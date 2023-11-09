اليوم في السباق الرابع للخيلصراع قوي على كؤوس عبدالله ناس و((الخليج للتنظيف)) و((التطبيقية))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
ينظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل في الواحدة والربع من ظهر اليوم الجمعة السباق الرابع لهذا الموسم والذي سيقام على كأس المرحوم عبدالله أحمد ناس وكأس ناس المؤسسة وكأس مدينة الخليج للتنظيف وكأس جامعة العلوم التطبيقية وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير.
وسيشهد السباق مشاركة 73 جواداً وسط توقعات بأن يشهد السباق منافسات قوية في ظل تقارب المستويات بين أغلب الجياد المرشحة وأقواها الشوط التاسع مما ينذر بمنافسة مثيرة للفوز بكؤوس السباق.
وستكون الانطلاقة من الشوط الأول الذي سيقام لخيل البحرين العربية الأصيلة المسجلة في «الواهو» مسافة 1200 متر، حيث ستكون المنافسة ثنائية بين الحصانين «الحمداني 1810» لإسطبل فيكتوريوس و«طويسان 1844» لإسطبل الرفاع واللذين يمتلكان الأفضلية من حيث المستوى والنتائج والوحيدين اللذين سبق لهما الفوز بين جياد الشوط.
ويقام الشوط الثاني لجياد سباق التوازن «إنتاج محلي» مسافة 1000 متر مستقيم، ويبرز بين جياد الشوط الفرس «غارة» لإسطبل البستكي التي تألقت بفوزها القوي الأسبوع الماضي وستواجه المنافسة من جانب الحصان «مبلش» لإسطبل النوايف بناء على مستواه ومراكزه المتقدمة الموسم الماضي ويبحث عن فوزه الأول في مشاركته الأولى هذا الموسم.
ويقام الشوط الثالث على كأس المرحوم عبدالله أحمد ناس لجياد سباق التوازن «مستورد» مسافة 1200 متر مستقيم، ويتوقع أن يكون الشوط مفتوحاً للمنافسة لتقارب مستويات عدد من جياد الشوط والتي يبرز منها «تينار» الذي يحمل في رصيده 4 انتصارات، وكذلك الجياد «نيشينز – مياس – نيبتونيان» بناء على جاهزيتها وظهورها الجيد وتحقيقها مراكز متقدمة في مشاركاتها هذا الموسم، كما سيشهد الشوط الظهور الأول للحصان الجديد «طلحة» لإسطبل المحمدية.
ويقام الشوط الرابع لجياد سباق التوازن «إنتاج محلي» مسافة 1400 متر حيث يتوقع أن يشهد منافسة ثنائية بين الحصان «جباره» لإسطبل العفو والذي ظهر بصورة قوية وحقق المركزين الثاني والثالث في مشاركتيه هذا الموسم، والحصان «وهاج» الذي ظهر بصورة جيدة وحقق المركز الثاني في مشاركته الأسبوع الماضي.
ويقام الشوط الخامس للجياد المبتدئات «مستورد» مسافة 1400 متر، وستكون المنافسة مفتوحة لتقارب مستويات جياد الشوط التي حققت مراكز متأخرة وتسعى لتحقيق الفوز الأول في رصيدها.
ويقام الشوط السادس على كأس جامعة العلوم التطبيقية لجياد الدرجة الرابعة والمبتدئات «إنتاج محلي» مسافة 1600 متر، وسيكون الجواد «رايدر أون ذا ستورم» لإسطبل إم أند إي ريسنغ مرشحاً للفوز بع ظهوره بصورة جيدة وتحقيقه الفوز بكأس افتتاح الموسم وفي نفس المسافة وبقيادة نفس الفارس أندرو إيليوت، والمنافسة ستكون من جانب الفرس «فيلا» ملك عبدالله فوزي ناس والتي ظهرت بصورة جيدة وحققت الفوز في مشاركتها الموسم الماضي.
ويقام الشوط السابع على كأس مدينة الخليج للتنظيف لجياد سباق التوازن «مستورد» مسافة 1600 متر، ويبرز من الجياد المشاركة الحصان «كينكس» ملك عيسى محمود الصديقي وبقيادة أنس السيابي بعدما استعاد الحصان مستواه وحقق فوزاً قوياً في مشاركته الأسبوع الماضي وتفوق خلالها على عدد من الجياد المشاركة اليوم من بينها الحصان «مدمن» الذي ظهر بصورة جيدة وحل ثالثاً خلف «كينكس»، بجانب الحصان «المختار ستار» لإسطبل العفو والذي ظهر بصورة جيدة وحل ثانياً بفارق رأس في مشاركته الأسبوع الماضي.
أقوى الأشواط
ويقام الشوط الثامن على كأس ناس المؤسسة لجياد سباق التوازن «مستورد» مسافة 1800 متر، وينتظر أن يشهد الشوط منافسة ثنائية بين الحصان «ترتان شيف» لإسطبل المحمدية بقيادة الفارس المتمرن حسين أصغر، والحصان «لذاع» ملك سمو الشيخ حمد بن عبدالله بن عيسى آل خليفة وبقيادة عبدالله فيصل بناء على مستواهما وتحقيقهما الانتصارات والمراكز الأربعة الأولى خلال مشاركاتهما الموسم الماضي وظهورهما اليوم سيعتمد على مدى جاهزيتهما في مشاركتهما الأولى هذا الموسم.
وستتجه الأضواء نحو الشوط التاسع والأخير الذي سيقام على كأس المرحوم عبدالله أحمد ناس وشركة سارنس ناس الشرق الأوسط للفئة الثانية من جياد الدرجة الأولى «مستورد»
مسافة 1400 متر ، حيث سيشهد مشاركة أقوى جياد سباق اليوم والتي سبق لها تحقيق انتصارات في مشاركاتها والتي يبرز منها الحصان «ميستركان» لإسطبل العاديات وبقيادة الفارس الفرنسي العالمي العائد الى المضمار البحريني جيرالد مووس حيث يسعى لاستعادة انتصارات الحصان بعد تراجعه في مشاركاته الأخيرة الموسم الماضي بجانب الحصان الآخر لنفس الإسطبل «بريث أوف إير» وسيعتمد ظهورهما اليوم على مدى جاهزيتهما ، وسط منافسة من جانب الحصانين «مهمنتو» لإسطبل العفو وبقيادة الفارس الأيرلندي ناثان كروس الذي يشارك للمرة الأولى في السباقات البحرينية و«غوميس» لإسطبل المحمدية واللذين ظهرا بصورة جيدة وحققا المركزين الثاني والرابع في مشاركتهما الأولى هذا الموسم.
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