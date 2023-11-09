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بيان صادر عن السفارة الفلسطينية في عمّان

11/9/2023 7:15:17 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعتبرت السفارة الفلسطينية في عمان ان تداول أسماء طلبة من قطاع غزة يدرسون في الأردن بغرض مساعدتهم هو نوع من التشهير ويضر بهم.


وقالت في بيان صحفي اليوم الخميس" في ظل الظروف الأليمة والإنسانية الصعبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم يتم تداول قائمة بأسماء طلاب من قطاع غزة يدرسون في الجامعات الأردنية على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تقديم مساعدات لهم وهو نوع من التشهير غير المقبول".


ودعت الى عدم تداول هذه القائمة حفاظا على كرامة هؤلاء الطلاب وخصوصيتهم.
وأشارت الى أن المساعدات يتم تقديمها بالتنسيق مع الجهات المعنية وتصل من الجهة المتبرعة إلى الطالب مباشرة.

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