ‬حيث‭ ‬ستكون‭ ‬أول‭ ‬دولة‭ ‬خليجية‭ ‬وعربية‭ ‬تحتضن‭ ‬منافسات‭ ‬هذه‭ ‬البطولة،‭ ‬بعد‭ ‬إقامة‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬سنغافورة،‭ ‬والنسخة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬تايلند‭ ‬والنسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬طاجاكستان‭. ‬كما‭ ‬ستشهد‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬إقامة‭ ‬أول‭ ‬نسخة‭ ‬لبطولة‭ ‬آسيا‭ ‬للشباب‭ ‬تحت‭ ‬18‭ ‬عاما‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬باب‭ ‬التسجيل‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬مفتوحا،‭ ‬متوقعا‭ ‬مشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬17‭ ‬دولة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬القارة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬أنهى‭ ‬كافة‭ ‬التحضيرات‭ ‬لتنظيم‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬البحرين‭.‬





أكبر‭ ‬وفد‭ ‬في‭ ‬تاريخ‮

‬ MMA ‮

‬البحرينية

وقال‭: ‬‮«‬إن‭ ‬البحرين‭ ‬ستشارك‭ ‬بأكبر‭ ‬وفد‭ ‬في‭ ‬تاريخها‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة،‭ ‬حيث‭ ‬يضم‭ ‬وفد‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬45‭ ‬رياضيا‭ ‬ورياضية‭ ‬سيتنافسون‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الأوزان‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التجمع‭ ‬الرياضي‭ ‬القاري‭. ‬حيث‭ ‬نتطلع‭ ‬لتسجيل‭ ‬حضور‭ ‬مميز‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‮»‬،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬البحرينية‭ ‬استطاعت‭ ‬أن‭ ‬تسجل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬القارية‭ ‬والدولية،‭ ‬كان‭ ‬آخرها‭ ‬حصدها‭ ‬للقب‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬وتربعها‭ ‬على‭ ‬تصنيف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‮

‬ IMMAF ،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الإشراف‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬كوادرها‭ ‬الوطنية‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬بطولات‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬وحتى‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬والتي‭ ‬يعكس‭ ‬ما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬وتقدم‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭.‬





جائزة‭ ‬بريف‭ ‬للإعلام

وشهد‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحافي‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬جائزة‭ ‬بريف‭ ‬للإعلام،‭ ‬والتي‭ ‬تعد‭ ‬أول‭ ‬جائزة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬تخصصها‭ ‬منظمة‭ ‬رياضية‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬للمحترفين‭ ‬لدعم‭ ‬الإعلام‭ ‬الرياضي،‭ ‬والذي‭ ‬يعكس‭ ‬حرص‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬شراكتها‭ ‬مع‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام،‭ ‬بهدف‭ ‬خلق‭ ‬أجواء‭ ‬تنافسية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإعلام‭ ‬الرياضي،‭ ‬والذي‭ ‬يعزز‭ ‬كذلك‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬الإعلام‭ ‬كشريك‭ ‬رئيسي‭ ‬لدعم‭ ‬أنشطة‭ ‬وفعاليات‭ ‬منظمة‭ ‬بريف،‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬أهداف‭ ‬المنظمة‭ ‬التي‭ ‬ترتكز‭ ‬في‭ ‬الترويج‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كدولة‭ ‬حاضنة‭ ‬وموطن‭ ‬للألعاب‭ ‬القتالية،‭ ‬وأنها‭ ‬ستكون‭ ‬دائما‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬الدول‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الرياضات‭ ‬لاسيما‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭.‬

وقد‭ ‬حددت‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬3‭ ‬فئات‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة،‭ ‬الفئة‭ ‬الأولى‭: ‬أفضل‭ ‬تغطية‭ ‬صحافية،‭ ‬والفئة‭ ‬الثانية‭: ‬أفضل‭ ‬محتوى‭ ‬بوسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬والفئة‭ ‬الثالثة‭: ‬أفضل‭ ‬صورة،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬تفاصيل‭ ‬جوائز‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬لاحقا‭.‬