اليوم في السباق الرابع للخيلصراع قوي على كؤوس عبدالله ناس و((الخليج للتنظيف)) و((التطبيقية))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ينظم‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬في‭ ‬الواحدة‭ ‬والربع‭ ‬من‭ ‬ظهر‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬السباق‭ ‬الرابع‭ ‬لهذا‭ ‬الموسم‭ ‬والذي‭ ‬سيقام‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬المرحوم‭ ‬عبدالله‭ ‬أحمد‭ ‬ناس‭ ‬وكأس‭ ‬ناس‭ ‬المؤسسة‭ ‬وكأس‭ ‬مدينة‭ ‬الخليج‭ ‬للتنظيف‭ ‬وكأس‭ ‬جامعة‭ ‬العلوم‭ ‬التطبيقية‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬سباق‭ ‬النادي‭ ‬بمنطقة‭ ‬الرفة‭ ‬بالصخير‭. ‬

وسيشهد‭ ‬السباق‭ ‬مشاركة‭ ‬73‭ ‬جواداً‭ ‬وسط‭ ‬توقعات‭ ‬بأن‭ ‬يشهد‭ ‬السباق‭ ‬منافسات‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تقارب‭ ‬المستويات‭ ‬بين‭ ‬أغلب‭ ‬الجياد‭ ‬المرشحة‭ ‬وأقواها‭ ‬الشوط‭ ‬التاسع‭ ‬مما‭ ‬ينذر‭ ‬بمنافسة‭ ‬مثيرة‭ ‬للفوز‭ ‬بكؤوس‭ ‬السباق‭.‬

وستكون‭ ‬الانطلاقة‭ ‬من‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬سيقام‭ ‬لخيل‭ ‬البحرين‭ ‬العربية‭ ‬الأصيلة‭ ‬المسجلة‭ ‬في‭ ‬‮«‬الواهو‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1200‭ ‬متر،‭ ‬حيث‭ ‬ستكون‭ ‬المنافسة‭ ‬ثنائية‭ ‬بين‭ ‬الحصانين‭ ‬‮«‬الحمداني‭ ‬1810‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬و«طويسان‭ ‬1844‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬الرفاع‭ ‬واللذين‭ ‬يمتلكان‭ ‬الأفضلية‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المستوى‭ ‬والنتائج‭ ‬والوحيدين‭ ‬اللذين‭ ‬سبق‭ ‬لهما‭ ‬الفوز‭ ‬بين‭ ‬جياد‭ ‬الشوط‭.‬

ويقام‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1000‭ ‬متر‭ ‬مستقيم،‭ ‬ويبرز‭ ‬بين‭ ‬جياد‭ ‬الشوط‭ ‬الفرس‭ ‬‮«‬غارة‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬البستكي‭ ‬التي‭ ‬تألقت‭ ‬بفوزها‭ ‬القوي‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬وستواجه‭ ‬المنافسة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬مبلش‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬النوايف‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬مستواه‭ ‬ومراكزه‭ ‬المتقدمة‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬ويبحث‭ ‬عن‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬مشاركته‭ ‬الأولى‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

ويقام‭ ‬الشوط‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬المرحوم‭ ‬عبدالله‭ ‬أحمد‭ ‬ناس‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1200‭ ‬متر‭ ‬مستقيم،‭ ‬ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الشوط‭ ‬مفتوحاً‭ ‬للمنافسة‭ ‬لتقارب‭ ‬مستويات‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬جياد‭ ‬الشوط‭ ‬والتي‭ ‬يبرز‭ ‬منها‭ ‬‮«‬تينار‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬في‭ ‬رصيده‭ ‬4‭ ‬انتصارات،‭ ‬وكذلك‭ ‬الجياد‭ ‬‮«‬نيشينز‭ ‬ – ‭ ‬مياس‭ ‬ – ‭ ‬نيبتونيان‮»‬‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬جاهزيتها‭ ‬وظهورها‭ ‬الجيد‭ ‬وتحقيقها‭ ‬مراكز‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬مشاركاتها‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬كما‭ ‬سيشهد‭ ‬الشوط‭ ‬الظهور‭ ‬الأول‭ ‬للحصان‭ ‬الجديد‭ ‬‮«‬طلحة‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬المحمدية‭.‬

ويقام‭ ‬الشوط‭ ‬الرابع‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1400‭ ‬متر‭ ‬حيث‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬يشهد‭ ‬منافسة‭ ‬ثنائية‭ ‬بين‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬جباره‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬العفو‭ ‬والذي‭ ‬ظهر‭ ‬بصورة‭ ‬قوية‭ ‬وحقق‭ ‬المركزين‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث‭ ‬في‭ ‬مشاركتيه‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬والحصان‭ ‬‮«‬وهاج‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬ظهر‭ ‬بصورة‭ ‬جيدة‭ ‬وحقق‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬مشاركته‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭.‬

ويقام‭ ‬الشوط‭ ‬الخامس‭ ‬للجياد‭ ‬المبتدئات‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1400‭ ‬متر،‭ ‬وستكون‭ ‬المنافسة‭ ‬مفتوحة‭ ‬لتقارب‭ ‬مستويات‭ ‬جياد‭ ‬الشوط‭ ‬التي‭ ‬حققت‭ ‬مراكز‭ ‬متأخرة‭ ‬وتسعى‭ ‬لتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬رصيدها‭.‬

ويقام‭ ‬الشوط‭ ‬السادس‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬جامعة‭ ‬العلوم‭ ‬التطبيقية‭ ‬لجياد‭ ‬الدرجة‭ ‬الرابعة‭ ‬والمبتدئات‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1600‭ ‬متر،‭ ‬وسيكون‭ ‬الجواد‭ ‬‮«‬رايدر‭ ‬أون‭ ‬ذا‭ ‬ستورم‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬إم‭ ‬أند‭ ‬إي‭ ‬ريسنغ‭ ‬مرشحاً‭ ‬للفوز‭ ‬بع‭ ‬ظهوره‭ ‬بصورة‭ ‬جيدة‭ ‬وتحقيقه‭ ‬الفوز‭ ‬بكأس‭ ‬افتتاح‭ ‬الموسم‭ ‬وفي‭ ‬نفس‭ ‬المسافة‭ ‬وبقيادة‭ ‬نفس‭ ‬الفارس‭ ‬أندرو‭ ‬إيليوت،‭ ‬والمنافسة‭ ‬ستكون‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الفرس‭ ‬‮«‬فيلا‮»‬‭ ‬ملك‭ ‬عبدالله‭ ‬فوزي‭ ‬ناس‭ ‬والتي‭ ‬ظهرت‭ ‬بصورة‭ ‬جيدة‭ ‬وحققت‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬مشاركتها‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭.‬

ويقام‭ ‬الشوط‭ ‬السابع‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬مدينة‭ ‬الخليج‭ ‬للتنظيف‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1600‭ ‬متر،‭ ‬ويبرز‭ ‬من‭ ‬الجياد‭ ‬المشاركة‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬كينكس‮»‬‭ ‬ملك‭ ‬عيسى‭ ‬محمود‭ ‬الصديقي‭ ‬وبقيادة‭ ‬أنس‭ ‬السيابي‭ ‬بعدما‭ ‬استعاد‭ ‬الحصان‭ ‬مستواه‭ ‬وحقق‭ ‬فوزاً‭ ‬قوياً‭ ‬في‭ ‬مشاركته‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬وتفوق‭ ‬خلالها‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجياد‭ ‬المشاركة‭ ‬اليوم‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬مدمن‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬ظهر‭ ‬بصورة‭ ‬جيدة‭ ‬وحل‭ ‬ثالثاً‭ ‬خلف‭ ‬‮«‬كينكس‮»‬،‭ ‬بجانب‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬المختار‭ ‬ستار‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬العفو‭ ‬والذي‭ ‬ظهر‭ ‬بصورة‭ ‬جيدة‭ ‬وحل‭ ‬ثانياً‭ ‬بفارق‭ ‬رأس‭ ‬في‭ ‬مشاركته‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭.‬





أقوى‭ ‬الأشواط

ويقام‭ ‬الشوط‭ ‬الثامن‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬ناس‭ ‬المؤسسة‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1800‭ ‬متر،‭ ‬وينتظر‭ ‬أن‭ ‬يشهد‭ ‬الشوط‭ ‬منافسة‭ ‬ثنائية‭ ‬بين‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬ترتان‭ ‬شيف‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬المحمدية‭ ‬بقيادة‭ ‬الفارس‭ ‬المتمرن‭ ‬حسين‭ ‬أصغر،‭ ‬والحصان‭ ‬‮«‬لذاع‮»‬‭ ‬ملك‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وبقيادة‭ ‬عبدالله‭ ‬فيصل‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬مستواهما‭ ‬وتحقيقهما‭ ‬الانتصارات‭ ‬والمراكز‭ ‬الأربعة‭ ‬الأولى‭ ‬خلال‭ ‬مشاركاتهما‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬وظهورهما‭ ‬اليوم‭ ‬سيعتمد‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬جاهزيتهما‭ ‬في‭ ‬مشاركتهما‭ ‬الأولى‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

وستتجه‭ ‬الأضواء‭ ‬نحو‭ ‬الشوط‭ ‬التاسع‭ ‬والأخير‭ ‬الذي‭ ‬سيقام‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬المرحوم‭ ‬عبدالله‭ ‬أحمد‭ ‬ناس‭ ‬وشركة‭ ‬سارنس‭ ‬ناس‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬للفئة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬جياد‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭

‬مسافة‭ ‬1400‭ ‬متر‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬سيشهد‭ ‬مشاركة‭ ‬أقوى‭ ‬جياد‭ ‬سباق‭ ‬اليوم‭ ‬والتي‭ ‬سبق‭ ‬لها‭ ‬تحقيق‭ ‬انتصارات‭ ‬في‭ ‬مشاركاتها‭ ‬والتي‭ ‬يبرز‭ ‬منها‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬ميستركان‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬العاديات‭ ‬وبقيادة‭ ‬الفارس‭ ‬الفرنسي‭ ‬العالمي‭ ‬العائد‭ ‬الى‭ ‬المضمار‭ ‬البحريني‭ ‬جيرالد‭ ‬مووس‭ ‬حيث‭ ‬يسعى‭ ‬لاستعادة‭ ‬انتصارات‭ ‬الحصان‭ ‬بعد‭ ‬تراجعه‭ ‬في‭ ‬مشاركاته‭ ‬الأخيرة‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬بجانب‭ ‬الحصان‭ ‬الآخر‭ ‬لنفس‭ ‬الإسطبل‭ ‬‮«‬بريث‭ ‬أوف‭ ‬إير‮»‬‭ ‬وسيعتمد‭ ‬ظهورهما‭ ‬اليوم‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬جاهزيتهما‭ ‬،‭ ‬وسط‭ ‬منافسة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الحصانين‭ ‬‮«‬مهمنتو‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬العفو‭ ‬وبقيادة‭ ‬الفارس‭ ‬الأيرلندي‭ ‬ناثان‭ ‬كروس‭ ‬الذي‭ ‬يشارك‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬السباقات‭ ‬البحرينية‭ ‬و‮«‬غوميس‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬المحمدية‭ ‬واللذين‭ ‬ظهرا‭ ‬بصورة‭ ‬جيدة‭ ‬وحققا‭ ‬المركزين‭ ‬الثاني‭ ‬والرابع‭ ‬في‭ ‬مشاركتهما‭ ‬الأولى‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬