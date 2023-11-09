Friday, 10 November 2023 05:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اليوم في السباق الرابع للخيلصراع قوي على كؤوس عبدالله ناس و((الخليج للتنظيف)) و((التطبيقية))

11/9/2023 7:21:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ينظم‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬في‭ ‬الواحدة‭ ‬والربع‭ ‬من‭ ‬ظهر‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬السباق‭ ‬الرابع‭ ‬لهذا‭ ‬الموسم‭ ‬والذي‭ ‬سيقام‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬المرحوم‭ ‬عبدالله‭ ‬أحمد‭ ‬ناس‭ ‬وكأس‭ ‬ناس‭ ‬المؤسسة‭ ‬وكأس‭ ‬مدينة‭ ‬الخليج‭ ‬للتنظيف‭ ‬وكأس‭ ‬جامعة‭ ‬العلوم‭ ‬التطبيقية‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬سباق‭ ‬النادي‭ ‬بمنطقة‭ ‬الرفة‭ ‬بالصخير‭. ‬

وسيشهد‭ ‬السباق‭ ‬مشاركة‭ ‬73‭ ‬جواداً‭ ‬وسط‭ ‬توقعات‭ ‬بأن‭ ‬يشهد‭ ‬السباق‭ ‬منافسات‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تقارب‭ ‬المستويات‭ ‬بين‭ ‬أغلب‭ ‬الجياد‭ ‬المرشحة‭ ‬وأقواها‭ ‬الشوط‭ ‬التاسع‭ ‬مما‭ ‬ينذر‭ ‬بمنافسة‭ ‬مثيرة‭ ‬للفوز‭ ‬بكؤوس‭ ‬السباق‭.‬

وستكون‭ ‬الانطلاقة‭ ‬من‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬سيقام‭ ‬لخيل‭ ‬البحرين‭ ‬العربية‭ ‬الأصيلة‭ ‬المسجلة‭ ‬في‭ ‬‮«‬الواهو‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1200‭ ‬متر،‭ ‬حيث‭ ‬ستكون‭ ‬المنافسة‭ ‬ثنائية‭ ‬بين‭ ‬الحصانين‭ ‬‮«‬الحمداني‭ ‬1810‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬و«طويسان‭ ‬1844‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬الرفاع‭ ‬واللذين‭ ‬يمتلكان‭ ‬الأفضلية‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المستوى‭ ‬والنتائج‭ ‬والوحيدين‭ ‬اللذين‭ ‬سبق‭ ‬لهما‭ ‬الفوز‭ ‬بين‭ ‬جياد‭ ‬الشوط‭.‬

ويقام‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1000‭ ‬متر‭ ‬مستقيم،‭ ‬ويبرز‭ ‬بين‭ ‬جياد‭ ‬الشوط‭ ‬الفرس‭ ‬‮«‬غارة‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬البستكي‭ ‬التي‭ ‬تألقت‭ ‬بفوزها‭ ‬القوي‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬وستواجه‭ ‬المنافسة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬مبلش‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬النوايف‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬مستواه‭ ‬ومراكزه‭ ‬المتقدمة‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬ويبحث‭ ‬عن‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬مشاركته‭ ‬الأولى‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

ويقام‭ ‬الشوط‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬المرحوم‭ ‬عبدالله‭ ‬أحمد‭ ‬ناس‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1200‭ ‬متر‭ ‬مستقيم،‭ ‬ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الشوط‭ ‬مفتوحاً‭ ‬للمنافسة‭ ‬لتقارب‭ ‬مستويات‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬جياد‭ ‬الشوط‭ ‬والتي‭ ‬يبرز‭ ‬منها‭ ‬‮«‬تينار‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬في‭ ‬رصيده‭ ‬4‭ ‬انتصارات،‭ ‬وكذلك‭ ‬الجياد‭ ‬‮«‬نيشينز‭ ‬ ‭ ‬مياس‭ ‬ ‭ ‬نيبتونيان‮»‬‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬جاهزيتها‭ ‬وظهورها‭ ‬الجيد‭ ‬وتحقيقها‭ ‬مراكز‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬مشاركاتها‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬كما‭ ‬سيشهد‭ ‬الشوط‭ ‬الظهور‭ ‬الأول‭ ‬للحصان‭ ‬الجديد‭ ‬‮«‬طلحة‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬المحمدية‭.‬

ويقام‭ ‬الشوط‭ ‬الرابع‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1400‭ ‬متر‭ ‬حيث‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬يشهد‭ ‬منافسة‭ ‬ثنائية‭ ‬بين‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬جباره‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬العفو‭ ‬والذي‭ ‬ظهر‭ ‬بصورة‭ ‬قوية‭ ‬وحقق‭ ‬المركزين‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث‭ ‬في‭ ‬مشاركتيه‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬والحصان‭ ‬‮«‬وهاج‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬ظهر‭ ‬بصورة‭ ‬جيدة‭ ‬وحقق‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬مشاركته‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭.‬

ويقام‭ ‬الشوط‭ ‬الخامس‭ ‬للجياد‭ ‬المبتدئات‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1400‭ ‬متر،‭ ‬وستكون‭ ‬المنافسة‭ ‬مفتوحة‭ ‬لتقارب‭ ‬مستويات‭ ‬جياد‭ ‬الشوط‭ ‬التي‭ ‬حققت‭ ‬مراكز‭ ‬متأخرة‭ ‬وتسعى‭ ‬لتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬رصيدها‭.‬

ويقام‭ ‬الشوط‭ ‬السادس‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬جامعة‭ ‬العلوم‭ ‬التطبيقية‭ ‬لجياد‭ ‬الدرجة‭ ‬الرابعة‭ ‬والمبتدئات‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1600‭ ‬متر،‭ ‬وسيكون‭ ‬الجواد‭ ‬‮«‬رايدر‭ ‬أون‭ ‬ذا‭ ‬ستورم‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬إم‭ ‬أند‭ ‬إي‭ ‬ريسنغ‭ ‬مرشحاً‭ ‬للفوز‭ ‬بع‭ ‬ظهوره‭ ‬بصورة‭ ‬جيدة‭ ‬وتحقيقه‭ ‬الفوز‭ ‬بكأس‭ ‬افتتاح‭ ‬الموسم‭ ‬وفي‭ ‬نفس‭ ‬المسافة‭ ‬وبقيادة‭ ‬نفس‭ ‬الفارس‭ ‬أندرو‭ ‬إيليوت،‭ ‬والمنافسة‭ ‬ستكون‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الفرس‭ ‬‮«‬فيلا‮»‬‭ ‬ملك‭ ‬عبدالله‭ ‬فوزي‭ ‬ناس‭ ‬والتي‭ ‬ظهرت‭ ‬بصورة‭ ‬جيدة‭ ‬وحققت‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬مشاركتها‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭.‬

ويقام‭ ‬الشوط‭ ‬السابع‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬مدينة‭ ‬الخليج‭ ‬للتنظيف‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1600‭ ‬متر،‭ ‬ويبرز‭ ‬من‭ ‬الجياد‭ ‬المشاركة‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬كينكس‮»‬‭ ‬ملك‭ ‬عيسى‭ ‬محمود‭ ‬الصديقي‭ ‬وبقيادة‭ ‬أنس‭ ‬السيابي‭ ‬بعدما‭ ‬استعاد‭ ‬الحصان‭ ‬مستواه‭ ‬وحقق‭ ‬فوزاً‭ ‬قوياً‭ ‬في‭ ‬مشاركته‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬وتفوق‭ ‬خلالها‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجياد‭ ‬المشاركة‭ ‬اليوم‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬مدمن‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬ظهر‭ ‬بصورة‭ ‬جيدة‭ ‬وحل‭ ‬ثالثاً‭ ‬خلف‭ ‬‮«‬كينكس‮»‬،‭ ‬بجانب‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬المختار‭ ‬ستار‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬العفو‭ ‬والذي‭ ‬ظهر‭ ‬بصورة‭ ‬جيدة‭ ‬وحل‭ ‬ثانياً‭ ‬بفارق‭ ‬رأس‭ ‬في‭ ‬مشاركته‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭.‬


أقوى‭ ‬الأشواط

ويقام‭ ‬الشوط‭ ‬الثامن‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬ناس‭ ‬المؤسسة‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1800‭ ‬متر،‭ ‬وينتظر‭ ‬أن‭ ‬يشهد‭ ‬الشوط‭ ‬منافسة‭ ‬ثنائية‭ ‬بين‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬ترتان‭ ‬شيف‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬المحمدية‭ ‬بقيادة‭ ‬الفارس‭ ‬المتمرن‭ ‬حسين‭ ‬أصغر،‭ ‬والحصان‭ ‬‮«‬لذاع‮»‬‭ ‬ملك‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وبقيادة‭ ‬عبدالله‭ ‬فيصل‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬مستواهما‭ ‬وتحقيقهما‭ ‬الانتصارات‭ ‬والمراكز‭ ‬الأربعة‭ ‬الأولى‭ ‬خلال‭ ‬مشاركاتهما‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬وظهورهما‭ ‬اليوم‭ ‬سيعتمد‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬جاهزيتهما‭ ‬في‭ ‬مشاركتهما‭ ‬الأولى‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

وستتجه‭ ‬الأضواء‭ ‬نحو‭ ‬الشوط‭ ‬التاسع‭ ‬والأخير‭ ‬الذي‭ ‬سيقام‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬المرحوم‭ ‬عبدالله‭ ‬أحمد‭ ‬ناس‭ ‬وشركة‭ ‬سارنس‭ ‬ناس‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬للفئة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬جياد‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭
‬مسافة‭ ‬1400‭ ‬متر‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬سيشهد‭ ‬مشاركة‭ ‬أقوى‭ ‬جياد‭ ‬سباق‭ ‬اليوم‭ ‬والتي‭ ‬سبق‭ ‬لها‭ ‬تحقيق‭ ‬انتصارات‭ ‬في‭ ‬مشاركاتها‭ ‬والتي‭ ‬يبرز‭ ‬منها‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬ميستركان‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬العاديات‭ ‬وبقيادة‭ ‬الفارس‭ ‬الفرنسي‭ ‬العالمي‭ ‬العائد‭ ‬الى‭ ‬المضمار‭ ‬البحريني‭ ‬جيرالد‭ ‬مووس‭ ‬حيث‭ ‬يسعى‭ ‬لاستعادة‭ ‬انتصارات‭ ‬الحصان‭ ‬بعد‭ ‬تراجعه‭ ‬في‭ ‬مشاركاته‭ ‬الأخيرة‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬بجانب‭ ‬الحصان‭ ‬الآخر‭ ‬لنفس‭ ‬الإسطبل‭ ‬‮«‬بريث‭ ‬أوف‭ ‬إير‮»‬‭ ‬وسيعتمد‭ ‬ظهورهما‭ ‬اليوم‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬جاهزيتهما‭ ‬،‭ ‬وسط‭ ‬منافسة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الحصانين‭ ‬‮«‬مهمنتو‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬العفو‭ ‬وبقيادة‭ ‬الفارس‭ ‬الأيرلندي‭ ‬ناثان‭ ‬كروس‭ ‬الذي‭ ‬يشارك‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬السباقات‭ ‬البحرينية‭ ‬و‮«‬غوميس‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬المحمدية‭ ‬واللذين‭ ‬ظهرا‭ ‬بصورة‭ ‬جيدة‭ ‬وحققا‭ ‬المركزين‭ ‬الثاني‭ ‬والرابع‭ ‬في‭ ‬مشاركتهما‭ ‬الأولى‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

MENAFN09112023000055011008ID1107404133

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث